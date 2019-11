Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

R.","category":"itthon","description":"A Kormányinfón is szóba került Győr és lemondó, botrányba keveredett polgármestere, Borkai Zsolt.","shortLead":"A Kormányinfón is szóba került Győr és lemondó, botrányba keveredett polgármestere, Borkai Zsolt.","id":"20191107_A_kormany_uzent_azoknak_akik_Borkaira_szavaztak_Jol_tettek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e0190c0-d06d-4507-afcc-b31e16dd8170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06067ea-41f2-494c-9483-97edf30b3404","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_A_kormany_uzent_azoknak_akik_Borkaira_szavaztak_Jol_tettek","timestamp":"2019. november. 07. 13:17","title":"A kormány üzent azoknak, akik Borkaira szavaztak: Jól tették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"950e040b-4d79-4198-bb52-c93a7a309ff2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Láttunk már több nagyon végső, nagyon búcsúturnét, amit követett még néhány, de úgy tűnik Gene Simmonsék tényleg nem akarnak többet koncertezni. 2020. július 16-án az Arénában tehát utoljára láthatjuk az arcfestéses hajmetál legendáit.","shortLead":"Láttunk már több nagyon végső, nagyon búcsúturnét, amit követett még néhány, de úgy tűnik Gene Simmonsék tényleg nem...","id":"20191107_Meg_egyszer_utoljara_fellep_Budapesten_a_Kiss","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=950e040b-4d79-4198-bb52-c93a7a309ff2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ee330f-a8f1-4c24-857c-2b3f336a6772","keywords":null,"link":"/kultura/20191107_Meg_egyszer_utoljara_fellep_Budapesten_a_Kiss","timestamp":"2019. november. 07. 11:02","title":"Még egyszer, utoljára fellép Budapesten a Kiss","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5d8a95-5e98-459d-ac32-16fded0e98fd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Horváth Gábort Nagy György váltja.","shortLead":"Horváth Gábort Nagy György váltja.","id":"20191106_Uj_foszerkesztovel_folytatja_a_Nepszava","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec5d8a95-5e98-459d-ac32-16fded0e98fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e95d185b-3c86-442f-878d-4ee8c9036166","keywords":null,"link":"/kultura/20191106_Uj_foszerkesztovel_folytatja_a_Nepszava","timestamp":"2019. november. 06. 16:21","title":"Új főszerkesztővel folytatja a Népszava","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d33665-1c42-4ca2-8e39-3605c7954665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egész csütörtök délután tüntetnek Recep Tayyip Erdogan, illetve a szíriai török beavatkozás ellen Budapesten. ","shortLead":"Egész csütörtök délután tüntetnek Recep Tayyip Erdogan, illetve a szíriai török beavatkozás ellen Budapesten...","id":"20191106_Kulfoldrol_is_erkeznek_Erdoganellentuntetok_a_csutortoki_vonulo_demonstraciora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1d33665-1c42-4ca2-8e39-3605c7954665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a62a41-633c-4663-87b4-a9a943a29f42","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_Kulfoldrol_is_erkeznek_Erdoganellentuntetok_a_csutortoki_vonulo_demonstraciora","timestamp":"2019. november. 06. 15:36","title":"Külföldi tüntetőkkel lehet zajosabb az Erdogan elleni tiltakozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0af8ee-6378-4144-85c4-e19bdd1cb4a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy fotó kíséretében újabb pletyka látott napvilágot, ezúttal arról, mekkora akkumulátor kerülhet a Samsung 2020-ban érkező csúcsmobiljának \"legkisebb\" változatába.","shortLead":"Egy fotó kíséretében újabb pletyka látott napvilágot, ezúttal arról, mekkora akkumulátor kerülhet a Samsung 2020-ban...","id":"20191107_samsung_galaxy_s11_okostelefon_akkumulator_kapacitasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e0af8ee-6378-4144-85c4-e19bdd1cb4a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c19f66f-6f52-4a2f-b8c0-fc0f5888df8f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191107_samsung_galaxy_s11_okostelefon_akkumulator_kapacitasa","timestamp":"2019. november. 07. 13:03","title":"20%-kal megtolja a 2020-as, olcsóbb Galaxy S11 akkuját a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50db3e1f-0cbc-4dd7-b256-7ca1e10b6257","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy biatorbágyi beruházás kivitelezését nyerte el a Fejér-B.Á.L. Zrt. nettó 5,999 milliárd forintos ajánlatával.","id":"20191107_biatorbagy_iskola_fejer_bal_meszaros_lorinc_gyerekei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50db3e1f-0cbc-4dd7-b256-7ca1e10b6257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a01439-a08d-4701-a4ca-6174afeeb915","keywords":null,"link":"/kkv/20191107_biatorbagy_iskola_fejer_bal_meszaros_lorinc_gyerekei","timestamp":"2019. november. 07. 12:08","title":"Hatmilliárdért építhet iskolát Mészáros gyerekeinek cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d19aa8c7-95c0-484b-8371-29dd12de9c78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 71 éves egykori kenukirály több kemoterápiás kezelésen van túl, és azt mondja, harcolni fog, bár egyre esélytelenebb a rákkal szemben.","shortLead":"A 71 éves egykori kenukirály több kemoterápiás kezelésen van túl, és azt mondja, harcolni fog, bár egyre esélytelenebb...","id":"20191107_Wichmann_Tamas_a_betegsegerol_Olyan_meccset_vivok_amelyben_nem_gyozhetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d19aa8c7-95c0-484b-8371-29dd12de9c78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4997b51e-da1c-47ba-b332-11723e87d4c7","keywords":null,"link":"/elet/20191107_Wichmann_Tamas_a_betegsegerol_Olyan_meccset_vivok_amelyben_nem_gyozhetek","timestamp":"2019. november. 07. 09:50","title":"Wichmann Tamás a betegségéről: „Olyan meccset vívok, amelyben nem győzhetek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"096c147a-383d-40d6-bd5f-8cef19500377","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pierre Krähenbühl főbiztos azonnali hatállyal távozik posztjáról.","shortLead":"Pierre Krähenbühl főbiztos azonnali hatállyal távozik posztjáról.","id":"20191106_Lemondott_a_palesztinokat_segelyezo_ENSZszervezet_vezetoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=096c147a-383d-40d6-bd5f-8cef19500377&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888528f2-d834-4836-b26e-451e9a9e619a","keywords":null,"link":"/vilag/20191106_Lemondott_a_palesztinokat_segelyezo_ENSZszervezet_vezetoje","timestamp":"2019. november. 06. 21:25","title":"Lemondott a palesztinokat segélyező ENSZ-szervezet vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]