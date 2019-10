Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50ee7aeb-62e9-451e-9626-d37e2bc7b324","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Erről is döntenek majd október 13-án a IX. kerület lakói, akik a 2010 óta regnáló, de mindkétszer csak épphogy győzelmet arató fideszes Bácskai János és a kerület korrupciós botrányainak felgöngyölítésében élen járó, annak folytatását ígérő ellenzéki jelölt, Baranyi Krisztina közül választhatnak. A kerületben a felmérések szerint akár nyerhetne is az ellenzék, de nagy kérdés, hogy idén mennyi szavazatot visznek el a korábban is bezavaró lokálpatrióták, és mennyire hat az itt élőkre a kormánypárti nyomasztás. Helyszíni riport Ferencvárosból, a tíz kiemelt választási csataterünk egyikéből. ","shortLead":"Erről is döntenek majd október 13-án a IX. kerület lakói, akik a 2010 óta regnáló, de mindkétszer csak épphogy...","id":"20190930_IX_kerulet_Bacskai_Janos_Baranyi_Krisztina_Fidesz_ellenzeki_osszefogas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50ee7aeb-62e9-451e-9626-d37e2bc7b324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e24aa53-7959-4937-9b25-7d99c02e4e84","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_IX_kerulet_Bacskai_Janos_Baranyi_Krisztina_Fidesz_ellenzeki_osszefogas","timestamp":"2019. szeptember. 30. 06:30","title":"Tapasztalt polgármester vagy tiszta kéz kell Ferencvárosnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8de216-5c4a-4d5d-a204-4adaba57c562","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tartozás miatt el kell hagyniuk az albérletet, ahol eddig éltek a nemrég elhunyt apjukkal.","shortLead":"Tartozás miatt el kell hagyniuk az albérletet, ahol eddig éltek a nemrég elhunyt apjukkal.","id":"20191001_Terry_Black_gyerekei_attol_tartanak_hogy_utcara_kerulnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd8de216-5c4a-4d5d-a204-4adaba57c562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afa159f4-65a9-4daa-a853-6fb81453a8a9","keywords":null,"link":"/elet/20191001_Terry_Black_gyerekei_attol_tartanak_hogy_utcara_kerulnek","timestamp":"2019. október. 01. 10:21","title":"Terry Black gyerekei attól tartanak, hogy utcára kerülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tovább durvul a kampány, iskolai szívatás, patkány a kórházban. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Tovább durvul a kampány, iskolai szívatás, patkány a kórházban. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","id":"20190930_Radar_360_Eldolt_hogy_nem_lesz_unios_biztos_Trocsanyi_Laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb49fb91-694e-4e62-8046-1dbfbdf3a03b","keywords":null,"link":"/360/20190930_Radar_360_Eldolt_hogy_nem_lesz_unios_biztos_Trocsanyi_Laszlo","timestamp":"2019. szeptember. 30. 17:30","title":"Radar 360: Eldőlt, hogy nem lesz uniós biztos Trócsányi László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48b5fdf8-7bb4-42ef-a20c-240db58b30e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez nem egy mese vége, hanem egy csalássorozaté, amelynek során 25 autóritkaságot foglaltak le az egyenlítői-guineai elnök fiától. ","shortLead":"Ez nem egy mese vége, hanem egy csalássorozaté, amelynek során 25 autóritkaságot foglaltak le az egyenlítői-guineai...","id":"20190930_25_milliard_forintert_ment_el_az_afrikai_aranyifju_legdragabb_autoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48b5fdf8-7bb4-42ef-a20c-240db58b30e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddffbf04-f74a-48ec-97fd-59c131bbf763","keywords":null,"link":"/cegauto/20190930_25_milliard_forintert_ment_el_az_afrikai_aranyifju_legdragabb_autoja","timestamp":"2019. október. 01. 04:09","title":"2,5 milliárd forintért adták el a megtévedt afrikai aranyifjú legdrágább autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6fa8d1b-0a3c-455f-bced-8d0c9abf7125","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A klubot üzemeltető céget az a Bessenyei István vette meg, akitől a Rogán-család házat bérel. ","shortLead":"A klubot üzemeltető céget az a Bessenyei István vette meg, akitől a Rogán-család házat bérel. ","id":"20190930_Rogan_Cecilia_es_kore_atvette_a_varosmajori_teniszkozpontot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6fa8d1b-0a3c-455f-bced-8d0c9abf7125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2573a7e0-ca8f-42c2-8df6-dfe81c2497c2","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_Rogan_Cecilia_es_kore_atvette_a_varosmajori_teniszkozpontot","timestamp":"2019. szeptember. 30. 06:41","title":"Rogán Cecília és köre átvette a városmajori teniszközpontot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fd14f58-de1f-4e2d-a2c1-a42b9bb720e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kampányközpont üvege kapott a matériából.","shortLead":"A kampányközpont üvege kapott a matériából.","id":"20190930_Urulekkel_kentek_ossze_az_I_keruleti_ellenzeki_iroda_ablakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fd14f58-de1f-4e2d-a2c1-a42b9bb720e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be7c98a3-4674-4c2c-ad1c-3777158f3c3e","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Urulekkel_kentek_ossze_az_I_keruleti_ellenzeki_iroda_ablakat","timestamp":"2019. szeptember. 30. 10:59","title":"Ürülékkel kenték össze az I. kerületi ellenzéki iroda ablakát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f1c9b10-0165-43d8-b848-4ccac5c2e863","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hétvégén házasodott össze Schmuck Andor és Hanák Eszter. Az esküvőt a Gresham-palotában tartották, majd egy belvárosi étteremben vendégelték meg a násznépet. Az ajándékokat Iványi Gábor karitatív alapítványának ajánlotta fel a pár. ","shortLead":"A hétvégén házasodott össze Schmuck Andor és Hanák Eszter. Az esküvőt a Gresham-palotában tartották, majd egy belvárosi...","id":"20190930_Budapest_legszebb_szallodajaban_tartotta_eskuvojet_Schmuck_Andor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f1c9b10-0165-43d8-b848-4ccac5c2e863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f67cf53c-dbb9-48af-8ce6-e60322189209","keywords":null,"link":"/elet/20190930_Budapest_legszebb_szallodajaban_tartotta_eskuvojet_Schmuck_Andor","timestamp":"2019. szeptember. 30. 11:54","title":"Budapesti luxusszállodában tartotta esküvőjét Schmuck Andor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fa3ce87-8ea4-4c00-8c98-23a5fc732acf","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az új leányvállalattal fejleszteni akarják az okostermékekre épülő üzletágát.","shortLead":"Az új leányvállalattal fejleszteni akarják az okostermékekre épülő üzletágát.","id":"20190930_A_Tungsram_felvasarolt_egy_szoftverfejleszto_ceget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fa3ce87-8ea4-4c00-8c98-23a5fc732acf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5acfa033-fc90-416a-a1f6-951798638c19","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_A_Tungsram_felvasarolt_egy_szoftverfejleszto_ceget","timestamp":"2019. szeptember. 30. 13:36","title":"A Tungsram felvásárolt egy szoftverfejlesztő céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]