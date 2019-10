Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fe06634-bc5e-4700-8e1a-b447d193b5d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zárva tartó Aurórát támadta meg egy szélsőjobboldali csoport október 23-án, olvasónk elmondása alapján csak akkor kezdtek el skandálni, amikor az ott függő szivárványos zászlót már felgyújtották. A rendőrség garázdaság miatt nyomozást indított.","shortLead":"A zárva tartó Aurórát támadta meg egy szélsőjobboldali csoport október 23-án, olvasónk elmondása alapján csak akkor...","id":"20191024_Odamentek_egettek_aztan_nyomtak_full_hangeron_egy_ria_ria_hungariat__video_az_Aurora_elleni_tamadasrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fe06634-bc5e-4700-8e1a-b447d193b5d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef6cf320-bd63-496a-9b12-cdb11b04480c","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_Odamentek_egettek_aztan_nyomtak_full_hangeron_egy_ria_ria_hungariat__video_az_Aurora_elleni_tamadasrol","timestamp":"2019. október. 24. 15:20","title":"\"Odamentek, égettek, aztán nyomtak full hangerőn egy ria-ria Hungáriát\" – videó az Auróra ellen támadókról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc14a2a1-c0b6-4584-9196-0e4d3521df8a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alaposan dokumentált eset.","shortLead":"Alaposan dokumentált eset.","id":"20191024_Az_a_kinos_pillanat_mikor_Meghan_Markle_megolelne_azt_aki_meghajol_elotte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc14a2a1-c0b6-4584-9196-0e4d3521df8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfe9b601-a5c3-45d8-9ef0-750160eef47e","keywords":null,"link":"/elet/20191024_Az_a_kinos_pillanat_mikor_Meghan_Markle_megolelne_azt_aki_meghajol_elotte","timestamp":"2019. október. 24. 10:16","title":"Az a kínos pillanat, mikor Meghan Markle megölelné azt, aki meghajol előtte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdd768ab-b54f-4cab-a252-72aed4602eee","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Október 23-án sem állt a nyilvánosság elé Borkai Zsolt, de a Duma Aktuál résen volt és elcsípte a szexbotrányba keveredett győri polgármester első beszédét. Hadházi László lett a magyar hangja az újraválasztott városvezetőnek, aki egy óvodaátadón tűnik fel. ","shortLead":"Október 23-án sem állt a nyilvánosság elé Borkai Zsolt, de a Duma Aktuál résen volt és elcsípte a szexbotrányba...","id":"20191024_Beszedet_irt_Borkainak_a_Hadhazi_Akos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdd768ab-b54f-4cab-a252-72aed4602eee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce13199-6b4f-4edd-868b-946765076fa1","keywords":null,"link":"/360/20191024_Beszedet_irt_Borkainak_a_Hadhazi_Akos","timestamp":"2019. október. 24. 19:00","title":"A Duma Aktuál megszerezte Borkai Zsolt első beszédét a szexbotránya után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f42ef3-bdbc-48c9-87e7-644f7eda30a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számos vállalat még most is kitart a Facebook Libra nevű saját pénzneme mellett, de vannak, akik már felrúgták az együttműködést. Mások pedig, köztük a Twitter, eleve hallani sem akarnak róla.","shortLead":"Számos vállalat még most is kitart a Facebook Libra nevű saját pénzneme mellett, de vannak, akik már felrúgták...","id":"20191025_facebook_libra_twitter_jack_dorsey_ebay_paypal_mastercard_kriptopenz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74f42ef3-bdbc-48c9-87e7-644f7eda30a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eec104ef-f927-4f25-af95-3278ee3dbf27","keywords":null,"link":"/tudomany/20191025_facebook_libra_twitter_jack_dorsey_ebay_paypal_mastercard_kriptopenz","timestamp":"2019. október. 25. 16:03","title":"A Twitter vezetője úgy irtózik a Facebook szuperpénzétől, mint a tűztől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"423c4e20-2daf-416a-b51f-0c2b6d755e22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktivista október 23-án mart bele a DK önkormányzati képviselőjének mellébe.","shortLead":"Az aktivista október 23-án mart bele a DK önkormányzati képviselőjének mellébe.","id":"20191024_Garazdasag_miatt_nyomoznak_Bede_Zsolt_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=423c4e20-2daf-416a-b51f-0c2b6d755e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6351f96-5e84-44e0-b835-b5ad1036050c","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_Garazdasag_miatt_nyomoznak_Bede_Zsolt_ellen","timestamp":"2019. október. 24. 16:43","title":"Garázdaság miatt nyomoznak Bede Zsolt ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e2bc20-0751-4f30-9a5b-868c3870c47c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Chandra űrtávcső segítségével a NASA tudósai ismét megnézték, mi a helyzet a földi időszámítás szerint 1572-ben felrobbant szupernóvával.","shortLead":"A Chandra űrtávcső segítségével a NASA tudósai ismét megnézték, mi a helyzet a földi időszámítás szerint 1572-ben...","id":"20191025_sn_1572_szupernova_video_chandra_urtavcso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90e2bc20-0751-4f30-9a5b-868c3870c47c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab4d94d-78f3-4ba8-bba7-9bdf64371fda","keywords":null,"link":"/tudomany/20191025_sn_1572_szupernova_video_chandra_urtavcso","timestamp":"2019. október. 25. 09:03","title":"447 éve robbant fel a szupernóva, és még mindig fantasztikus látványt nyújt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e18bb0aa-34ba-44f8-8566-3f105ffcd198","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Még most is több mint egymillió gépjárműnek esik január elsejére a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) évfordulója, az év végi váltási időszakban idén 100-110 ezer szerződésváltást várnak a szakértők; a váltáskor díjemelkedésre számíthatnak az autósok.","shortLead":"Még most is több mint egymillió gépjárműnek esik január elsejére a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb...","id":"20191024_gepjarmu_felelossegbiztositas_kampany_kgfb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e18bb0aa-34ba-44f8-8566-3f105ffcd198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25d1da58-b21b-44bd-835d-ac2b1e7364cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20191024_gepjarmu_felelossegbiztositas_kampany_kgfb","timestamp":"2019. október. 24. 07:35","title":"Egymillió autóst érintő határidő közeleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c94292ce-699b-47a6-bf94-0cbfed906d28","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ózdi rapper határozottan tagadta, hogy üzleti szándék vezérelné őket.","shortLead":"Az ózdi rapper határozottan tagadta, hogy üzleti szándék vezérelné őket.","id":"20191024_Szent_a_beke_Majka_es_Curtis_ujra_egyutt_zenel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c94292ce-699b-47a6-bf94-0cbfed906d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e8f9cec-b0c7-426e-8b76-f5e3173eb317","keywords":null,"link":"/kultura/20191024_Szent_a_beke_Majka_es_Curtis_ujra_egyutt_zenel","timestamp":"2019. október. 24. 18:29","title":"Majka bejelentette, hogy újra összeáll Curtis-szel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]