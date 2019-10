Nincs könnyű dolga manapság a Vatikánnak. A nyugati világban egyre többen nem térnek be a templomokba, vagy ha be is tértnek, csak "hétvégi hívek". A fiatalokat pedig még nehezebb a katolikus élet felé terelni, mint korábban.

A pápai államban azt fundálták ki, hogy a probléma orvosolásában segít, ha lépést tartanak a változó világgal. Ennek eredményeként elkészítették az okosrózsafüzért, melyhez Androidra és iOS-re fejlesztett app is tartozik.

© The Vatican

Az alkalmazás segít megtanulni a rózsafüzérrel való imádkozás módját, és a katolikus vallásról szóló hasznos olvasmányok is találhatók benne. Az appban saját profil hozható létre, ahol a napi teendők listába szedhetők. Maga a rózsafüzér csak külsőre hasonlít a rendes rózsafüzérre, a belsejében kisebb érzékelők találhatók: ezekkel az elégetett kalória, és a megtett lépések száma is nyomon követhető. Utóbbiak szintén megjelennek az appban.

A Vatikán honlapjáról – egyelőre csak olaszországi címre – rendelhető eszközt úgy készítették el, hogy hétköznapi kiegészítőként is megállja a helyét; víz- és porálló, egy feltöltéssel pedig 4 napnyi használatot bír. A dobozába vezeték nélküli töltőállomást is csomagolnak. A készülékhez tartozó app három nyelven, angolul, olaszul, valamint spanyolul képes megjeleníteni az adatokat.

© The Vatican

A karkötőért 99 eurót kérnek, ami – áfamentesen – 34-35 ezer forintot jelent. Az egyház az Amazonon is értékesíti, de Magyarországra közvetlenül nem szállítják. Idővel lehet, hogy a hozzánk közelebb eső országokba is elviszik, de úgy biztosan többet kell majd érte fizetni.

A katolikus egyháztól újabban nem áll a modern technológia használata: tavaly megcsinálták a maga Pokémon Gójukat is, a neve Jesus Christ Go.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.