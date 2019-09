Az Apple most mondta el, amiről az idei iPhone-ok bemutatásakor hallgatott: a 2019-es modelleknél is lehet majd teljesítmény-visszafogásra számítani.

Két éve igencsak magára haragította a felhasználókat az Apple, amikor kiderült, hogy titokban (bár jó okkal) visszafogja néhány iPhone processzorának a teljesítményét, hogy az öregedő akkumulátorok ne okozzanak váratlan leállásokat. Később bocsánatot is kért a titkolózás miatt.

Bár az idei iPhone-ok bejelentésénél nem volt szó ilyenről, az Apple most felfedte, hogy az új iPhone-okban is olyan beépített szoftver- és hardverrendszer található, amely automatikusan és megállás nélkül működik, és az akkumulátor öregedésének függvényében mindig a „lehető legjobb teljesítmény” eléréséről gondoskodik. Ez a rendszer – írja az Apple – fejlettebb, mint a korábbi iPhone-ok akkumulátor- és energiagazdálkodási rendszerei, és lehetővé teszi, hogy ne hasson az akkumulátor korosodása a teljesítményre (amit akár épp emiatt vissza is foghat a rendszer – tesszük hozzá mi).

Az Apple azt is közzétette, hogy az iPhone Xs, iPhone Xs Max és iPhone XR is ilyesfajta teljesítményoptimalizálást kap majd az iOS 13.1-gyel. Mindezzel együtt az Apple azt is elismerte, hogy – ne legyenek illúzióink – végül minden iPhone-akkumulátort ki kell cserélni, vagy legalábbis le kell nyelni azt a békát, hogy nem pörög úgy a rendszer, ahogyan azt elvileg tehetné.

