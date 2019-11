Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vádat emeltek szerdán San Franciscóban a Twitter két munkatársa ellen, akik személyes adatokat gyűjtöttek a szaúdi kormány számára a közösségi médium több ezer, a rijádi rezsimet bíráló felhasználójáról.","shortLead":"Vádat emeltek szerdán San Franciscóban a Twitter két munkatársa ellen, akik személyes adatokat gyűjtöttek a szaúdi...","id":"20191107_szaud_arabia_kemkedes_twitter_vademeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9e4f80d-c0ea-4e11-96ce-21f33228f86c","keywords":null,"link":"/vilag/20191107_szaud_arabia_kemkedes_twitter_vademeles","timestamp":"2019. november. 07. 06:57","title":"A szaúdiaknak kémkedhetett a Twitter két alkalmazottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d1c3c87-82d7-4213-ba2e-6c0d16af3e6e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az első hírek három késes támadóról szóltak, de kiderült, a pilóta véletlenül megnyomta a gépeltérítés kísérlete esetén használatos vészjelző gombot.","shortLead":"Az első hírek három késes támadóról szóltak, de kiderült, a pilóta véletlenül megnyomta a gépeltérítés kísérlete esetén...","id":"20191106_valoszinuleg_megprobaltak_elteriteni_egy_gepet_Amszterdamban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d1c3c87-82d7-4213-ba2e-6c0d16af3e6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe0d1625-a5d3-4191-aa22-ae30e0418d54","keywords":null,"link":"/vilag/20191106_valoszinuleg_megprobaltak_elteriteni_egy_gepet_Amszterdamban","timestamp":"2019. november. 06. 20:28","title":"Vaklárma volt az amszterdami gépeltérítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b198450a-08cc-4184-9b12-224c56991010","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"De vigyázni kell, nehogy a nők a politikába bekerülve elkezdjenek férfiasan viselkedni.","shortLead":"De vigyázni kell, nehogy a nők a politikába bekerülve elkezdjenek férfiasan viselkedni.","id":"20191107_Novak_Katalin_A_noknek_azert_van_helyuk_a_politikaban_mert_nem_csak_a_gazdasagrol_es_allamugyekrol_szol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b198450a-08cc-4184-9b12-224c56991010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe4fba1-36a8-4975-9c54-7ff9f71ec2db","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Novak_Katalin_A_noknek_azert_van_helyuk_a_politikaban_mert_nem_csak_a_gazdasagrol_es_allamugyekrol_szol","timestamp":"2019. november. 07. 20:28","title":"Novák Katalin: A nőknek azért van helyük a politikában, mert nem csak a gazdaságról és államügyekről szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20672c9b-d0f9-44cf-aa4b-f3082d2b6181","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ jelenlegi egyik legnépszerűbb énekese most Dua Lipa, aki a BBC Breakfast című műsorának nyilatkozott arról, miként is éli meg a közösségi média mindennapjait.","shortLead":"A világ jelenlegi egyik legnépszerűbb énekese most Dua Lipa, aki a BBC Breakfast című műsorának nyilatkozott arról...","id":"20191106_dua_lipa_kozossegi_media_gyulolet_szorongas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20672c9b-d0f9-44cf-aa4b-f3082d2b6181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ce7c91d-01f8-4128-a68c-727500bccda1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191106_dua_lipa_kozossegi_media_gyulolet_szorongas","timestamp":"2019. november. 06. 18:03","title":"\"A gyűlölet és a szorongás táptalaja\": Dua Lipa kemény véleményt mondott a közösségi oldalakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6257449b-e314-4cf1-827a-b18e0e74dc8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezért fordulhatott elő az, hogy a múlt héten egy civil ruhás rendőr megakadályozta, hogy egy férfi középső ujját mutassa fel az orosz elnöknek.","shortLead":"Ezért fordulhatott elő az, hogy a múlt héten egy civil ruhás rendőr megakadályozta, hogy egy férfi középső ujját...","id":"20191107_Putyin_es_Erdogan_meltosagat_is_megvedi_a_TEK","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6257449b-e314-4cf1-827a-b18e0e74dc8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53cdcbfc-3c17-4600-8d4f-8be36b2b9f39","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Putyin_es_Erdogan_meltosagat_is_megvedi_a_TEK","timestamp":"2019. november. 07. 08:15","title":"Putyin és Erdogan méltóságát is megvédi a TEK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bdd3661-b878-450a-8989-acfb5b99b57d","c_author":"Garami Zoltán","category":"tudomany","description":"A UX designer munkája során a felhasználói viselkedést tanulmányozza, a felhasználók motivációját próbálja minél alaposabban megismerni és megérteni azért, hogy az általa tervezett termék minél felhasználóbarátabb legyen. Hogy ez miként megy a gyakorlatban, azt rögtön mutatjuk – kevés izgalmasabb feladatot lehet elképzelni mások megértésénél.","shortLead":"A UX designer munkája során a felhasználói viselkedést tanulmányozza, a felhasználók motivációját próbálja minél...","id":"20191105_ux_designer_skillek_munkafolyamatok_termekfejlesztes_szakaszai_dupla_gyemant_modell","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bdd3661-b878-450a-8989-acfb5b99b57d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8bc0c58-cff1-4370-8323-14a7af6cae06","keywords":null,"link":"/tudomany/20191105_ux_designer_skillek_munkafolyamatok_termekfejlesztes_szakaszai_dupla_gyemant_modell","timestamp":"2019. november. 07. 16:03","title":"Kreatív munka, nagy kereslet: kiből lehet jó UX designer és mit kell csinálnia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6630501-1298-44d3-a1aa-06e1aeb581d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az innovációban jeleskedő kínai Oppo most sem hazudtolta meg önmagát: egy összehajtható tabletet tervezett, amelynek az agya egy okostelefon.","shortLead":"Az innovációban jeleskedő kínai Oppo most sem hazudtolta meg önmagát: egy összehajtható tabletet tervezett, amelynek...","id":"20191106_oppo_szabadalom_osszehajthato_tablet_okostelefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6630501-1298-44d3-a1aa-06e1aeb581d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20b6eba-a960-4d98-97ea-94b9460767cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20191106_oppo_szabadalom_osszehajthato_tablet_okostelefon","timestamp":"2019. november. 06. 15:03","title":"Izgalmas Oppo-ötlet: majdnem akkora képernyő lesz a telefonból, mint egy laptop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a33ea0b4-cc8e-44ec-aedb-17e5502eb697","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pixel 4 és a Pixel 4 XL novemberi biztonsági update-jében a kijelző képfrissítési problémájával is foglalkozott a Google.","shortLead":"A Pixel 4 és a Pixel 4 XL novemberi biztonsági update-jében a kijelző képfrissítési problémájával is foglalkozott...","id":"20191106_google_pixel_4_szoftverfrissites_smooth_display","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a33ea0b4-cc8e-44ec-aedb-17e5502eb697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf6155d-f22a-47f3-a73e-26c96256f995","keywords":null,"link":"/tudomany/20191106_google_pixel_4_szoftverfrissites_smooth_display","timestamp":"2019. november. 06. 14:03","title":"Kijavítja a Google a Pixel 4-ek egyik bosszantó hibáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]