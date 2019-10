Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2772ba8-612c-4392-a3f4-c96800841da7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az Év háza versenyen lakóépületek kategóriában Karlovecz Zoltán építész vehette át az első díjat Pécsre tervezett háromlakásos lakóházáért, középület kategóriában pedig Járomi Irén és Kiss Gyula építészpáros munkája, a nagykőrösi városi piac csarnoképülete bizonyult a legjobbnak.

","shortLead":"Az Év háza versenyen lakóépületek kategóriában Karlovecz Zoltán építész vehette át az első díjat Pécsre tervezett...","id":"20191005_Kuplas_csaladi_haz_es_piac_lett_az_ev_haza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2772ba8-612c-4392-a3f4-c96800841da7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"211fb1e1-f589-4a7e-ad1e-e44662ffcf9f","keywords":null,"link":"/elet/20191005_Kuplas_csaladi_haz_es_piac_lett_az_ev_haza","timestamp":"2019. október. 05. 08:38","title":"Kuplás családi ház és piac lett az év háza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"893fdab6-aaa9-421f-b764-59fd224e828a","c_author":"Hamvay Péter","category":"elet","description":"A harmincas évek leggyengébb esztétikai minőségét idéző szobor építését kezdték meg a XIII. kerületi Szent István parkban","shortLead":"A harmincas évek leggyengébb esztétikai minőségét idéző szobor építését kezdték meg a XIII. kerületi Szent István...","id":"20191005_Ijeszto_Szent_Istvan_szobor_keszul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=893fdab6-aaa9-421f-b764-59fd224e828a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b05966d2-c9aa-474e-b0ab-c3dcc7654600","keywords":null,"link":"/elet/20191005_Ijeszto_Szent_Istvan_szobor_keszul","timestamp":"2019. október. 05. 11:10","title":"Ijesztő Szent István szobor készül Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c375a5c-dc3e-4bbc-a8c4-8dab14909856","c_author":"HVG","category":"360","description":"A harmadik Orbán-kormány alatt még csökkent is a magyarországi erdők mérete, most jelentős fordulatra lenne szükség, hogy beteljesüljön az államfő vállalása. A magyar faállományra mindenesetre ráférne a beavatkozás. ","shortLead":"A harmadik Orbán-kormány alatt még csökkent is a magyarországi erdők mérete, most jelentős fordulatra lenne szükség...","id":"201940_erdositesi_vagyalmok_evi_190_negyzetkilometerrel_bovitenek_avadont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c375a5c-dc3e-4bbc-a8c4-8dab14909856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1959362-501b-4f39-9c87-d81e4d147b70","keywords":null,"link":"/360/201940_erdositesi_vagyalmok_evi_190_negyzetkilometerrel_bovitenek_avadont","timestamp":"2019. október. 06. 14:30","title":"Hajdú-Bihar megyényi erdőt telepítene Áder, most még messze vagyunk ettől ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4977250f-cdaa-4b0e-ba23-aacbc0ea1ea3","c_author":"Farkas Edina Lina","category":"elet","description":"Egy muszlim-magyar kapcsolat nemcsak a szerelemről, hanem a kultúrák találkozásáról és összecsiszolódásáról is szól. Ilona, az Egyesült Arab Emírségekben élő magyar nő azt mondja, a kívülállóknak általában két dolog jut eszükbe róla: vagy gazdag lehet, vagy elnyomott feleség. Pedig a helyzet ennél sokkal emberibb és hétköznapibb. A hidzsábot már magától értetődően hordja Abu-Dzabiban, Budapesten, a migránsellenes plakátok között viszont gyakran elfogja a düh.","shortLead":"Egy muszlim-magyar kapcsolat nemcsak a szerelemről, hanem a kultúrák találkozásáról és összecsiszolódásáról is szól...","id":"20191004_egyesult_arab_emirsegek_muszlimok_arabok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4977250f-cdaa-4b0e-ba23-aacbc0ea1ea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"276f4308-fb8e-4e1c-a059-bc1ec7c8032a","keywords":null,"link":"/elet/20191004_egyesult_arab_emirsegek_muszlimok_arabok","timestamp":"2019. október. 04. 20:00","title":"„Arról, hogy a magyarok hogyan viszonyulnak az arabokhoz, nem igazán szoktunk beszélni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46928f6e-854d-428e-bdfa-d9f32202e406","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" Amerikában \"Nagy vonatrablás\" volt, nekünk csak \"Nagy könyvlopás\", jutott. 1959-ben a budapesti Műcsarnok francia könyvkiállításán a kéthetes nyitvatartási idő végére a könyvek nagy részét a látogatók egyszerűen hazavitték. \r

