[{"available":true,"c_guid":"74ed51d1-87db-49f6-9b61-06108485efdb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pontos dátumot még nem tudni.","shortLead":"A pontos dátumot még nem tudni.","id":"20191028_A_postan_is_kaphato_lesz_a_szuperkotveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74ed51d1-87db-49f6-9b61-06108485efdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a464b207-e771-4175-8b58-b3234568fcf2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191028_A_postan_is_kaphato_lesz_a_szuperkotveny","timestamp":"2019. október. 28. 15:09","title":"A postán is kapható lesz a szuperkötvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A rendelkezésre álló szállások száma tíz százalékkal emelkedett.","shortLead":"A rendelkezésre álló szállások száma tíz százalékkal emelkedett.","id":"20191028_Negyedevel_nott_az_Airbnb_forgalma_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"293925ba-db81-446c-96a4-0c30c794f1b7","keywords":null,"link":"/kkv/20191028_Negyedevel_nott_az_Airbnb_forgalma_Budapesten","timestamp":"2019. október. 28. 10:57","title":"Negyedével nőtt az Airbnb forgalma Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b776adda-b4fc-4b3f-aa4f-4f3b7b978814","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Döntött a párt etikai testülete.","shortLead":"Döntött a párt etikai testülete.","id":"20191029_Lackner_Csabat_kizartak_az_MSZPbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b776adda-b4fc-4b3f-aa4f-4f3b7b978814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2b5bb13-f5bd-43f3-9334-1cbc5db50a59","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Lackner_Csabat_kizartak_az_MSZPbol","timestamp":"2019. október. 29. 15:19","title":"Kizárták az MSZP-ből a kokainozós botrányba keveredett Lackner Csabát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9caace5-6e45-45b4-acc3-c0bf690eaa2d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Sorra zárnak be a kisebb boltok az országban.","shortLead":"Sorra zárnak be a kisebb boltok az országban.","id":"20191029_258_ezer_forint_a_bolti_dolgozok_atlagfizetese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9caace5-6e45-45b4-acc3-c0bf690eaa2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5663379e-4ec2-4257-9fc0-33ee6cd37424","keywords":null,"link":"/kkv/20191029_258_ezer_forint_a_bolti_dolgozok_atlagfizetese","timestamp":"2019. október. 29. 07:36","title":"258 ezer forint a bolti dolgozók átlagfizetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdba267d-56a7-492c-bcc2-8c11e10e05d6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M5-ös még mindig le van zárva a helyszínelés miatt. ","shortLead":"Az M5-ös még mindig le van zárva a helyszínelés miatt. ","id":"20191028_Heten_haltak_meg_a_hajnali_balesetben_az_M5oson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdba267d-56a7-492c-bcc2-8c11e10e05d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6e96e23-e94d-44bd-8a62-d422add1a936","keywords":null,"link":"/cegauto/20191028_Heten_haltak_meg_a_hajnali_balesetben_az_M5oson","timestamp":"2019. október. 28. 08:59","title":"Heten haltak meg a hajnali balesetben az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26080174-ff7d-439a-b70d-96998d6f7176","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191028_Foto_VIPpadba_ultek_a_fideszes_politikusok_a_templomban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26080174-ff7d-439a-b70d-96998d6f7176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"099fd326-cfa2-470d-8a5f-1129a9485f73","keywords":null,"link":"/elet/20191028_Foto_VIPpadba_ultek_a_fideszes_politikusok_a_templomban","timestamp":"2019. október. 28. 11:44","title":"Fotó: VIP-padba ültek a fideszes politikusok a templomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84700d8a-4af3-483c-8e0f-73dd967a8ae5","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Az biztos, hogy a munkahelyi környezetünk nagyban meghatározza az alaphangulatunkat. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a kollégánk azért halogatja a feladatait és veszíti el a motivációját, mert kialakulóban van nála a depresszió. Lauter Adrienn pszichológussal beszélgettünk a betegség leggyakoribb tüneteiről, és arról, hogyan segíthetünk magunknak és kollégáknak elkerülni vagy épp leküzdeni a depressziót. \r

","shortLead":"Az biztos, hogy a munkahelyi környezetünk nagyban meghatározza az alaphangulatunkat. Ugyanakkor előfordulhat...","id":"remotivextra_20191029_depresszio_munkahely_tippek_jelek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84700d8a-4af3-483c-8e0f-73dd967a8ae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4348313d-2376-4514-a78a-7304b2cf4621","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20191029_depresszio_munkahely_tippek_jelek","timestamp":"2019. október. 29. 07:30","title":"Depressziósan az irodában: hogy ismerhetjük fel a jeleket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"e69ef395-0642-48bc-8f24-6af92e9ae81c","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"b6d8c0a4-844c-44a1-80a1-4f1bc67e28a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mintegy 250 ilyen jellegű autót használ a német honvédség is, de meg lehet venni magánszemélyeknek is. ","shortLead":"Mintegy 250 ilyen jellegű autót használ a német honvédség is, de meg lehet venni magánszemélyeknek is. ","id":"20191028_MercedesBenz_G500_4x4","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6d8c0a4-844c-44a1-80a1-4f1bc67e28a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9a3e56-b73b-4c62-9997-a58af8b21b89","keywords":null,"link":"/cegauto/20191028_MercedesBenz_G500_4x4","timestamp":"2019. október. 28. 09:43","title":"Ha valaki valóban harctérnek tekinti az utakat, annak itt a páncélozott Mercedes-Benz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]