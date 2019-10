Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed281d54-6c7c-4c22-8de9-d0789694bc99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Dyson cég bejelentette, hogy nem pénzeli tovább az elektromos autó projektjét.","shortLead":"A Dyson cég bejelentette, hogy nem pénzeli tovább az elektromos autó projektjét.","id":"20191011_Megse_lesz_uj_Elon_Musk_a_porszivokiralybol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed281d54-6c7c-4c22-8de9-d0789694bc99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d750e171-bbf6-4cec-9e04-14e7c051c78d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_Megse_lesz_uj_Elon_Musk_a_porszivokiralybol","timestamp":"2019. október. 11. 09:14","title":"Mégse lesz új Elon Musk a porszívókirályból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7feba410-5d82-4d67-b1ec-857d59c9b0ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kirándulókat a vártól lefelé haladva érte baleset.","shortLead":"A kirándulókat a vártól lefelé haladva érte baleset.","id":"20191011_Turistak_szenvedtek_balesetet_a_visegradi_varnal_a_tuzoltok_hoztak_le_oket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7feba410-5d82-4d67-b1ec-857d59c9b0ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba69ea6a-de9e-4720-ac40-55e979fe4919","keywords":null,"link":"/elet/20191011_Turistak_szenvedtek_balesetet_a_visegradi_varnal_a_tuzoltok_hoztak_le_oket","timestamp":"2019. október. 11. 12:33","title":"Turisták szenvedtek balesetet a visegrádi várnál, a tűzoltók hozták le őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3418c4b-be37-4e0b-bd0b-81c0ca31b09c","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Több hivatalos dokumentumot is leadtak az elmúlt időszakban a cégbíróságra, amelyek közelebb visznek ahhoz, kié lesz a néhai Andy Vajna vagyona. Mivel eltűnt az eredeti végrendelet, így az örökös: Vajna Tímea.\r

","shortLead":"Több hivatalos dokumentumot is leadtak az elmúlt időszakban a cégbíróságra, amelyek közelebb visznek ahhoz, kié lesz...","id":"20191010_andy_vajna_hagyatek_vajna_timea","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3418c4b-be37-4e0b-bd0b-81c0ca31b09c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0dfdd62-c4e9-44b0-b9dd-0533dfba22fb","keywords":null,"link":"/kkv/20191010_andy_vajna_hagyatek_vajna_timea","timestamp":"2019. október. 10. 16:30","title":"Eltűnt Andy Vajna eredeti végrendelete, Vajna Tímea 123 millió dollárt örökölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50baa315-ed8a-4d73-801b-05b1d418f11b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A bulinegyedben olasz pizzát, a belvárosban magyar főtt tésztákat kínál majd Gerendai Károly egy-egy érdekeltsége. Az egykori Sziget-tulaj befektetései illeszkednek az utóbbi időszakban folytatott tevékenységéhez. ","shortLead":"A bulinegyedben olasz pizzát, a belvárosban magyar főtt tésztákat kínál majd Gerendai Károly egy-egy érdekeltsége...","id":"201941_vecchi_amici_gerendai_pizzasutoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50baa315-ed8a-4d73-801b-05b1d418f11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f36b78af-a3e3-4bb5-a606-b2ade49ad5c8","keywords":null,"link":"/360/201941_vecchi_amici_gerendai_pizzasutoje","timestamp":"2019. október. 10. 13:15","title":"Gasztronómiába forgatja szigetes pénzét Gerendai - pizzázót és nudlizót is nyit ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39c619a-4934-428f-a53f-538265c3c3c0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az OECD jelentése szerint a túlsúly három évvel rövidíti le a várható élettartamot.","shortLead":"Az OECD jelentése szerint a túlsúly három évvel rövidíti le a várható élettartamot.","id":"20191010_Emberek_tizmillioi_halhatnak_meg_elhizas_miatt_az_elkovetkezendo_evekben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b39c619a-4934-428f-a53f-538265c3c3c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1072dbdb-11d9-4f55-af9f-9c4d78a7efd6","keywords":null,"link":"/elet/20191010_Emberek_tizmillioi_halhatnak_meg_elhizas_miatt_az_elkovetkezendo_evekben","timestamp":"2019. október. 10. 16:43","title":"Emberek tízmilliói halhatnak meg elhízás miatt a következő években","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60793c4a-de2c-4257-a3c8-b89402ade1d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha nem adunk kielégítő választ, az ügy az Európai Unió Bírósága elé kerülhet.","shortLead":"Ha nem adunk kielégítő választ, az ügy az Európai Unió Bírósága elé kerülhet.","id":"20191010_tranzitzona_menekultek_eheztetes_magyar_hatosagok_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60793c4a-de2c-4257-a3c8-b89402ade1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c0e6df4-ee50-487d-b9e7-a0e57d53ab3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191010_tranzitzona_menekultek_eheztetes_magyar_hatosagok_kormany","timestamp":"2019. október. 10. 14:23","title":"30 napot kapott a kormány, hogy megmagyarázza, miért éheztetjük a menekülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8ab02c-ec13-47b5-8136-f6d7e71a7aa0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A második helyet a szintén budapesti Piarista Gimnázium, a harmadikat pedig a Pannonhalmi Bencés Gimnázium, Egyházzenei Szakgimnázium és Szakkollégium szerezte meg.","shortLead":"A második helyet a szintén budapesti Piarista Gimnázium, a harmadikat pedig a Pannonhalmi Bencés Gimnázium, Egyházzenei...","id":"20191012_Az_egyhazi_iskolak_rangsorat_a_Deak_Teri_Evangelikus_Gimnazium_vezeti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e8ab02c-ec13-47b5-8136-f6d7e71a7aa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"408bcbe6-7531-4c91-9c9a-1b2201a15dd1","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_Az_egyhazi_iskolak_rangsorat_a_Deak_Teri_Evangelikus_Gimnazium_vezeti","timestamp":"2019. október. 12. 12:25","title":"Az egyházi iskolák rangsorát a Deák Téri Evangélikus Gimnázium vezeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d69999-c6f4-405e-8af7-52d165d97171","c_author":"Hont András","category":"360","description":"Az önkormányzati kampány szivárogtatási botrányait veszi számba véleményszerzőnk, majd elemzi is a körülményeket. Hont András szerint a Borkai-ügy nincs politikailag felépítve. ","shortLead":"Az önkormányzati kampány szivárogtatási botrányait veszi számba véleményszerzőnk, majd elemzi is a körülményeket. Hont...","id":"201941_sex_and_drugs_and_onkormanyzat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3d69999-c6f4-405e-8af7-52d165d97171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ff3152-9d11-46a4-8cc7-baf56b68fe91","keywords":null,"link":"/360/201941_sex_and_drugs_and_onkormanyzat","timestamp":"2019. október. 10. 16:30","title":"Hont András: A győriek innentől legalább hátulról is felismerik a polgármesterüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]