","shortLead":" Amerikában \"Nagy vonatrablás\" volt, nekünk csak \"Nagy könyvlopás\", jutott. 1959-ben a budapesti Műcsarnok francia...","id":"20191005_Neves_muveszek_tudosok_vallanak_a_nagy_konyvlopasrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46928f6e-854d-428e-bdfa-d9f32202e406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d84484-2a4e-4d34-b4dd-51f67abac15f","keywords":null,"link":"/elet/20191005_Neves_muveszek_tudosok_vallanak_a_nagy_konyvlopasrol","timestamp":"2019. október. 05. 12:29","title":"Neves művészek, tudósok vallanak a \"nagy könyvlopásról\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d023e6f2-0d12-4e77-868b-501dc9cd3e78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar fejlesztés célja elvileg az lenne, hogy annak nyújtsanak lelki támaszt, aki valamilyen oknál fogva szorong sötétben, egyedül az utcán. Félő azonban, hogy sok esetben a valódi segítségnyújtás a hecchívások miatt elmarad.","shortLead":"A magyar fejlesztés célja elvileg az lenne, hogy annak nyújtsanak lelki támaszt, aki valamilyen oknál fogva szorong...","id":"20191006_telefonbetyarok_segitsegnyujtas_hazakisero_telefon_lelkisegely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d023e6f2-0d12-4e77-868b-501dc9cd3e78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e11235-97bb-4b3f-9f80-f6910b50bb60","keywords":null,"link":"/elet/20191006_telefonbetyarok_segitsegnyujtas_hazakisero_telefon_lelkisegely","timestamp":"2019. október. 06. 14:21","title":"Telefonbetyárok züllesztik \"társadalmi szemetessé\" a Hazakísérő Telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"173c5ebe-5e3f-4a9c-812b-d90445965191","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A németek többsége nem hiszi egy frissen közölt felmérés szerint, hogy a kormányzó Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke, Annegret Kram-Karrenbauer alkalmas a kancellári tisztségre.","shortLead":"A németek többsége nem hiszi egy frissen közölt felmérés szerint, hogy a kormányzó Kereszténydemokrata Unió (CDU...","id":"20191005_Ennek_a_felmeresnek_biztosan_nem_fog_orulni_Merkel_utodja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=173c5ebe-5e3f-4a9c-812b-d90445965191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa2f64d-dc7d-43aa-901f-b94dd8d4db60","keywords":null,"link":"/vilag/20191005_Ennek_a_felmeresnek_biztosan_nem_fog_orulni_Merkel_utodja","timestamp":"2019. október. 05. 11:55","title":"Ennek a felmérésnek biztosan nem fog örülni Merkel utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094fdce6-f80b-43a4-bca0-f06e2c8cfc59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti sajtó Lackner Csaba kispesti ellenzéki önkormányzati képviselőről közölt leleplezőnek szánt felvételt, egy ismeretlen szerzőjű blog pedig Borkai Zsolt győri polgármesterről állít súlyos vádakat. ","shortLead":"A kormánypárti sajtó Lackner Csaba kispesti ellenzéki önkormányzati képviselőről közölt leleplezőnek szánt felvételt...","id":"20191004_Kokain_korrupcio_es_luxusprostik_kampanyhajra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=094fdce6-f80b-43a4-bca0-f06e2c8cfc59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"420f15e4-4261-4389-8b14-e12363f92599","keywords":null,"link":"/itthon/20191004_Kokain_korrupcio_es_luxusprostik_kampanyhajra","timestamp":"2019. október. 04. 18:51","title":"Kokain, korrupció és luxusprostik: fideszes és ellenzéki képviselőket is vádolnak a kampányhajrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]