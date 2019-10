Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b514fdfb-01a7-44b0-a690-7630624f2bce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sharp új készüléke nem kapott csúcsprocesszort, a kamerája sem átlagon felüli, mégis sikerült magát befészkelnie a techvilág fontosabb hírei közé. Az ok a hosszúnak ígért üzemidőben keresendő.","shortLead":"A Sharp új készüléke nem kapott csúcsprocesszort, a kamerája sem átlagon felüli, mégis sikerült magát befészkelnie...","id":"20191015_sharp_s7_android_one_telefon_japan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b514fdfb-01a7-44b0-a690-7630624f2bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18419c69-a66c-4cda-aa07-d09baa77c026","keywords":null,"link":"/tudomany/20191015_sharp_s7_android_one_telefon_japan","timestamp":"2019. október. 15. 12:03","title":"Kár, hogy ezt az androidos mobilt csak Japánban árulják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c213a376-8c39-49ec-a7ce-975dab1c5fc7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ilham Aliyev azeri és Recep Tayyip Erdogan török elnökkel már találkozott Orbán Bakuban. ","shortLead":"Ilham Aliyev azeri és Recep Tayyip Erdogan török elnökkel már találkozott Orbán Bakuban. ","id":"20191014_Orban_Mindig_megtiszteltetes_a_magyaroknak_ha_Bakuba_latogathatnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c213a376-8c39-49ec-a7ce-975dab1c5fc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e8d9194-1da3-4c37-8c87-e35edeaf2c9d","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Orban_Mindig_megtiszteltetes_a_magyaroknak_ha_Bakuba_latogathatnak","timestamp":"2019. október. 14. 18:07","title":"Orbán: Mindig megtiszteltetés a magyaroknak, ha Bakuba látogathatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nagyjából 14 százalékos a betakarítás vagy szállítás közben elveszett élelmiszer aránya. Az ENSZ szerint a műanyagok ugyanakkor segíthetnek a veszteség és a kidobott élelmiszerek mennyiségének csökkentésében. ","shortLead":"Nagyjából 14 százalékos a betakarítás vagy szállítás közben elveszett élelmiszer aránya. Az ENSZ szerint a műanyagok...","id":"20191014_ensz_fao_elelmiszeripar_ehezes_hulladek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"189f3ecb-c749-40cb-8a91-5feeb3950a10","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191014_ensz_fao_elelmiszeripar_ehezes_hulladek","timestamp":"2019. október. 14. 17:59","title":"Az élelmiszerek jó része már azelőtt eltűnik, hogy a boltba kerülne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d9e69f4-876c-47af-98d4-139c3341ff37","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Talán meglepő, hogy ingatlanozik is az Aston Martin, de azért az autók itt is előkerülnek. Egy 71,5 millió dolláros lakás mellé például adnak egy 3 milliós autót is.","shortLead":"Talán meglepő, hogy ingatlanozik is az Aston Martin, de azért az autók itt is előkerülnek. Egy 71,5 millió dolláros...","id":"20191014_Aston_Martin_Vulcan_Miami_Penthouse","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d9e69f4-876c-47af-98d4-139c3341ff37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba176408-259a-474b-a5da-00ace49e0f11","keywords":null,"link":"/cegauto/20191014_Aston_Martin_Vulcan_Miami_Penthouse","timestamp":"2019. október. 15. 16:18","title":"Igaz, hogy 21 milliárd forint ez a lakás, de adnak hozzá egy Aston Martin Vulcant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aae4a0e-6ed7-434e-a71f-51ebed9d475b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kijött a friss beszámoló, ebből derültek ki érdekességek. ","shortLead":"Kijött a friss beszámoló, ebből derültek ki érdekességek. ","id":"20191015_Tobb_mint_hatszazmillioval_kellett_megsegiteni_a_veszpremi_kezilabdat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5aae4a0e-6ed7-434e-a71f-51ebed9d475b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed1061a-a777-40f9-bae1-68496f3a5ecb","keywords":null,"link":"/kkv/20191015_Tobb_mint_hatszazmillioval_kellett_megsegiteni_a_veszpremi_kezilabdat","timestamp":"2019. október. 15. 12:19","title":"Több mint 600 millióval kellett megsegíteni a veszprémi kézilabdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef47cc87-ddd5-495f-8919-e5a76331ae1c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy súlyosan beteg gyerekeknek segítő szervezet védnökeként tartott beszédet, mikor egyszer csak elcsuklott a hangja. ","shortLead":"Egy súlyosan beteg gyerekeknek segítő szervezet védnökeként tartott beszédet, mikor egyszer csak elcsuklott a hangja. ","id":"20191016_Harry_herceg_teljesen_elerzekenyult_mikor_felidezte_Meghan_terhesseget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef47cc87-ddd5-495f-8919-e5a76331ae1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06cac1f4-0d13-46d6-b26a-eec1c46aa5bb","keywords":null,"link":"/elet/20191016_Harry_herceg_teljesen_elerzekenyult_mikor_felidezte_Meghan_terhesseget","timestamp":"2019. október. 16. 11:18","title":"Harry herceg teljesen elérzékenyült, mikor felidézte Meghan Markle terhességét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09690162-f564-4675-b493-fda29a34a03d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nincs már sok hátra és elkészülnek a NASA vadonatúj űrruhái, melyeket először a Holdra való visszatéréskor használnak majd az asztronauták.","shortLead":"Nincs már sok hátra és elkészülnek a NASA vadonatúj űrruhái, melyeket először a Holdra való visszatéréskor használnak...","id":"20191016_nasa_urruha_mars_hold_artemis_misszio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09690162-f564-4675-b493-fda29a34a03d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bbfa852-3f8c-4c82-925c-5b448acefffe","keywords":null,"link":"/tudomany/20191016_nasa_urruha_mars_hold_artemis_misszio","timestamp":"2019. október. 16. 09:46","title":"Megmutatta a NASA, milyen ruhákban dolgoznak majd az űrhajósai a Holdon és a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f72ee1-35c1-4aed-abe1-5524201a03c0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Fucsovics Márton nem lép pályára a Stockholmban zajló, 711 ezer euró (231 millió forint) összdíjazású keménypályás férfi tenisztornán.","shortLead":"Fucsovics Márton nem lép pályára a Stockholmban zajló, 711 ezer euró (231 millió forint) összdíjazású keménypályás...","id":"20191014_Fucsovics_Marton_visszalepett_a_stockholmi_tenisztornan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6f72ee1-35c1-4aed-abe1-5524201a03c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"036e957e-c6b3-405d-8a53-533d0aaadf2c","keywords":null,"link":"/vilag/20191014_Fucsovics_Marton_visszalepett_a_stockholmi_tenisztornan","timestamp":"2019. október. 14. 17:56","title":"Fucsovics Márton visszalépett a stockholmi tenisztornán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]