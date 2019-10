Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac7126d9-dceb-4586-a0f2-a66368aab0ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tuningolt autók, kábítószerbirtoklás, engedély nélküli vezetés miatt büntettek a rendőrök.","shortLead":"Tuningolt autók, kábítószerbirtoklás, engedély nélküli vezetés miatt büntettek a rendőrök.","id":"20191027_Haromszaz_kocsit_ellenoriztek_Angyalfoldon_egy_gyorsulasiversenyrazzian","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac7126d9-dceb-4586-a0f2-a66368aab0ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0a3f24b-7103-45f6-959f-22cb2b2f2eb2","keywords":null,"link":"/cegauto/20191027_Haromszaz_kocsit_ellenoriztek_Angyalfoldon_egy_gyorsulasiversenyrazzian","timestamp":"2019. október. 27. 12:27","title":"Háromszáz kocsit ellenőriztek Angyalföldön egy gyorsulásiverseny-razzián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af2b13a7-aac9-4af5-b5a7-39035736c03a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Átlátszó arról ír, hogy Horváth rögtön módosítaná a képviselőtestület szervezeti és működési szabályait.","shortLead":"Az Átlátszó arról ír, hogy Horváth rögtön módosítaná a képviselőtestület szervezeti és működési szabályait.","id":"20191027_Zuglo_ugyei_Horvath_Csaba_polgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af2b13a7-aac9-4af5-b5a7-39035736c03a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c77f048-791d-47cc-82b7-5f5c65b5d230","keywords":null,"link":"/itthon/20191027_Zuglo_ugyei_Horvath_Csaba_polgarmester","timestamp":"2019. október. 27. 13:03","title":"Átláthatatlanabbá tenné Zugló ügyeit Horváth Csaba polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ab271b-df9e-4447-af7b-bf2191a1eafb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Látványos videón mutatja be a Mercedes, hogy 1959-től napjainkig hogyan fejlődtek a töréstesztek, és szereztek egyre több információt a mérnökök.

","shortLead":"Látványos videón mutatja be a Mercedes, hogy 1959-től napjainkig hogyan fejlődtek a töréstesztek, és szereztek egyre...","id":"20191027_Videon_a_Mercedes_torestesztjei_1959tol_napjainkig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5ab271b-df9e-4447-af7b-bf2191a1eafb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7584950c-16df-4368-9f6e-17684a3d0542","keywords":null,"link":"/cegauto/20191027_Videon_a_Mercedes_torestesztjei_1959tol_napjainkig","timestamp":"2019. október. 27. 21:09","title":"Videón a Mercedes töréstesztjei 1959-től napjainkig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3c281e4-4f14-451f-bfd2-43c090068971","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A produkció közleményben tudatta, hogy jövőre az Eurovíziós indulás helyett közvetlenül a magyar könnyűzene tehetségeit segítik.","shortLead":"A produkció közleményben tudatta, hogy jövőre az Eurovíziós indulás helyett közvetlenül a magyar könnyűzene tehetségeit...","id":"20191026_Jovore_nem_A_Dal_kuld_versenyzot_az_Eurovizios_Dalfesztivalra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3c281e4-4f14-451f-bfd2-43c090068971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb8af5c-d79e-4168-9e48-a882b3cb2038","keywords":null,"link":"/kultura/20191026_Jovore_nem_A_Dal_kuld_versenyzot_az_Eurovizios_Dalfesztivalra","timestamp":"2019. október. 26. 14:23","title":"Jövőre nem A Dal küld versenyzőt az Eurovíziós Dalfesztiválra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e67cb3ca-7d4f-48a6-9538-1e97f5b454ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Anya és viharban született lánya is jól vannak. ","shortLead":"Anya és viharban született lánya is jól vannak. ","id":"20191028_Tornado_Texas_mosokonyha_baba_szuletes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e67cb3ca-7d4f-48a6-9538-1e97f5b454ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d44f57a0-f7ff-46ae-ba84-5a520167debe","keywords":null,"link":"/elet/20191028_Tornado_Texas_mosokonyha_baba_szuletes","timestamp":"2019. október. 28. 10:33","title":"Lecsapott a tornádó, a mosókonyhában, gyertyafénynél született meg egy baba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14905489-e01d-44af-aac5-24572b7b70c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elveszítheti többségét az ellenzék Kőbányán, a bíróság ugyanis a szavazatok újraszámolását rendelte el az egyik egyéni választókerületben - jelentette az RTL híradója. ","shortLead":"Elveszítheti többségét az ellenzék Kőbányán, a bíróság ugyanis a szavazatok újraszámolását rendelte el az egyik egyéni...","id":"20191027_Kobanyan_bukhatja_a_tobbseget_az_ellenzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14905489-e01d-44af-aac5-24572b7b70c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf91995-b6b3-4d07-8b43-5cf583ca8428","keywords":null,"link":"/itthon/20191027_Kobanyan_bukhatja_a_tobbseget_az_ellenzek","timestamp":"2019. október. 27. 20:57","title":"Kőbányán bukhatja a többséget az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4683ef99-bacb-4c4a-98b7-0e473c821406","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A koreográfus-rendező volt az egyik kitalálója és szervezője az első budapesti táncháznak. Csaknem hat évtizedes aktív tevékenysége rendkívüli a magyar néptánckultúra modernkori történetében.","shortLead":"A koreográfus-rendező volt az egyik kitalálója és szervezője az első budapesti táncháznak. Csaknem hat évtizedes aktív...","id":"20191028_Meghalt_Foltin_Jolan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4683ef99-bacb-4c4a-98b7-0e473c821406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f3b2bb7-eb59-4145-b240-eee61b79d3f8","keywords":null,"link":"/kultura/20191028_Meghalt_Foltin_Jolan","timestamp":"2019. október. 28. 11:11","title":"Meghalt Foltin Jolán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26080174-ff7d-439a-b70d-96998d6f7176","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191028_Foto_VIPpadba_ultek_a_fideszes_politikusok_a_templomban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26080174-ff7d-439a-b70d-96998d6f7176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"099fd326-cfa2-470d-8a5f-1129a9485f73","keywords":null,"link":"/elet/20191028_Foto_VIPpadba_ultek_a_fideszes_politikusok_a_templomban","timestamp":"2019. október. 28. 11:44","title":"Fotó: VIP-padba ültek a fideszes politikusok a templomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]