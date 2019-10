Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5815163-d7b5-4778-b071-b72c4d644d42","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Minél tovább ülnek a papírokon Győr eddigi vezetői, annál nagyobb az esélyük, hogy korrupciógyanús ügyeik elévülnek. Ez akár egy strigula is lehet Borkai Zsolt mellett abban a taktikai játszmában, amelynek során Orbán Viktorék azt latolgatják, a szexorgia miatt megszégyenült polgármester maradhat-e a hatalomban. \r

","shortLead":"Minél tovább ülnek a papírokon Győr eddigi vezetői, annál nagyobb az esélyük, hogy korrupciógyanús ügyeik elévülnek...","id":"201942_tiborcz_vedelmeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5815163-d7b5-4778-b071-b72c4d644d42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef53d8ee-6d29-4d0a-8840-3ff3eda10b66","keywords":null,"link":"/360/201942_tiborcz_vedelmeben","timestamp":"2019. október. 17. 13:55","title":"Borkai az ügyei elévülésére játszhat és ez veje miatt Orbán érdeke is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac1d9c96-5327-4fc7-b9fa-3e53450e2766","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azzal fenyegette áldozatát, hogy bántani fogja, ha nem ad neki pénzt.","shortLead":"Azzal fenyegette áldozatát, hogy bántani fogja, ha nem ad neki pénzt.","id":"20191016_villamos_fiu_rablo_rendorseg_nyomozas_biztonsagi_kamera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac1d9c96-5327-4fc7-b9fa-3e53450e2766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edfd7fc8-516f-4317-b26b-1f13edb8aa65","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_villamos_fiu_rablo_rendorseg_nyomozas_biztonsagi_kamera","timestamp":"2019. október. 16. 14:33","title":"Fiatal fiút rabolt ki a villamoson, senki se vette észre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b5f596b-58c8-4358-be6e-1d1a4316a67e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Játsszon mindenki el a gondolattal, mit tenne, ha hirtelen ő lenne a főnök a városban – ezt kérte művészektől és újságíróktól a bezárt Népszabadság kollektívája. A válaszokat a csütörtökön megjelenő Fedél Nélkül közli. Köztük Alföldi Róbert szavait.","shortLead":"Játsszon mindenki el a gondolattal, mit tenne, ha hirtelen ő lenne a főnök a városban – ezt kérte művészektől és...","id":"20191016_Alfoldi_Robert_is_vallalna_a_fopolgarmesteri_posztot_de_csak_egy_feltetellel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b5f596b-58c8-4358-be6e-1d1a4316a67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84713a34-3a7c-4600-8bc6-afce8c7ec7b8","keywords":null,"link":"/elet/20191016_Alfoldi_Robert_is_vallalna_a_fopolgarmesteri_posztot_de_csak_egy_feltetellel","timestamp":"2019. október. 17. 08:41","title":"Alföldi Róbert is vállalná a főpolgármesteri posztot, de csak egy feltétellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e3af834-2904-424f-9aba-331f7abc58e1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz hatóságok leszedték a vonatról azt a három amerikai diplomatát, akik szerettek volna ellátogatni az augusztusi, észak-oroszországi nukleáris baleset helyszínének a közelébe.","shortLead":"Az orosz hatóságok leszedték a vonatról azt a három amerikai diplomatát, akik szerettek volna ellátogatni...","id":"20191017_Nem_engedtek_az_amerikaiakat_az_oroszorszagi_nuklearis_baleset_helyszinere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e3af834-2904-424f-9aba-331f7abc58e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e717d6c8-5d55-48a5-a0c0-3dce15742327","keywords":null,"link":"/vilag/20191017_Nem_engedtek_az_amerikaiakat_az_oroszorszagi_nuklearis_baleset_helyszinere","timestamp":"2019. október. 17. 11:59","title":"Nem engedték az amerikaiakat az oroszországi nukleáris baleset helyszínére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad3e233-3d6b-433e-a4d0-0974b44e90da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három nőt futtatott és szállított.","shortLead":"Három nőt futtatott és szállított.","id":"20191016_Sajat_oromlanyai_tartottak_ki_a_tatabanyai_ferfit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ad3e233-3d6b-433e-a4d0-0974b44e90da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d859583e-902c-49d5-8ea8-1149c9a17055","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Sajat_oromlanyai_tartottak_ki_a_tatabanyai_ferfit","timestamp":"2019. október. 16. 09:41","title":"Saját örömlányai tartották ki a tatabányai férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b61d487f-7b30-40f8-b0e1-46670b7060ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az OpenAI mesterséges intelligenciája egyre okosabb, és most már akkor sem esik pánikba, ha magának kell rájönnie a megoldásra.","shortLead":"Az OpenAI mesterséges intelligenciája egyre okosabb, és most már akkor sem esik pánikba, ha magának kell rájönnie...","id":"20191016_openai_mesterseges_intelligencia_robotkez_rubik_kocka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b61d487f-7b30-40f8-b0e1-46670b7060ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95105fec-a396-42cc-8848-d6e91fbc34ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20191016_openai_mesterseges_intelligencia_robotkez_rubik_kocka","timestamp":"2019. október. 16. 19:03","title":"Van itt egy robotkéz, amely magától megtanulta, hogyan kell kirakni a Rubik-kockát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nő a szeretőjével kitervelte, hogy megölik a férjét, ám mára megjavult a kapcsolat, és sikerült megmenteni a házasságot.","shortLead":"Egy nő a szeretőjével kitervelte, hogy megölik a férjét, ám mára megjavult a kapcsolat, és sikerült megmenteni...","id":"20191016_Bergyilkost_fogadott_ket_szereto_Tatabanyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88cbdd60-017d-4455-a1e8-560c1a9680c2","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Bergyilkost_fogadott_ket_szereto_Tatabanyan","timestamp":"2019. október. 16. 11:34","title":"Már bérgyilkost is fogadott a férje megölésére, most boldogan élnek együtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e694d0fe-2e7e-4544-bb65-e3f50a2da59f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Milliárdok elköltéséről döntöttek.","shortLead":"Milliárdok elköltéséről döntöttek.","id":"20191015_BMWgyar_meg_a_valasztasok_elott_hoztak_par_fontos_dontest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e694d0fe-2e7e-4544-bb65-e3f50a2da59f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c4265ea-9a80-464d-a11e-874b11577586","keywords":null,"link":"/kkv/20191015_BMWgyar_meg_a_valasztasok_elott_hoztak_par_fontos_dontest","timestamp":"2019. október. 15. 14:41","title":"Debreceni BMW-gyár: még a választások előtt hoztak pár fontos döntést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]