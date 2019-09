Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71e8f01d-3e5a-42a9-97c9-fbdf5c2818f3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Maximum 15 évig használhatják ingyen az önkormányzatok az erre a célra átadott földeket.","shortLead":"Maximum 15 évig használhatják ingyen az önkormányzatok az erre a célra átadott földeket.","id":"20190926_1200_hektar_foldet_ad_a_kormany_az_onkormanyzatoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71e8f01d-3e5a-42a9-97c9-fbdf5c2818f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f1fcf58-e5f0-45aa-a98e-a0ebad55d77e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190926_1200_hektar_foldet_ad_a_kormany_az_onkormanyzatoknak","timestamp":"2019. szeptember. 26. 13:30","title":"1200 hektár földdel segítené a rászorulókat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77b0e5b1-56ca-4465-a807-d6c106c3b97b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság csak akkor lépett be a szórakozóhelyre, amikor Budaházyék molinóját leöntötték joghurttal.","shortLead":"A hatóság csak akkor lépett be a szórakozóhelyre, amikor Budaházyék molinóját leöntötték joghurttal.","id":"20190926_A_rendoroket_is_feljelentik_az_Aurora_vezetoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77b0e5b1-56ca-4465-a807-d6c106c3b97b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d60ff67-6d0c-4b99-b7d5-9f517e3036ae","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_A_rendoroket_is_feljelentik_az_Aurora_vezetoi","timestamp":"2019. szeptember. 26. 21:18","title":"A rendőröket is feljelentik az Auróra vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88b0dd0f-604f-45cc-8746-b80c70e96de0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több ezer ember otthona vált lakhatatlanná a 6,5-ös indonéziai földrengés következtében.","shortLead":"Több ezer ember otthona vált lakhatatlanná a 6,5-ös indonéziai földrengés következtében.","id":"20190926_Eros_foldrenges_volt_Indoneziaban_20an_meghaltak_es_tobb_szazan_megsebesultek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88b0dd0f-604f-45cc-8746-b80c70e96de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"464aa621-ed96-4439-aadd-4f17f666ee22","keywords":null,"link":"/vilag/20190926_Eros_foldrenges_volt_Indoneziaban_20an_meghaltak_es_tobb_szazan_megsebesultek","timestamp":"2019. szeptember. 26. 15:39","title":"Erős földrengés volt Indonéziában: 20-an meghaltak és több százan megsebesültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8740cc00-3796-489c-a52f-632ccedae0ef","c_author":"Vida László","category":"360","description":"Korszakváltásként emlegették Franciaországban Jacques Chirac 2007-es visszavonulását. A leköszönt államférfi negyven éven át volt meghatározó szereplője a francia politikának. Újraközöljük a HVG 12 évvel ezelőtti cikkét, amely Chirac elnökségének mérlegét vonta meg.","shortLead":"Korszakváltásként emlegették Franciaországban Jacques Chirac 2007-es visszavonulását. A leköszönt államférfi negyven...","id":"20190926_Chirac_lemondasa_2007","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8740cc00-3796-489c-a52f-632ccedae0ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcd987d1-817b-44cb-b689-3f55e5457476","keywords":null,"link":"/360/20190926_Chirac_lemondasa_2007","timestamp":"2019. szeptember. 26. 13:02","title":"A hatalom megszerzése a kisujjában volt, \"politikai sorozatgyilkosnak\" hívták - Jacques Chirac portréja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"832f5e18-cec2-49e5-b1f4-6cc44d2d844b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Augusztus óta már több mint négymillió hektárnyi erdős és füves terület égett le az országban.","shortLead":"Augusztus óta már több mint négymillió hektárnyi erdős és füves terület égett le az országban.","id":"20190926_Tobb_mint_ketmillio_vadallat_pusztult_el_a_boliviai_erdotuzekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=832f5e18-cec2-49e5-b1f4-6cc44d2d844b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a923f639-848e-402e-be13-acd62ddc65e0","keywords":null,"link":"/vilag/20190926_Tobb_mint_ketmillio_vadallat_pusztult_el_a_boliviai_erdotuzekben","timestamp":"2019. szeptember. 26. 19:25","title":"Több mint kétmillió vadállat pusztult el a bolíviai erdőtüzekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65e9fb82-8898-43c3-baae-740f00d61414","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"itthon","description":"Nézzük például Zalaegerszeget.","shortLead":"Nézzük például Zalaegerszeget.","id":"20190926_cegledi_igazi_bohocjeloltek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65e9fb82-8898-43c3-baae-740f00d61414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f504eb73-c882-4760-a947-fd58bcd00c56","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_cegledi_igazi_bohocjeloltek","timestamp":"2019. szeptember. 26. 17:50","title":"Ceglédi: Az igazi bohócjelöltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc1f28a6-8e3c-4d66-a019-a979d5c61590","c_author":"Kaufmann Balázs - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Lakhegyen sem polgármester, sem önkormányzati képviselőjelöltek sem indulnak a választáson, így az helyben el is marad. A polgármester azt mondta, szerinte értek el sikereket az elmúlt öt évben, mégsem vállalja a további feladatokat. A helyiek pedig széttárták a kezüket. Videóriport Zala megyéből.","shortLead":"Lakhegyen sem polgármester, sem önkormányzati képviselőjelöltek sem indulnak a választáson, így az helyben el is marad...","id":"20190926_A_zalai_falu_ahol_senki_nem_akar_polgarmester_lenni__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc1f28a6-8e3c-4d66-a019-a979d5c61590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec31a993-dbde-44ba-b35e-cbc5ec6fde77","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_A_zalai_falu_ahol_senki_nem_akar_polgarmester_lenni__video","timestamp":"2019. szeptember. 26. 06:30","title":"A zalai falu, ahol senki nem akar polgármester lenni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d8c408b-e178-4f23-9b59-1baf57957860","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kompakt divatterepjáró legújabb kiadása alig 4,5 másodperc alatt lő ki állóhelyzetből 100-as tempóra.","shortLead":"A kompakt divatterepjáró legújabb kiadása alig 4,5 másodperc alatt lő ki állóhelyzetből 100-as tempóra.","id":"20190926_itt_a_gyori_audi_q3_legerosebb_valtozata_a_400_loeros_rs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d8c408b-e178-4f23-9b59-1baf57957860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fe6e7d0-d3c1-4bb0-96cc-c2f2a9e094ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20190926_itt_a_gyori_audi_q3_legerosebb_valtozata_a_400_loeros_rs","timestamp":"2019. szeptember. 26. 11:21","title":"Itt a győri Audi Q3 legerősebb változata, a 400 lóerős RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]