[{"available":true,"c_guid":"90c0ab46-e951-4888-a663-7ddf5af491f9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az utóbbi időkben a Rádió Bézs műsorvezetője volt.","shortLead":"Az utóbbi időkben a Rádió Bézs műsorvezetője volt.","id":"20191013_Elhunyt_Raduly_Margit_radios","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90c0ab46-e951-4888-a663-7ddf5af491f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b83520-c852-43aa-ac3d-588a5075633b","keywords":null,"link":"/elet/20191013_Elhunyt_Raduly_Margit_radios","timestamp":"2019. október. 13. 22:27","title":"Elhunyt Ráduly Margit rádiós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87e4cfc2-530a-418b-bbbd-d75a26d650a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt, hogy már eltévedtek az elemzésben a részvételi arányt látva, nem ez alapján kell eredményt tippelni a DK elnöke szerint.","shortLead":"Volt, hogy már eltévedtek az elemzésben a részvételi arányt látva, nem ez alapján kell eredményt tippelni a DK elnöke...","id":"20191013_Gyurcsany_nem_erdemes_a_reszveteli_adatbol_josolni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87e4cfc2-530a-418b-bbbd-d75a26d650a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63dad8f6-11de-4c30-97f3-40852084c0b0","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Gyurcsany_nem_erdemes_a_reszveteli_adatbol_josolni","timestamp":"2019. október. 13. 12:11","title":"Gyurcsány: nem érdemes a részvételi adatból jósolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d3e663b-fce4-4ac0-a3dc-0534c851be18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely szerint ezen a választáson leckét adtak demokráciából. Tarlós István gratulált neki, Orbán Viktor miniszterelnök pedig együttműködést ajánlott. ","shortLead":"Karácsony Gergely szerint ezen a választáson leckét adtak demokráciából. Tarlós István gratulált neki, Orbán Viktor...","id":"20191013_Karacsony_Gergely_az_uj_fopolgarmester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d3e663b-fce4-4ac0-a3dc-0534c851be18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fed3645-6cb4-413a-8c87-87f03a53c290","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Karacsony_Gergely_az_uj_fopolgarmester","timestamp":"2019. október. 13. 22:16","title":"Karácsony Gergely az új főpolgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0c269d1-67a9-438c-b9e9-e146d0f5dead","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelentősen veszített pozíciójából a Fidesz-KDNP a fővárosban.","shortLead":"Jelentősen veszített pozíciójából a Fidesz-KDNP a fővárosban.","id":"20191014_keruletek_eredmeny_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0c269d1-67a9-438c-b9e9-e146d0f5dead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f77dea-312b-45f0-b76a-b28a990e33f9","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_keruletek_eredmeny_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 14. 01:34","title":"Ellenzéki többség a fővárosi közgyűlésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9220ec60-6894-4998-a527-f64c4bdbc0ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Iborfia újra megmutatta, mit jelent komolyan venni a demokráciát.","shortLead":"Iborfia újra megmutatta, mit jelent komolyan venni a demokráciát.","id":"20191013_Egy_faluban_mar_100_szazalekos_a_reszveteli_arany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9220ec60-6894-4998-a527-f64c4bdbc0ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2285ff65-0f09-4a5a-b061-0bc7fc42cb75","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Egy_faluban_mar_100_szazalekos_a_reszveteli_arany","timestamp":"2019. október. 13. 16:13","title":"Egy faluban már 100 százalékos a részvételi arány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3226876-d31c-4628-ae67-0534b0613d86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A DxOMark független tesztlabornak köszönhetően mostantól már nemcsak fotó-, hanem hangminőség fronton is könnyen össze lehet hasonlítani egymással a mobilokat.","shortLead":"A DxOMark független tesztlabornak köszönhetően mostantól már nemcsak fotó-, hanem hangminőség fronton is könnyen össze...","id":"20191014_dxomark_audio_telefonok_hangminosege_osszehasonlitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3226876-d31c-4628-ae67-0534b0613d86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3ee05b4-0717-42d9-9e91-d9c121649c09","keywords":null,"link":"/tudomany/20191014_dxomark_audio_telefonok_hangminosege_osszehasonlitas","timestamp":"2019. október. 14. 11:33","title":"Erről a listáról kiderül, melyik telefont érdemes megvennie, ha fontos a szép hangzás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"533350f8-30da-4a29-8849-d75f3d4f0b36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Névsorolvasással kezdődött és azzal is ért véget a Fővárosi Közgyűlés szombat esti rendkívüli ülése, amelyet Tarlós István főpolgármester szombat este 9 órára hívott össze. A Városháza előtt, majd később odabenn is, tüntetés zajlott.","shortLead":"Névsorolvasással kezdődött és azzal is ért véget a Fővárosi Közgyűlés szombat esti rendkívüli ülése, amelyet Tarlós...","id":"20191012_karacsony_gergely_fovarosi_kozgyules_rendkivuli_ules_tarlos_istvan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=533350f8-30da-4a29-8849-d75f3d4f0b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf54e56-8927-4608-a201-3c80c1e0c059","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_karacsony_gergely_fovarosi_kozgyules_rendkivuli_ules_tarlos_istvan","timestamp":"2019. október. 12. 21:48","title":"Karácsony: Méltó ez az alkalom Tarlós távozásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f7c92d0-dde0-4ac2-9ab8-7df75b36e47e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemesi Pál szinte az elsők között adta le szavazatát Szegeden.","shortLead":"Nemesi Pál szinte az elsők között adta le szavazatát Szegeden.","id":"20191013_Szoros_versenyre_szamit_a_Fidesz_szegedi_jeloltje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f7c92d0-dde0-4ac2-9ab8-7df75b36e47e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee4bd1ba-9a6c-4204-95ab-341e792f8e62","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Szoros_versenyre_szamit_a_Fidesz_szegedi_jeloltje","timestamp":"2019. október. 13. 07:44","title":" A Fidesz szegedi jelöltje a hvg.hu-nak: szoros verseny lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]