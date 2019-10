Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8892323c-0008-40d4-bec6-63fc414ceb00","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szerdán napközben maximum 13 fokig melegszik a levegő.","shortLead":"Szerdán napközben maximum 13 fokig melegszik a levegő.","id":"20191029_Ejjel_mar_tobb_helyen_fagyhat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8892323c-0008-40d4-bec6-63fc414ceb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b135418-e7cb-42f5-8ef1-e54868eada27","keywords":null,"link":"/elet/20191029_Ejjel_mar_tobb_helyen_fagyhat","timestamp":"2019. október. 29. 16:28","title":"Éjjel már több helyen fagyhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d01aae3d-8a14-4bb3-8c46-a352ae59defe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BBC újságírója érdekes tapasztalatnak nevezte a magyar kormány nemzetközi kommunikációért felelős államtitkárával készített interjúját.\r

\r

","shortLead":"A BBC újságírója érdekes tapasztalatnak nevezte a magyar kormány nemzetközi kommunikációért felelős államtitkárával...","id":"20191030_Nevetseges_buta_ostoba__Kovacs_Zoltan_interjut_adott_a_BBCnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d01aae3d-8a14-4bb3-8c46-a352ae59defe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7362ceaa-df2d-4239-a213-e8526a98874a","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_Nevetseges_buta_ostoba__Kovacs_Zoltan_interjut_adott_a_BBCnek","timestamp":"2019. október. 30. 18:16","title":"Nevetséges, buta, ostoba - Kovács Zoltán interjút adott a BBC-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a861a3ff-ad1d-4b8b-a390-325e9a92165c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Két milliárdos összeállt, és nem egyszerű pékséget épít, hanem azzal kombinált élményközpontot.","shortLead":"Két milliárdos összeállt, és nem egyszerű pékséget épít, hanem azzal kombinált élményközpontot.","id":"20191030_Mindennapi_kenyerunket_is_a_NER_adja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a861a3ff-ad1d-4b8b-a390-325e9a92165c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91274fdf-a7b4-4f51-8b07-ce8da5dacd87","keywords":null,"link":"/360/20191030_Mindennapi_kenyerunket_is_a_NER_adja","timestamp":"2019. október. 30. 10:00","title":"Mindennapi kenyerünket is a NER adja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0017a4bb-8db8-4ad4-b453-1449b00e9949","c_author":"HVG","category":"360","description":"Máris alapított két új ingatlancéget az összeolvadás alatt álló Takarékbank. Vezetőnek egy érdekes karaktert tettek meg. ","shortLead":"Máris alapított két új ingatlancéget az összeolvadás alatt álló Takarékbank. Vezetőnek egy érdekes karaktert tettek...","id":"201943_tihasz_es_tifor_krimiiro_atakarekbanknal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0017a4bb-8db8-4ad4-b453-1449b00e9949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0a9442c-cc35-40d9-ae93-5aff23f6db51","keywords":null,"link":"/360/201943_tihasz_es_tifor_krimiiro_atakarekbanknal","timestamp":"2019. október. 29. 14:00","title":"Csavaros történet: rendőrfőnökből lett krimiíró a Takarékbanknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47f30603-68f0-475d-9b3c-1476e284dea8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vállalat jövője a tét, elkerülhetetlenné vált a létszámleépítés. ","shortLead":"A vállalat jövője a tét, elkerülhetetlenné vált a létszámleépítés. ","id":"20191030_dunaferr_dolgozok_dunaujvaros_letszamleepites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47f30603-68f0-475d-9b3c-1476e284dea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4abf5e0-3405-44c6-91fa-d56a29ee889f","keywords":null,"link":"/kkv/20191030_dunaferr_dolgozok_dunaujvaros_letszamleepites","timestamp":"2019. október. 30. 11:02","title":"Elbocsátások indulnak a Dunaferrnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hetedik alkalommal indított voksolással ismét a hazai fafajokra hívják fel a figyelmet.","shortLead":"A hetedik alkalommal indított voksolással ismét a hazai fafajokra hívják fel a figyelmet.","id":"20191030_tatar_juhar_kecskefuz_rezgo_nyar_az_ev_faja_szavazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7448f1c7-c949-44e6-93eb-38c9253a14f1","keywords":null,"link":"/elet/20191030_tatar_juhar_kecskefuz_rezgo_nyar_az_ev_faja_szavazas","timestamp":"2019. október. 30. 14:59","title":"Tatár juhar, kecskefűz vagy rezgő nyár? Megint lehet szavazni az év fájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3d95bc4-7d49-4077-9dd6-b61946493570","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"„Ha úgy alakítod, hogy az emberek azt érezzék, te egy gondoskodó apa vagy, aki elhárítja az akadályokat az útjukból, akkor felépül a rendszer” – mondja Nagy Zsolt színész, aki a héten érkező Drakulics elvtárs című filmben alakítja a Kádár-kori Magyarországra érkező vámpírt. Az Örkény Színház színésze szerint a filmben érzékelhető rendszerkritikus áthallások nem véletlenek, hiszen, ha nincsenek fékek, a hatalom elszabadul. Nagy Zsolt éppen vért adni indult, de előtte még beszélgettünk a terápiájáról, a magyar vámpírról, és hogy miért mondott beszédet Karácsony Gergely október 23-i ünnepségén.","shortLead":"„Ha úgy alakítod, hogy az emberek azt érezzék, te egy gondoskodó apa vagy, aki elhárítja az akadályokat az útjukból...","id":"20191030_Nagy_Zsoltinterju_Drakulics_elvtars_Orkeny_Szinhaz_Keracsony_Gergely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3d95bc4-7d49-4077-9dd6-b61946493570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3004755-e75f-4da7-a561-ee66e91255c4","keywords":null,"link":"/kultura/20191030_Nagy_Zsoltinterju_Drakulics_elvtars_Orkeny_Szinhaz_Keracsony_Gergely","timestamp":"2019. október. 30. 11:15","title":"„Itt van egy vérszívó kormány, amely nagyon okosan ráült az emberek nyakára”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83ea4d15-31ac-448b-ad63-c808506b61d4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A fogorvos most kapta meg a Guinness Világrekordoktól az elismerő oklevelet.","shortLead":"A fogorvos most kapta meg a Guinness Világrekordoktól az elismerő oklevelet.","id":"20191029_legnagyobb_kihuzott_emberi_fog_fogorvos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83ea4d15-31ac-448b-ad63-c808506b61d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c95f66-0ef0-44a3-8388-7b2e34d6fec2","keywords":null,"link":"/elet/20191029_legnagyobb_kihuzott_emberi_fog_fogorvos","timestamp":"2019. október. 29. 20:46","title":"Soha ekkora fogat nem húztak még ki emberi szájból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]