{"available":true,"c_guid":"7c9c061f-6d35-40a9-b27c-229c5f3bd500","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Interjút adott a HVG hetilapnak Fahidi Éva holokauszttúlélő, aki a felszabadulás utáni évekről, az antiszemitizmusról és az időskori szerelemről is beszélt. ","shortLead":"Interjút adott a HVG hetilapnak Fahidi Éva holokauszttúlélő, aki a felszabadulás utáni évekről, az antiszemitizmusról...","id":"20191030_Fahidi_Eva_portre","timestamp":"2019. október. 30. 12:00","title":"Fahidi Éva: Soha nem leszek túl azon, hogy gázkamrába küldték a 11 éves húgomat"},{"available":true,"c_guid":"072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"A határozat Donald Trumpnak is fricska. Az Európai Unió sem hagyná szó nélkül a törökök szíriai offenzíváját. ","shortLead":"A határozat Donald Trumpnak is fricska. Az Európai Unió sem hagyná szó nélkül a törökök szíriai offenzíváját. ","id":"20191030_Az_amerikai_kepviselohaz_elitelte_Torokorszagot_az_ormeny_nepirtas_miatt","timestamp":"2019. október. 30. 12:50","title":"Az amerikai képviselőház elítélte Törökországot az örmény népirtás miatt"},{"available":true,"c_guid":"3508c6b4-673f-4cf7-843b-07444ec7dbf6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tiborcz István üzlettársának cége az egyik építtetője annak a pavilonnak, amelynek tervezője egy Makovecz-tanítvány.

","shortLead":"Tiborcz István üzlettársának cége az egyik építtetője annak a pavilonnak, amelynek tervezője egy Makovecz-tanítvány.

","id":"20191030_Ilyen_lesz_a_dubaji_Expo_magyar_pavilonja","timestamp":"2019. október. 30. 21:23","title":"Ilyen lesz a dubaji Expo magyar pavilonja"},{"available":true,"c_guid":"04da2595-8913-4b9a-b3da-dd65ff568faa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így hát a győri jegyző nem is válaszolt az Index erre vonatkozó kérdéseire.","shortLead":"Így hát a győri jegyző nem is válaszolt az Index erre vonatkozó kérdéseire.","id":"20191030_borkai_zsolt_adria_jacht_szabadsg","timestamp":"2019. október. 30. 12:56","title":"Nem közérdekű adat, mikor ment szabadságra Borkai Zsolt"},{"available":true,"c_guid":"fd074068-05a9-47c4-ac03-9334a307e227","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Több mint egymilliárd forintot csalt el egy számlagyárat működtető dunántúli céghálózat, amelyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hazai és külföldi társhatóságokkal közös akcióban számolt fel. A bűnszervezet magyar vezetőjét az FBI közreműködésével Amerikában fogták el.","shortLead":"Több mint egymilliárd forintot csalt el egy számlagyárat működtető dunántúli céghálózat, amelyet a Nemzeti Adó- és...","id":"20191031_Az_FBI_segitsegevel_Amerikaban_fogtak_el_egy_bunszervezet_magyar_vezetojet","timestamp":"2019. október. 31. 10:11","title":"Az FBI segítségével Amerikában fogták el egy bűnszervezet magyar vezetőjét"},{"available":true,"c_guid":"787de20f-cca7-48e0-ba0a-804876dbc2b7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy orosz attasét véleményeztek negatívan a hatóságok, ezért nem kapott vízumot. A bolgárok egy napja utasítottak ki egy kémkedéssel gyanúsított orosz diplomatát.

","shortLead":"Egy orosz attasét véleményeztek negatívan a hatóságok, ezért nem kapott vízumot. A bolgárok egy napja utasítottak ki...","id":"20191030_Bulgaria_nem_adta_meg_a_vizumot_egy_orosz_diplomatanak","timestamp":"2019. október. 30. 18:32","title":"Bulgária nem adta meg a vízumot egy orosz diplomatának"},{"available":true,"c_guid":"b227a1d1-ee13-4806-9763-b5a0b7b5da7b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német belügyminiszter egy korábbi koncepciót melegített fel az EU-s menekültügy megreformálására.

","shortLead":"A német belügyminiszter egy korábbi koncepciót melegített fel az EU-s menekültügy megreformálására.

","id":"20191030_Mar_az_EU_hatarain_vizsgalna_az_erkezo_menedekkeroket_egy_nemet_javaslat","timestamp":"2019. október. 30. 19:06","title":"Már az EU határain vizsgálná az érkező menedékkérőket egy német javaslat"},{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook részvényesei valószínűleg pezsgőt bontottak, amikor Mark Zuckerbergék közölték az elmúlt három hónap pénzügyi eredményeit.","shortLead":"A Facebook részvényesei valószínűleg pezsgőt bontottak, amikor Mark Zuckerbergék közölték az elmúlt három hónap...","id":"20191031_facebook_penzugyi_jelentes_2019q3","timestamp":"2019. október. 31. 11:03","title":"Tudta? 1056 forintot ér ön a Facebooknak minden hónapban"}