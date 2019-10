A jelek szerint nemcsak az Apple reagált "érzékenyen" a hongkongi tüntetésekre. Miután a cég törölte kínálatából azt az alkamazást, amely lehetővé tette a hongkongi tüntetők számára, hogy kövessék a rendőrök mozgását, hasonló lépésre szánta el magát a Google is. A The Verge beszámolója szerint a Google Play áruházából a The Revolution of Our Times nevű játék tűnt el, ami egy felkelőről szólt.

Bár a játékot a Play áruházban már nem lehet megtalálni, annak cache-elt változata egyelőre még elérhető. Az applikáció egyébként egy szöveg-alapú kalandjáték, ahol a felhasználó döntései határozzák meg, miként alakul a felkelő élete.

A Google a The Wall Street Jorunalnak küldött közleményében azt írta, a játékot a Play áruház felhasználói irányelvei miatt törölték, mert az

egy súlyos konfliktusra építve próbált meg bevételre szert tenni.

Bár a játék maga ingyenes volt, az alkalmazáson belül 1-15 dollár értékig (kb. 302 - 4500 forint) lehetett vásárolni. A törlés előtt nagyjából 1000 letöltésnél járt az app.

Az Apple döntésével ellentétben egyébként a Google döntését egy fokkal jobban meg lehet érteni, ám még így is felmerül a gyanú, hogy esetleg a Google értelmezte "túl tágan" a szabályokat.

