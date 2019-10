Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Feljelentést kezdeményez a Zala Megyei Területi Választási Bizottság (ZMTVB), mert tanúvallomások szerint Szentpéterúron \"füves cigarettát\" kínáltak, illetve adhattak szavazatokért cserébe múlt vasárnap.","shortLead":"Feljelentést kezdeményez a Zala Megyei Területi Választási Bizottság (ZMTVB), mert tanúvallomások szerint...","id":"20191019_Ment_a_feljelentes_Kabitoszerert_vehettek_szavazatot_a_zalai_Szentpeteruron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b107fc3c-de75-4f34-90ea-dc2ec99801c4","keywords":null,"link":"/itthon/20191019_Ment_a_feljelentes_Kabitoszerert_vehettek_szavazatot_a_zalai_Szentpeteruron","timestamp":"2019. október. 19. 10:26","title":"Ment a feljelentés: Kábítószerért vehettek szavazatot a zalai Szentpéterúron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3c514f5-538c-4bb5-8920-82188e4591a3","c_author":"Gergely Zsófia","category":"elet","description":"Egyetlen napra különleges szépségszalonná alakult egy rászorulók számára fenntartott, bentlakásos otthon és népkonyha: önkéntes fodrászok, kozmetikusok, manikűrösök és pedikűrösök vállalták, hogy közel 50 nő és férfi máshogy fog majd a tükörbe nézni. Vagy ahogy a külsejük miatt megvetéshez szokott, néha kicsit szégyenlős \"kuncsaftok\" fogalmaztak: újra embernek, nőnek érezzék magukat. Volt, aki elsírta magát, amikor a mesterkozmetikus hozzáért az arcához, más boldogan mesélte, hogy a hosszú hajával együtt szimbolikusan a múltjától is szabadult. Riport egy valódi átalakító-napról.","shortLead":"Egyetlen napra különleges szépségszalonná alakult egy rászorulók számára fenntartott, bentlakásos otthon és népkonyha...","id":"20191019_Mit_szamit_szep_vagye_ha_nincs_mit_enni__a_szepsegnap_ahol_az_otthontalan_kap_pakolast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3c514f5-538c-4bb5-8920-82188e4591a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8329e93b-d379-4c73-9715-151d4f8fcba1","keywords":null,"link":"/elet/20191019_Mit_szamit_szep_vagye_ha_nincs_mit_enni__a_szepsegnap_ahol_az_otthontalan_kap_pakolast","timestamp":"2019. október. 19. 07:00","title":"\"Mit számít, szép vagy-e, ha nincs mit enni?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc9062fb-3d8c-4e4e-b91e-761fa4ff19d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szabadságfa nevű kocsányos tölgy ért fel a csúcsra ezzel.\r

Az USA és Nagy-Britannia után immár Németországban is kísérleteznek az amerikai ecoATM cég készülékeivel.","shortLead":"Úgy működik, mint az üvegvisszaváltás: a használt telefont be kell tenni az automatába, a gép megállapítja az árat...","id":"201942_oreg_mobilt_azautomataba_bevalto_megoldas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=514417c0-31a6-48d0-953d-33d300cb630c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16ca05ab-367a-40d3-9570-06587cf46a43","keywords":null,"link":"/360/201942_oreg_mobilt_azautomataba_bevalto_megoldas","timestamp":"2019. október. 18. 15:00","title":"Másodpercek alatt pénzzé tehetők a használt telefonok, ahol van ilyen automata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0da261e-d4fb-4f32-a8a6-6760568f192f","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"„Ez volt az első lépés” – írta.","shortLead":"„Ez volt az első lépés” – írta.","id":"20191018_Karacsony_Gergely_felfuggeszti_a_kilakoltatasokat_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0da261e-d4fb-4f32-a8a6-6760568f192f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ea114a-366d-427e-9cb0-ad194d88f0cd","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_Karacsony_Gergely_felfuggeszti_a_kilakoltatasokat_Budapesten","timestamp":"2019. október. 18. 15:10","title":"Karácsony Gergely felfüggeszti a kilakoltatásokat Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]