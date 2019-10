Idén eddig közel ötvenszer jelezte fel- vagy leszálló repülőgépek személyzete, hogy a földről lézerrel zavarták meg őket. A pilótafülkére irányított lézerfény akár tíz kilométerről is elvakíthatja a pilótákat, ami a személyzet egészsége mellett több száz utas életét is veszélyeztetheti.

Továbbra is gyakoriak a lézeres zavarások Budapest légterében – közölte a HungaroControl. A repülésbiztonságért felelős légiforgalmi irányítókhoz eddig négy tucat bejelentés érkezett idén a gépek személyzetétől, amit a vállalat minden esetben jelentett az illetékes hatóságoknak.

A kiskereskedelmi forgalomban is kapható, kézben hordozható lézerekkel akár tíz kilométerről is meg lehet zavarni a pilótákat. A fővárosi repülőtérre érkező, vagy onnan induló járatok utasaira közvetlen veszélyt jelentő lézeres zavarás nemcsak elterelheti a gép személyzetének figyelmét, el is vakíthatja őket, ami maradandó egészségkárosodást, illetve a legnagyobb koncentrációt igénylő fel- vagy leszállási manőverek közben komoly balesetveszélyt okoz.

A HungaroControl tájékoztatása szerint tavaly nagyjából 100 alkalommal jeleztek a pilóták lézeres zavarást. A szakemberek arra számítanak, hogy az őszi-téli időszakban növekszik meg az ilyen incidensek száma, akárcsak tavaly. Ezt látszik igazolni, hogy az idei esetek ötöde az elmúlt egy hónapban történt.

Budapesten arra is volt már példa, hogy landoláskor a lézerfénnyel elvakított kapitánytól a másodpilótának kellett átvennie a repülő irányítását.

A pilóták megzavarása a légi közlekedés veszélyeztetésének minősül és akár három év szabadságvesztéssel is sújtható.

