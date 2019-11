Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kilencven tipp közel járt.","shortLead":"Kilencven tipp közel járt.","id":"20191103_Ezt_a_hat_szamot_senki_sem_talalta_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66624532-fb85-475d-abf2-0a92c787bad8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191103_Ezt_a_hat_szamot_senki_sem_talalta_el","timestamp":"2019. november. 03. 17:22","title":"Ezt a hat számot senki sem találta el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3c55ed9-ef53-47f1-be03-b787db0b12e7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"A brit kormány a decemberi választások előtt nem hajlandó közölni azt a titkosszolgálati jelentést, amely arról szól, az oroszok befolyásolták-e a Brexit-kampányt.","shortLead":"A brit kormány a decemberi választások előtt nem hajlandó közölni azt a titkosszolgálati jelentést, amely arról szól...","id":"20191105_Mr_Brexit_orosz_kem_lenne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3c55ed9-ef53-47f1-be03-b787db0b12e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb89015-a965-4083-8fd6-789232304862","keywords":null,"link":"/vilag/20191105_Mr_Brexit_orosz_kem_lenne","timestamp":"2019. november. 05. 07:09","title":"Mr. Brexit orosz kém lenne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"619eca2f-c614-4be4-a8ae-0f9177db0506","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Más dolga van, de drukkol, hogy legyen alkalmas jelölt.","shortLead":"Más dolga van, de drukkol, hogy legyen alkalmas jelölt.","id":"20191105_Karacsony_az_Euronewsnak_nem_leszek_miniszterelnokjelolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=619eca2f-c614-4be4-a8ae-0f9177db0506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca99c023-19a1-435c-afd1-91a7b8a5e8aa","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Karacsony_az_Euronewsnak_nem_leszek_miniszterelnokjelolt","timestamp":"2019. november. 05. 10:30","title":"Karácsony az Euronewsnak: Nem leszek miniszterelnök-jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6862676-f011-438e-b506-1c65bb85f357","c_author":"G. M.","category":"360","description":"Budapesten keresztül visz az út a kormányváltáshoz – jósolta másfél éve Heiko Kretschmer német kommunikációs szakember, az MSZP–Párbeszéd pártszövetség 2018-as választási tanácsadója. Szerinte aki a fővárost vezeti, az automatikusan az Orbán-rendszer ellenpontjává válik. ","shortLead":"Budapesten keresztül visz az út a kormányváltáshoz – jósolta másfél éve Heiko Kretschmer német kommunikációs szakember...","id":"201944_karacsony_meg_sem_uszhatja_ezt_aszerepet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6862676-f011-438e-b506-1c65bb85f357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b510f280-1da5-40f0-8bd4-7a513a457395","keywords":null,"link":"/360/201944_karacsony_meg_sem_uszhatja_ezt_aszerepet","timestamp":"2019. november. 03. 12:15","title":"Kampányguru: Karácsony meg sem úszhatja, hogy Orbán kihívója legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26454739-0e2c-4d2d-bfdc-3709d5118dcd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szabálytalanul szállította vontatmányát az a 37 éves román sofőr, aki vasárnap éjjel balesetet okozott a 49-es főúton, Csengersima külterületén. ","shortLead":"Szabálytalanul szállította vontatmányát az a 37 éves román sofőr, aki vasárnap éjjel balesetet okozott a 49-es főúton...","id":"20191104_horrorkaravan_tulsuly_baleset_arok_csengersima","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26454739-0e2c-4d2d-bfdc-3709d5118dcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"854404d0-bc8f-436a-aafe-5fc200012feb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191104_horrorkaravan_tulsuly_baleset_arok_csengersima","timestamp":"2019. november. 04. 19:22","title":"Túlsúlyos horrorkaraván zúgott az árokba Szabolcsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83559ca3-db2c-45d9-a090-4add7c215813","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az M1-M7-es autópályák közös szakaszán és az M5-ös autópályán is több jármű ütközött össze a főváros felé vasárnap kora este, de az M3-ason is több kilométeres a torlódás.","shortLead":"Az M1-M7-es autópályák közös szakaszán és az M5-ös autópályán is több jármű ütközött össze a főváros felé vasárnap kora...","id":"20191103_Balesetek_lassitjak_a_forgalmat_a_fovaros_fele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83559ca3-db2c-45d9-a090-4add7c215813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0afe7a4e-110a-4794-bac3-d8334d8bbda4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191103_Balesetek_lassitjak_a_forgalmat_a_fovaros_fele","timestamp":"2019. november. 03. 18:19","title":"Balesetek lassítják a forgalmat a főváros felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab1d8f6-d424-49af-93bc-013d84dfaf02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ráadásul erős kettősfronti hatás várható.","shortLead":"Ráadásul erős kettősfronti hatás várható.","id":"20191104_Sok_esovel_indul_a_het","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cab1d8f6-d424-49af-93bc-013d84dfaf02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d2c0b20-f445-4786-bdfc-938c3c18dbcd","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_Sok_esovel_indul_a_het","timestamp":"2019. november. 04. 05:17","title":"Sok esővel indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d0e9b8a-9ce2-482c-99a0-a14e209e3d0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kerpel-Fronius Gábort, a Momentum politikusát választanák a pozícióra.","shortLead":"Kerpel-Fronius Gábort, a Momentum politikusát választanák a pozícióra.","id":"20191104_kerpel_fronius_gabor_fopolgarmester_helyettes_momentum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d0e9b8a-9ce2-482c-99a0-a14e209e3d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc374c5-22aa-43d7-baad-2c7d50f93ed7","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_kerpel_fronius_gabor_fopolgarmester_helyettes_momentum","timestamp":"2019. november. 04. 14:43","title":"Okosvárosért és részvételiségért felelős főpolgármester-helyettese is lesz Karácsonynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]