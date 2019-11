Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a846cb43-7e05-4315-8896-72f77db3d741","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Realban hatalmasat játszott a 18 éves Rodrygo a csoportkör 4. fordulójában.","shortLead":"A Realban hatalmasat játszott a 18 éves Rodrygo a csoportkör 4. fordulójában.","id":"20191107_bajnokok_ligaja_paris_saint_germain_real_madrid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a846cb43-7e05-4315-8896-72f77db3d741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4507419-cd04-4968-add5-af079a2b0108","keywords":null,"link":"/sport/20191107_bajnokok_ligaja_paris_saint_germain_real_madrid","timestamp":"2019. november. 07. 05:42","title":"BL: A PSG az újabb továbbjutó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostantól sokkal áttekinthetőbb a YouTube kezdőoldala, az új dizájn mellé pedig jött néhány hasznos funkció is.","shortLead":"Mostantól sokkal áttekinthetőbb a YouTube kezdőoldala, az új dizájn mellé pedig jött néhány hasznos funkció is.","id":"20191108_youtube_kezdolap_videok_merete_valtozas_youtube_thumbnail","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b202a81d-9eec-4936-a2dc-508cd8eb8d93","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_youtube_kezdolap_videok_merete_valtozas_youtube_thumbnail","timestamp":"2019. november. 08. 13:46","title":"Nagy változás történt a YouTube-nál, másként néz ki a kezdőlap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2441be96-fd22-4e36-98a4-8eeaab373efd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A milliárdos állami támogatásból épülő Grand Hotel Tokaj építése miatt volt szükség a favágásokra.","shortLead":"A milliárdos állami támogatásból épülő Grand Hotel Tokaj építése miatt volt szükség a favágásokra.","id":"20191106_Szocialis_tuzifakent_osztogatjak_a_luxusszallo_miatt_kivagott_fakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2441be96-fd22-4e36-98a4-8eeaab373efd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b1b153-699f-41ba-96bf-cda72ac3a27b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191106_Szocialis_tuzifakent_osztogatjak_a_luxusszallo_miatt_kivagott_fakat","timestamp":"2019. november. 06. 19:35","title":"Szociális tűzifaként osztogatják a luxusszálló miatt kivágott fákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Kiemelt biztonsági intézkedésekkel védik a csütörtökön Budapestre érkező Recep Tayyip Erdogan török elnököt. A Nyugatra alig látogató Erdogant nem nagyon hívják mostanában sehova, így nem csak magyar tüntetők várják majd, hanem külföldről is érkeznek kurdszimpatizánsok. ","shortLead":"Kiemelt biztonsági intézkedésekkel védik a csütörtökön Budapestre érkező Recep Tayyip Erdogan török elnököt. A Nyugatra...","id":"20191107_erdogan_Budapest_latogatas_torok_kurd_sziria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f05f09-c101-47d3-8d16-9373c0c2e1f1","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_erdogan_Budapest_latogatas_torok_kurd_sziria","timestamp":"2019. november. 07. 07:07","title":"Mitől védik ennyire a török elnököt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5737d136-eea4-4274-b621-36bf416abf47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orlandói Ignite 2019 konferencián erősítette meg a Microsoft, hogy Linux platformra is elérhető lesz majd az új, Chromium-alapú Edge böngésző.","shortLead":"Az orlandói Ignite 2019 konferencián erősítette meg a Microsoft, hogy Linux platformra is elérhető lesz majd az új...","id":"20191107_microsoft_chromium_alapu_edge_linuxra_megjelenes_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5737d136-eea4-4274-b621-36bf416abf47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4960d6e-d3bb-44e9-a5e7-df6ae54417bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191107_microsoft_chromium_alapu_edge_linuxra_megjelenes_2020","timestamp":"2019. november. 07. 14:33","title":"Nem csak a Windowst futtatók örülhetnek a Microsoft új Edge böngészőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2881b092-eef8-412b-ae63-d286bc031668","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyszínre mentők is érkeztek.","shortLead":"A helyszínre mentők is érkeztek.","id":"20191107_Elgazolt_egy_embert_a_HEV_Kistarcsan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2881b092-eef8-412b-ae63-d286bc031668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c503b17e-ee3d-499e-8f94-7abe2fba61e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191107_Elgazolt_egy_embert_a_HEV_Kistarcsan","timestamp":"2019. november. 07. 07:57","title":"Elgázolt egy embert a HÉV Kistarcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f37b452a-8d24-453e-869b-a44193c25c2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Screen Time és a Szülői felügyelet funkció után az iOS 13 egy közelgő frissítésében egy újabb eszközt ad az Apple a szülők kezébe, hogy megóvják gyerekeiket (és a családi kasszát) a mobilhasználat bizonyos káros következményeitől. Ezúttal a telefonálási lehetőségek köré állíthatunk fel korlátot.","shortLead":"A Screen Time és a Szülői felügyelet funkció után az iOS 13 egy közelgő frissítésében egy újabb eszközt ad az Apple...","id":"20191108_ios_133_communication_limits_funkcio_telefonalas_korlatozasa_iphoneon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f37b452a-8d24-453e-869b-a44193c25c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c86d460-8b05-45d2-98a5-2402271a073b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_ios_133_communication_limits_funkcio_telefonalas_korlatozasa_iphoneon","timestamp":"2019. november. 08. 10:03","title":"A sokkoló telefonszámlát segít elkerülni az iPhone-ok új funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1060732e-853e-4cda-8228-7e84ad5a24d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy újonnan felfedezett androidos kártevő olyan trükkös, hogy a telefon gyári beállításainak visszaállítása is hatástalan vele szemben.","shortLead":"Egy újonnan felfedezett androidos kártevő olyan trükkös, hogy a telefon gyári beállításainak visszaállítása is...","id":"20191107_malware_virus_keretlen_reklam_android_gyari_beallitasok_visszaallitasa_factory_reset_xhelper","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1060732e-853e-4cda-8228-7e84ad5a24d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0d882b7-f52c-48b3-8133-f22db158efbd","keywords":null,"link":"/tudomany/20191107_malware_virus_keretlen_reklam_android_gyari_beallitasok_visszaallitasa_factory_reset_xhelper","timestamp":"2019. november. 07. 08:03","title":"Új vírus terjed az androidos mobilokon, lehetetlen megszabadulni tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]