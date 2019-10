Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"470fbb49-4b53-4b3c-bc3a-80f0de922a8c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy utazási iroda arra specializálódott, hogy afroamerikaiakat vigyen Afrikába, ahol egyébként nagyon várják őket, egészen meghökkentő kezdeményezésekkel.","shortLead":"Egy utazási iroda arra specializálódott, hogy afroamerikaiakat vigyen Afrikába, ahol egyébként nagyon várják őket...","id":"201932_vissza_afrikaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=470fbb49-4b53-4b3c-bc3a-80f0de922a8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be5f5d32-9e4e-4112-82fc-1e0bb7a03497","keywords":null,"link":"/360/201932_vissza_afrikaba","timestamp":"2019. október. 01. 14:00","title":"Trump nem is sejtette, hogy rasszizmusa az afrikai turizmust reklámozza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cb69f75-3143-4c27-900c-ad5c0345092a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mert a Kodály körönd játssza benne a nyugat-berlini Kurfürstendammt.","shortLead":"Mert a Kodály körönd játssza benne a nyugat-berlini Kurfürstendammt.","id":"20191003_bme_isetta_berlin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5cb69f75-3143-4c27-900c-ad5c0345092a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5486204-5201-4a4d-98d4-7c7fbf1e1639","keywords":null,"link":"/cegauto/20191003_bme_isetta_berlin","timestamp":"2019. október. 03. 08:18","title":"A BMW új szpotját a magyarok is imádni fogják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az EU megkapja a britek véglegesnek szánt javaslatcsomagját, miután többször jelezték, hogy nem nyitható újra a tárgyalássorozat.","shortLead":"Az EU megkapja a britek véglegesnek szánt javaslatcsomagját, miután többször jelezték, hogy nem nyitható újra...","id":"20191002_Meg_ma_bemutatja_a_brit_kormany_milyen_Brexitet_szeretne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a338eff-b308-4f66-b37e-75654f8d93f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191002_Meg_ma_bemutatja_a_brit_kormany_milyen_Brexitet_szeretne","timestamp":"2019. október. 02. 05:24","title":"Még ma bemutatja a brit kormány, milyen Brexitet szeretne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A furcsa eset Újpesten történt.","shortLead":"A furcsa eset Újpesten történt.","id":"20191002_rablas_idos_no_ujpest_rendorseg_letartoztatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"416e58e1-da31-4964-8ed3-d2534b2d185a","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_rablas_idos_no_ujpest_rendorseg_letartoztatas","timestamp":"2019. október. 02. 09:24","title":"Előbb kirabolta, aztán hazakísérte az áldozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Emellett a tervezett 2,8 helyett 5,6 százalékos nyugdíjemelést javasolnak jövőre. ","shortLead":"Emellett a tervezett 2,8 helyett 5,6 százalékos nyugdíjemelést javasolnak jövőre. ","id":"20191001_Azonnali_nyugdijemelesre_tett_javaslatot_az_MSZP","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b3a7a5f-f673-4c92-bd28-e5708b369dd1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191001_Azonnali_nyugdijemelesre_tett_javaslatot_az_MSZP","timestamp":"2019. október. 01. 19:13","title":"Azonnali nyugdíjminimum-emelésre tett javaslatot az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c341af53-b22e-41a4-bff2-af92b1339c65","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A megállapodással a VDSZ minden gyógyszergyárban lezárta az idei bértárgyalásokat.","shortLead":"A megállapodással a VDSZ minden gyógyszergyárban lezárta az idei bértárgyalásokat.","id":"20191001_Elharult_a_sztrajkveszely_Tiszavasvariban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c341af53-b22e-41a4-bff2-af92b1339c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a3600db-a648-41aa-b124-9a0974339c3b","keywords":null,"link":"/kkv/20191001_Elharult_a_sztrajkveszely_Tiszavasvariban","timestamp":"2019. október. 01. 21:55","title":"Nem lesz sztrájk a tiszavasvári Alkaloida gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26f02830-8980-4180-ac8c-374026083eb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már a Dunántúl is érintett az afrikai sertéspestis járványban.","shortLead":"Már a Dunántúl is érintett az afrikai sertéspestis járványban.","id":"20191001_Hivatalos_sertespestissel_fertozottnek_nyilvanitottak_egesz_Budat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26f02830-8980-4180-ac8c-374026083eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e413ee0d-443b-4881-979a-dba20b2641a9","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Hivatalos_sertespestissel_fertozottnek_nyilvanitottak_egesz_Budat","timestamp":"2019. október. 01. 15:40","title":"Hivatalos: sertéspestissel fertőzöttnek nyilvánították egész Budát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67053e36-2345-49e3-874e-3a38de389f6e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész a Borsnak beszélt arról, hogy gyógyszerekre ivott, öngyilkos akart lenni.","shortLead":"A színész a Borsnak beszélt arról, hogy gyógyszerekre ivott, öngyilkos akart lenni.","id":"20191002_Damu_Roland_Mire_rajottem_hogy_baj_van_mar_majdnem_keso_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67053e36-2345-49e3-874e-3a38de389f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc9a8048-6cba-42f8-90ae-53c03fe6a115","keywords":null,"link":"/elet/20191002_Damu_Roland_Mire_rajottem_hogy_baj_van_mar_majdnem_keso_volt","timestamp":"2019. október. 02. 09:03","title":"Damu Roland: Mire rájöttem, hogy baj van, már majdnem ké­ső volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]