Az Apple már korábban megígérte, hogy az iOS 13 egyik frissítésében bevezeti az úgynevezett Communication Limits (kommunikációs korlátok) funkciót. Ez valóban meg is történt, méghozzá a legújabb iOS 13.3 (iPadOS 13.3) bétában, amelyet a napokban adtak át a fejlesztőknek tesztelésre – írja a MacRumors.

Az új funkcióval (amely a Screen Time-ba kerül be) a szülők ellenőrizhetik, kivel lépnek kapcsolatba a gyerekeik a Telefon, a FaceTime és az Üzenetek alkalmazásban, az iCloud kontaktokkal egyetemben. Van egy beállítás, amellyel konkrétan megszabható, kikkel léphet kapcsolatba bizonyos időszakokban a gyerek, de az is hasznos lehet (mondjuk ünnepek, meglepetések szervezésekor), hogy letilthatunk valakit egy csoportos csevegésből. Egy kapcsolóval engedélyeztethető vagy tiltható a névjegyek szerkesztése is. A beállításoktól függetlenül a segélyhívó számok korlátlanul elérhetők.

A Communication Limits funkcióval a szülők jobban tudják majd ellenőrizni, hogy kivel lépnek kapcsolatba a gyerekek a nap különböző időszakaiban, s meg tudják például szakítani a barátokhoz való hozzáférést, amikor a gyerek éppen iskolába van.

