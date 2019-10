Hivatalosan is megerősítették, hogy a jövő héten, november 5-én mutatja be a Xiaomi új okosóráját ötkamerás mobiljával és okostelevíziójával egyetemben. A kínai vállalat vezére, Lei Jun renderelt képet osztott meg az okosóráról, amiből sok minden kiderül.

Az eszköz kétféle szíjjal érkezik, elegáns feketével és ezüsttel. Ívelt, a Mi Bandnél nagyobb, téglalap alakú kijelzője lesz, ami nagyon hasonlít az Apple Watchéra, sőt a forgó korona és a bekapcsológomb is hasonló helyre került, mint az Apple okosórán.

© Xiaomi

A Xiaomi is hangsúlyozza, hogy valódi okosóráról van szó, amelynek a belsejében nagyteljesítményű CPU dolgozik, és független GPS, NFC, Wi-fi/Bluetooth modul is lesz benne. Lesz egy lineáris motor és egy hangszóró is a Xiaomi Mi Watchnak keresztelt eszköz belsejében. Állítólag az akkuja is elég nagy lesz, és – akárcsak az Apple Watch – az eSIM-et is támogatja. A telefonhívások bonyolításán kívül böngészni, és zenét hallgatni is lehet majd vele. Az órán a Google Wear OS rendszere fut majd.

