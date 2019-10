Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be0bc37f-a20e-44cd-a8d0-4bf5596375cb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Most fejezték be a kémsoroztat huszonötödik filmjét, és mint látható, egy kis nem hivatalos előzetest már most is kaphatunk belőle.","shortLead":"Most fejezték be a kémsoroztat huszonötödik filmjét, és mint látható, egy kis nem hivatalos előzetest már most is...","id":"20191002_Egy_ilyen_latvanyos_autosuldozes_mar_biztos_lesz_az_uj_James_Bond_filmben__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be0bc37f-a20e-44cd-a8d0-4bf5596375cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d434f53-a33a-45ce-8e14-e9a055c9febe","keywords":null,"link":"/cegauto/20191002_Egy_ilyen_latvanyos_autosuldozes_mar_biztos_lesz_az_uj_James_Bond_filmben__video","timestamp":"2019. október. 02. 14:34","title":"Az olasz városka lakói simán levideózták az új James Bond-film autósüldözését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"146184e9-348a-4649-be4f-f71ed212f03f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Vontaze Burfict, az Oakland Raiders amerikaifocistája idén már nem léphet pályára a ligában. ","shortLead":"Vontaze Burfict, az Oakland Raiders amerikaifocistája idén már nem léphet pályára a ligában. ","id":"20191001_vontaze_burfict_nfl_amerikaifoci_durva_szabalytalansag_eltiltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=146184e9-348a-4649-be4f-f71ed212f03f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ff8532-1499-4f88-b1b7-1496d39a05f0","keywords":null,"link":"/sport/20191001_vontaze_burfict_nfl_amerikaifoci_durva_szabalytalansag_eltiltas","timestamp":"2019. október. 01. 14:05","title":"Aljas tettéért egész idényre eltiltották az amerikaifocistát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a81e747-bdd6-49e8-a875-6ade443b3ea3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Politico hírlevele a Trócsányi-Várhelyi cserét elemzi, és arra jutnak, a gyorsan megtalált új jelölt nehezen okolható bármiért, ami nem tetszik az Európai Parlamentnek a magyar politikában, és, még ha nem is egy könnyű ember, nincs miért nem megválasztani.\r

\r

","shortLead":"A Politico hírlevele a Trócsányi-Várhelyi cserét elemzi, és arra jutnak, a gyorsan megtalált új jelölt nehezen okolható...","id":"20191001_Politico_Az_uj_biztosjelolt_tul_alacsonyan_volt_hogy_okolni_lehessen_barmiert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a81e747-bdd6-49e8-a875-6ade443b3ea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce5b8bf-72f8-488a-9ea1-6cdb503cb5fe","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Politico_Az_uj_biztosjelolt_tul_alacsonyan_volt_hogy_okolni_lehessen_barmiert","timestamp":"2019. október. 01. 08:46","title":"Politico: Várhelyi Olivér túl alacsonyan volt, hogy okolni lehessen bármiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"3 milliárdos profit Mészáros és Tiborcz közös cégénél, éles lőszerrel tüzelnek Hongkongban, Greta a Terminátorral barátkozik. Ez a hvg360 képes hírösszefoglalója. ","shortLead":"3 milliárdos profit Mészáros és Tiborcz közös cégénél, éles lőszerrel tüzelnek Hongkongban, Greta a Terminátorral...","id":"20191001_Radar_360_Orban_30_ezret_igert_a_nyugdijasoknak_Tarlos_es_Karacsony_csortezik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dd017a9-38c1-4f6f-8551-01f0f2f99a3f","keywords":null,"link":"/360/20191001_Radar_360_Orban_30_ezret_igert_a_nyugdijasoknak_Tarlos_es_Karacsony_csortezik","timestamp":"2019. október. 01. 17:30","title":"Radar 360: Orbán 30 ezret ígért a nyugdíjasoknak, Tarlós és Karácsony csörtézik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0b0856d-bb8a-4c82-b456-e426eb787e6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Molnár Csaba szerint megaláztatás Orbán számára Várhelyi Olivér jelölése. EP-képviselőket kérdeztünk Brüsszelben a biztosjelöltekről.","shortLead":"Molnár Csaba szerint megaláztatás Orbán számára Várhelyi Olivér jelölése. EP-képviselőket kérdeztünk Brüsszelben...","id":"20191002_Cseh_Katalin_molnar_csaba_ep_trocsanyi_varhelyi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0b0856d-bb8a-4c82-b456-e426eb787e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bc2503d-ac53-4c6a-8e54-adbac5fe41d7","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_Cseh_Katalin_molnar_csaba_ep_trocsanyi_varhelyi","timestamp":"2019. október. 02. 12:59","title":"Cseh Katalin: Trócsányi egyszer kilép a NER-ből, és máris pofára esik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b23a9eed-a448-46a5-ba96-af4035a47564","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A játékvezető le is esett róla.","shortLead":"A játékvezető le is esett róla.","id":"20191001_Leszakadt_az_otmilliard_forintos_kaposvari_uszoda_allvanya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b23a9eed-a448-46a5-ba96-af4035a47564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f77891-e9a0-42d5-a624-c769f6f9417f","keywords":null,"link":"/sport/20191001_Leszakadt_az_otmilliard_forintos_kaposvari_uszoda_allvanya","timestamp":"2019. október. 01. 20:22","title":"Leszakadt az ötmilliárd forintos kaposvári uszoda állványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57d4a714-b553-42d7-bc24-c3cd6134dfa0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfira a győri börtönben bukkantak rá, most átszállították Budapestre és elkezdődött a kihallgatása.","shortLead":"A férfira a győri börtönben bukkantak rá, most átszállították Budapestre és elkezdődött a kihallgatása.","id":"20191002_Rendorkezen_az_obudai_gyilkossag_gyanusitottja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57d4a714-b553-42d7-bc24-c3cd6134dfa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29d6272c-0974-4e82-a8ac-37efc8f36b4e","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_Rendorkezen_az_obudai_gyilkossag_gyanusitottja","timestamp":"2019. október. 02. 15:44","title":"Rendőrkézen az óbudai gyilkosság gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6181e84c-4dd4-4da0-8fb6-df2e175189a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem fogadta el a bíróság azt a védekezést, hogy H. István részeg volt, ezért ne lehetne büntetni.","shortLead":"Nem fogadta el a bíróság azt a védekezést, hogy H. István részeg volt, ezért ne lehetne büntetni.","id":"20191002_Negy_es_fel_ev_foghazat_kapott_az_ultrafuto_Makai_Viktoriat_megtamado_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6181e84c-4dd4-4da0-8fb6-df2e175189a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"530d274f-3c8f-4d0c-b194-82bd44319e04","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_Negy_es_fel_ev_foghazat_kapott_az_ultrafuto_Makai_Viktoriat_megtamado_ferfi","timestamp":"2019. október. 02. 13:13","title":"Négy és fél év fogházat kapott az ultrafutó Makai Viktóriát megtámadó férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]