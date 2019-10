Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"694bab6f-4bca-4071-b626-6519811ccc1c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az olasz-amerikai Fiat-Chrysler fúzióról kezdett tárgyalásokat a francia PSG-csoporttal.\r

","shortLead":"Az olasz-amerikai Fiat-Chrysler fúzióról kezdett tárgyalásokat a francia PSG-csoporttal.\r

","id":"20191030_Uj_autoipari_oriasceg_johet_letre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=694bab6f-4bca-4071-b626-6519811ccc1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"008956ba-8a3b-4e03-852c-531522eb820b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191030_Uj_autoipari_oriasceg_johet_letre","timestamp":"2019. október. 30. 06:18","title":"Új autóipari óriáscég jöhet létre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Cambridge Analytica miatt. A büntetést elfogadta a Facebook.","shortLead":"A Cambridge Analytica miatt. A büntetést elfogadta a Facebook.","id":"20191030_birsag_buntetes_facebook_cambridge_analytica_facebook","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de0c1d3b-21b2-47e0-bb11-c1d291b1deb1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191030_birsag_buntetes_facebook_cambridge_analytica_facebook","timestamp":"2019. október. 30. 13:44","title":"192 millió forintos bírságot akasztottak a Facebook nyakába a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b318e12-7bf2-43cd-b675-067d26bce1ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem fogunk védelempolitikai ismereteket oktatni a szubszaharai országoknak.","shortLead":"Nem fogunk védelempolitikai ismereteket oktatni a szubszaharai országoknak.","id":"20191029_Gyengiti_a_kormany_a_sajat_Afrikastrategiajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b318e12-7bf2-43cd-b675-067d26bce1ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f952574-f3ef-4c24-86a4-7074dcae87b4","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Gyengiti_a_kormany_a_sajat_Afrikastrategiajat","timestamp":"2019. október. 29. 11:38","title":"Gyengíti a kormány a saját Afrika-stratégiáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c48c12b-949c-4a27-9f34-fbb54ac3b7c4","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Bizonytalan céldátum, átláthatatlan költségek – ezek jellemzik leginkább az oroszok által végzet paksi bővítést. Ez a téma nem maradhat ki egyetlen Orbán–Putyin-találkozóról sem, Gergely Márton és Oroszi Babett elemzik, mi történik a háttérben. ","shortLead":"Bizonytalan céldátum, átláthatatlan költségek – ezek jellemzik leginkább az oroszok által végzet paksi bővítést...","id":"20191030_Ha_Paksrol_targyalnak_sok_jot_nem_tud_mondani_Orban_Putyinnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c48c12b-949c-4a27-9f34-fbb54ac3b7c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cb0e5c9-2f49-4023-9f03-7cfb8cbbdbfb","keywords":null,"link":"/360/20191030_Ha_Paksrol_targyalnak_sok_jot_nem_tud_mondani_Orban_Putyinnak","timestamp":"2019. október. 30. 11:20","title":"Ha Paksról tárgyalnak, sok jót nem tud mondani Orbán Putyinnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce4fc4a-d426-41a0-90ea-f62c2eb9f853","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kultura","description":"Egyszerű komédiaként és az amerikai feketék humora iránti tiszteletadásként is nézhetjük Eddie Murphy új filmjét, A nevem Dolemite-ot. Jobban járunk, ha az utóbbit tesszük.","shortLead":"Egyszerű komédiaként és az amerikai feketék humora iránti tiszteletadásként is nézhetjük Eddie Murphy új filmjét...","id":"20191029_a_nevem_dolemite_blaxploitation_eddie_murphy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ce4fc4a-d426-41a0-90ea-f62c2eb9f853&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60ccd666-c205-4d63-b851-50fac78094c8","keywords":null,"link":"/kultura/20191029_a_nevem_dolemite_blaxploitation_eddie_murphy","timestamp":"2019. október. 29. 20:00","title":"Pocakos, béna kungfumester sétapálcával: Eddie Murphy visszatért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca579db9-8286-4eeb-8b29-1b0f1dddd5e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kissé máshogy néz ki az Apple új, zajszűrős fülhallgatója, mint az előző modellek, ezt pedig a net népe sem tudta szó nélkül hagyni.","shortLead":"Kissé máshogy néz ki az Apple új, zajszűrős fülhallgatója, mint az előző modellek, ezt pedig a net népe sem tudta szó...","id":"20191029_apple_airpods_pro_fulhallgato_mem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca579db9-8286-4eeb-8b29-1b0f1dddd5e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c08eb9e2-a536-4c94-812b-3286a8565fce","keywords":null,"link":"/tudomany/20191029_apple_airpods_pro_fulhallgato_mem","timestamp":"2019. október. 29. 19:22","title":"Az Apple AirPods Prója igazi mémcunamit zúdított az internetezőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f9d21f8-1a2a-48a9-91cd-3deaccb36753","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország és Szlovénia sorsközösségben van, mindkét ország pontosan tudja ugyanis, mi az, hogy migráció és ellenőrizetlen határátlépés - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Budapesten, miután tárgyalt Marjan Sarec szlovén kormányfővel.","shortLead":"Magyarország és Szlovénia sorsközösségben van, mindkét ország pontosan tudja ugyanis, mi az, hogy migráció és...","id":"20191028_Orban_a_szlovenokkal_egyutt_szallit_gyogyszert_Afrikaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f9d21f8-1a2a-48a9-91cd-3deaccb36753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78fe5593-811b-4ed2-8552-affa619f37b5","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Orban_a_szlovenokkal_egyutt_szallit_gyogyszert_Afrikaba","timestamp":"2019. október. 28. 17:11","title":"Orbán a szlovénokkal együtt szállít gyógyszert Afrikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a946bcc8-9fd8-4083-b8c5-d90a076e3ac8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, az elkövetkező években sem maradnak új PlayStation nélkül a játékosok, a Sony ugyanis félreérthetetlen lépéseket tett.","shortLead":"Úgy tűnik, az elkövetkező években sem maradnak új PlayStation nélkül a játékosok, a Sony ugyanis félreérthetetlen...","id":"20191030_sony_playstation_ps6_ps7_ps8_ps9_ps10_konzol_jatekkonzol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a946bcc8-9fd8-4083-b8c5-d90a076e3ac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc25266a-f2eb-4551-a50b-fe66a1d06bc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_sony_playstation_ps6_ps7_ps8_ps9_ps10_konzol_jatekkonzol","timestamp":"2019. október. 30. 16:03","title":"A Sony már most levédette a PS9 és PS10 neveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]