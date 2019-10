Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Állami tiszteletadással búcsúzott Csehország szombaton Karel Gott énekestől, a cseh és az egykori csehszlovák könnyűzene október 1-jén elhunyt legnagyobb – nemzetközileg is ismert és elismert – személyiségétől.

Állami tiszteletadással búcsúzott Csehország szombaton Karel Gott énekestől, a cseh és az egykori csehszlovák könnyűzene október 1-jén elhunyt legnagyobb – nemzetközileg is ismert és elismert – személyiségétől.
Hősnek kijáró temetést kapott Karel Gott A rendezvényen többen is arról beszéltek, hogy közel a győzelem. A Madách téren tartott kampányzáró eseményt Karácsony Gergely szövetségeseivel péntek este, az önkormányzati választások előtt két nappal. A rendezvényen többen is arról beszéltek, hogy közel a győzelem.
Ellenzéki kampányzáró: "Karnyújtásnyira vagyunk attól, hogy visszavegyük a várost" A választói névjegyzékben szerepel egy férfi, akinek ugyanaz a neve, mint a szökött macedón volt miniszterelnöknek, és az életkora is megegyezik.
Nikola Gruevszki is szavazhat vasárnap az V. kerületben Az invázió célja a kurd felkelőszervezet, az SDF kiszorítása a határ menti 30 kilométeres zónából, ahova Erdogan török elnök szíriai menekültek millióit akarja telepíteni. A kurdok az Iszlám Állam elleni háborúban amerikai támogatással harcoltak, Trump azonban váratlanul bejelentette a csapatok kivonását, és ezzel szabad kezet adott Törökországnak.
A török invázió után két tűz között a szíriai kurdok - Nagyítás-fotógaléria Saját csatornát indított a videojátékosoknak létrehozott Twitch szolgáltatón Donald Trump. Játszani persze aligha fog rajta, másra kell.
Itt vajon mi készül? Donald Trump beregisztrált a Twitchre
Bemutatta papír sörösdobozát a Carlsberg, bár egy kis műanyag még van benne.
Elkészült a papír sörösdoboz prototípusa