Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugyan a WhatsApp lehetővé teszi, hogy a szavakat dőlt vagy félkövér betűkkel formázzuk, sőt az áthúzást is használhatjuk, azonban ez az app eszközével kissé macerás. Mutatunk egy egyszerűbb megoldást.","shortLead":"Ugyan a WhatsApp lehetővé teszi, hogy a szavakat dőlt vagy félkövér betűkkel formázzuk, sőt az áthúzást is...","id":"20191010_dolt_es_kover_betuk_whatsapp_chat_iras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e53386b0-ca2b-40a6-bf3b-10b88b31de4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191010_dolt_es_kover_betuk_whatsapp_chat_iras","timestamp":"2019. október. 10. 14:03","title":"Így használhat egyszerűen dőlt és kövér betűket a WhatsAppban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1421b9d9-5e15-4390-841f-2c4fcac3f449","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Három Királyfi, Három Királylány mozgalom vezetője Facebook-bejegyzésben fakadt ki a nyilvánosságra került szexorgiák miatt, bár Borkai Zsolt nevét nem írta le.","shortLead":"A Három Királyfi, Három Királylány mozgalom vezetője Facebook-bejegyzésben fakadt ki a nyilvánosságra került szexorgiák...","id":"20191010_skrabski_fruzsina_borkai_zsolt_szexbotrany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1421b9d9-5e15-4390-841f-2c4fcac3f449&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8223c297-114a-4850-8016-2a245fb5dbe7","keywords":null,"link":"/elet/20191010_skrabski_fruzsina_borkai_zsolt_szexbotrany","timestamp":"2019. október. 10. 13:35","title":"Skrabski Fruzsina a Borkai-botrányról: „Nem lehet normává tenni ezt az undormányt a fiatalok előtt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a6bd53-952e-4c51-bf5b-d4ec162c4a76","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ legkisebb holdjárója lesz, és az első, ami lábakon jár.","shortLead":"A világ legkisebb holdjárója lesz, és az első, ami lábakon jár.","id":"20191011_Robotpokot_kuldenek_a_britek_a_Holdra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34a6bd53-952e-4c51-bf5b-d4ec162c4a76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7fa8266-256c-46db-a433-73d51cfeed85","keywords":null,"link":"/tudomany/20191011_Robotpokot_kuldenek_a_britek_a_Holdra","timestamp":"2019. október. 11. 14:58","title":"Robotpókot küldenek a britek a Holdra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c8c7f3a-c9a0-491e-9722-245b42d9f207","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A 2019-es irodalmi Nobel-díjas Peter Handke osztrák írót meglepte az elismerés, és \"nagyon bátornak\" tartja a Svéd Akadémia csütörtöki döntését, amely a munkássága és a nyilatkozatai által kiváltott \"megannyi vita után\" neki ítélte a díjat.","shortLead":"A 2019-es irodalmi Nobel-díjas Peter Handke osztrák írót meglepte az elismerés, és \"nagyon bátornak\" tartja a Svéd...","id":"20191010_Peter_Handke_korabban_eltorolte_volna_az_irodalmi_Nobeldijat_erre_most_megkapta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c8c7f3a-c9a0-491e-9722-245b42d9f207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4028531-d3a6-4365-b931-4d6f94be2727","keywords":null,"link":"/kultura/20191010_Peter_Handke_korabban_eltorolte_volna_az_irodalmi_Nobeldijat_erre_most_megkapta","timestamp":"2019. október. 10. 21:43","title":"Peter Handke korábban eltörölte volna az irodalmi Nobel-díjat, erre most megkapta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1722fd48-6c7b-4477-b0d0-6f4a96bd9f6f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Valtteri Bottas volt a leggyorsabb, a Mercedesnél csak a tájfun erősebb.","shortLead":"Valtteri Bottas volt a leggyorsabb, a Mercedesnél csak a tájfun erősebb.","id":"20191011_Mercedesfoleny_a_Japan_Nagydij_szabadedzesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1722fd48-6c7b-4477-b0d0-6f4a96bd9f6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df061eaf-640a-4e51-91be-82d994236089","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_Mercedesfoleny_a_Japan_Nagydij_szabadedzesen","timestamp":"2019. október. 11. 09:54","title":"Mercedes-fölény a Japán Nagydíj szabadedzésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tovább nőtt a forgalomban lévő készpénz mennyisége szeptemberben, ahogy a külfölddel szembeni tartozások állománya is.","shortLead":"Tovább nőtt a forgalomban lévő készpénz mennyisége szeptemberben, ahogy a külfölddel szembeni tartozások állománya is.","id":"20191011_Atlepte_a_63_billio__forintot_a_forgalomban_levo_keszpenz_mennyisege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"144cd5bd-68d2-44cd-8f27-74ce099ac122","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_Atlepte_a_63_billio__forintot_a_forgalomban_levo_keszpenz_mennyisege","timestamp":"2019. október. 11. 15:40","title":"Átlépte a 6,3 billió forintot a forgalomban lévő készpénz mennyisége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de402a3-af78-4f31-a1d1-b62e715d1916","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választói névjegyzékben szerepel egy férfi, akinek ugyanaz a neve, mint a szökött macedón volt miniszterelnöknek, és az életkora is megegyezik. ","shortLead":"A választói névjegyzékben szerepel egy férfi, akinek ugyanaz a neve, mint a szökött macedón volt miniszterelnöknek, és...","id":"20191011_Nikola_Gruevszki_is_szavazhat_vasarnap_az_V_keruletben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9de402a3-af78-4f31-a1d1-b62e715d1916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a1139b-52d2-43ed-895c-84a8171e1782","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_Nikola_Gruevszki_is_szavazhat_vasarnap_az_V_keruletben","timestamp":"2019. október. 11. 16:24","title":"Nikola Gruevszki is szavazhat vasárnap az V. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c087f031-bee4-4818-bbb9-8f9c478b90ab","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A harmadik helyen végzett a parlamenti választáson a Koszovót 12 éve kormányzó Koszovói Demokrata Párt, s egy eddig folyamatosan ellenzékben lévő, Albin Kurti vezette baloldali tömörülés kapta a legtöbb szavazatot.","shortLead":"A harmadik helyen végzett a parlamenti választáson a Koszovót 12 éve kormányzó Koszovói Demokrata Párt, s egy eddig...","id":"201941__koszovo__ellenzeki_gyozelem__rendbontobol_kormanyfo__uj_kezdet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c087f031-bee4-4818-bbb9-8f9c478b90ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2f6d22-90c3-4d48-8e37-c2a7aa87faf6","keywords":null,"link":"/360/201941__koszovo__ellenzeki_gyozelem__rendbontobol_kormanyfo__uj_kezdet","timestamp":"2019. október. 11. 11:01","title":"Háromszorosan börtönviselt politikusnak kell megvédenie Koszovót a csődtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]