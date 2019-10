Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96957947-7b30-46a6-a14d-1add5834cd73","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Őssejt-transzplantációval sikerült amerikai kutatóknak visszafordítani a központi idegrendszer egy súlyos autoimmun betegségét, a neuromyelitis opticát (NMOSD), amely a betegek felénél vakságot okoz és elveszítik járóképességüket a kór diagnosztizálása utáni öt évben.","shortLead":"Őssejt-transzplantációval sikerült amerikai kutatóknak visszafordítani a központi idegrendszer egy súlyos autoimmun...","id":"20191014_ossejt_transzplantacio_kozponti_idegrendszer_autoimmun_betegseg_nmosd_kezelese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96957947-7b30-46a6-a14d-1add5834cd73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77663619-4bd4-4e2b-8dd6-06054df440a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191014_ossejt_transzplantacio_kozponti_idegrendszer_autoimmun_betegseg_nmosd_kezelese","timestamp":"2019. október. 14. 00:03","title":"5 év alatt vakságot és járóképtelenséget okoz a kór, amelyre most sikerült találni egy ellenszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d0da71-ea6b-4071-ae1c-32992dafbe4d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meg akarták menteni a kiscicát, de kiderült, hogy egy vadállat. ","shortLead":"Meg akarták menteni a kiscicát, de kiderült, hogy egy vadállat. ","id":"20191015_Hazi_macskanak_neztek_egy_vadmacskat_Somogyban_hamar_feltunt_hogy_nem_olyan_kezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10d0da71-ea6b-4071-ae1c-32992dafbe4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142ce90b-46e5-4156-b750-5cc9c6598100","keywords":null,"link":"/elet/20191015_Hazi_macskanak_neztek_egy_vadmacskat_Somogyban_hamar_feltunt_hogy_nem_olyan_kezes","timestamp":"2019. október. 15. 10:31","title":"Házi macskának néztek egy vadmacskát Somogyban, hamar feltűnt, hogy nem olyan kezes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"612cca40-4cf3-4adb-87a1-c3da64791ecf","c_author":"","category":"kultura","description":"A Faithlesstől, Foo Fighterstől a Beatricén és a Daft Punkon át az AC/DC-ig: tizenkét feldolgozásszám került fel legújabb Kerekes Band albumra, a ReWind-re. A hvg.hu-n már meg is hallgathatjuk, hogy szól mindez ethno-funkban.","shortLead":"A Faithlesstől, Foo Fighterstől a Beatricén és a Daft Punkon át az AC/DC-ig: tizenkét feldolgozásszám került fel...","id":"20191015_A_Duft_Punktol_Radics_Belaig__feldolgozaslemezzel_jelentkezett_a_Kerekes_Band","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=612cca40-4cf3-4adb-87a1-c3da64791ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d191d8d-d57c-41c0-ac49-6eec3154852e","keywords":null,"link":"/kultura/20191015_A_Duft_Punktol_Radics_Belaig__feldolgozaslemezzel_jelentkezett_a_Kerekes_Band","timestamp":"2019. október. 15. 11:30","title":"Így szól az AC/DC vagy a Daft Punk ethno-funkban – feldolgozáslemezzel jelentkezett a Kerekes Band","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81bb0ba0-79c5-4071-8683-5f8d7ed93762","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rendőrök és civilek is megsérültek Hernében.","shortLead":"Rendőrök és civilek is megsérültek Hernében.","id":"20191015_Kurdok_tamadtak_meg_egy_torok_kavezot_Nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81bb0ba0-79c5-4071-8683-5f8d7ed93762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f179e765-36cd-4643-a118-81b1196ecb2e","keywords":null,"link":"/vilag/20191015_Kurdok_tamadtak_meg_egy_torok_kavezot_Nemetorszagban","timestamp":"2019. október. 15. 13:23","title":"Kurdok támadtak meg egy török kávézót Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapesten az átlagnál magasabb a szavazási hajlandóság. ","shortLead":"Budapesten az átlagnál magasabb a szavazási hajlandóság. ","id":"20191013_472_szazalek_szavazott_fel_7ig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1523e0fb-8c22-45b0-b21d-31b28f4618aa","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_472_szazalek_szavazott_fel_7ig","timestamp":"2019. október. 13. 19:26","title":"47,2 százalék szavazott fél 7-ig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d3e663b-fce4-4ac0-a3dc-0534c851be18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely szerint ezen a választáson leckét adtak demokráciából. Tarlós István gratulált neki, Orbán Viktor miniszterelnök pedig együttműködést ajánlott. ","shortLead":"Karácsony Gergely szerint ezen a választáson leckét adtak demokráciából. Tarlós István gratulált neki, Orbán Viktor...","id":"20191013_Karacsony_Gergely_az_uj_fopolgarmester","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d3e663b-fce4-4ac0-a3dc-0534c851be18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fed3645-6cb4-413a-8c87-87f03a53c290","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Karacsony_Gergely_az_uj_fopolgarmester","timestamp":"2019. október. 13. 22:16","title":"Karácsony Gergely az új főpolgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f642cd2-5c6b-41a6-9818-d2924427a808","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Szentendrei Szabadtéri Tárlatot idézték meg az Örök Városban. \r

","shortLead":"A Szentendrei Szabadtéri Tárlatot idézték meg az Örök Városban. \r

","id":"20191014_Magyar_muveszek_kepei_logtak_egy_romai_utca_falain","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f642cd2-5c6b-41a6-9818-d2924427a808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e22979b-93bf-4214-974d-a800d8783fbe","keywords":null,"link":"/kultura/20191014_Magyar_muveszek_kepei_logtak_egy_romai_utca_falain","timestamp":"2019. október. 14. 13:45","title":"Magyar művészek képei lógtak egy római utca falain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99a183fb-d664-4016-a966-76cfab6e1598","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A demonstrációk hét halálos áldozatot követeltek.","shortLead":"A demonstrációk hét halálos áldozatot követeltek.","id":"20191014_megallapodas_tuntetes_ecuador_oslakosok_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99a183fb-d664-4016-a966-76cfab6e1598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60621112-a9dd-4225-917a-374a2b7d6cb0","keywords":null,"link":"/vilag/20191014_megallapodas_tuntetes_ecuador_oslakosok_kormany","timestamp":"2019. október. 14. 08:29","title":"Vége a véres tüntetéseknek Ecuadorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]