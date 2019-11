Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cbd570a0-fefb-45a4-a304-0cd83cc641d1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Miért keresi távoli rokonaink barátságát a miniszterelnök? Ilyen és ehhez hasonló fogós kérdésekre keresi a választ a Duma Aktuál csapata, amely ezúttal Orbán Viktor Türk Tanácsban mondott beszéde alapján kutatta gyökereinket. Mármint a származásunkat. ","shortLead":"Miért keresi távoli rokonaink barátságát a miniszterelnök? Ilyen és ehhez hasonló fogós kérdésekre keresi a választ...","id":"20191104_Duma_Aktual_kipcsak_rokonsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbd570a0-fefb-45a4-a304-0cd83cc641d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b638b287-2dd9-4924-9453-c22b98616594","keywords":null,"link":"/360/20191104_Duma_Aktual_kipcsak_rokonsag","timestamp":"2019. november. 07. 15:25","title":"Duma Aktuál: Diktátorokkal nem olyan kínos elmenni egy zsúrra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c663a94-f4f5-4f59-a373-7afd665efc2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint csak a törökök állíthatják meg a migrációt.","shortLead":"A miniszterelnök szerint csak a törökök állíthatják meg a migrációt.","id":"20191108_Orban_videon_magyarazza_miert_van_szuksege_a_torokokre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c663a94-f4f5-4f59-a373-7afd665efc2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f729298c-aa45-429f-87f4-68beafbe1ef8","keywords":null,"link":"/itthon/20191108_Orban_videon_magyarazza_miert_van_szuksege_a_torokokre","timestamp":"2019. november. 08. 15:50","title":"Orbán videón magyarázza, miért van szükségünk a törökökre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8982e8c5-417e-48d2-9e92-2a5f136edce9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"„Egyre több autós szembesül azzal az apró, de annál bosszantóbb ténnyel, hogy sorra szaporodnak azok az autópálya mellett található benzinkutak, ahol a mellékhelyiség használatát pénz megfizetéséhez kötik.” Ezzel a sorral indul a magyar politikatörténet egyik legizgalmasabb írásbeli kérdése.","shortLead":"„Egyre több autós szembesül azzal az apró, de annál bosszantóbb ténnyel, hogy sorra szaporodnak azok az autópálya...","id":"20191109_Megkerdeztek_a_kormanyt_be_akare_avatkozni_amiert_egyre_tobb_a_fizetos_WC_az_autopalyakon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8982e8c5-417e-48d2-9e92-2a5f136edce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf7be837-573a-4a19-b777-12e1aa712743","keywords":null,"link":"/cegauto/20191109_Megkerdeztek_a_kormanyt_be_akare_avatkozni_amiert_egyre_tobb_a_fizetos_WC_az_autopalyakon","timestamp":"2019. november. 09. 12:54","title":"Megkérdezték a kormányt, be akar-e avatkozni, amiért egyre több a fizetős WC az autópályákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerencsére az olaszok nem hagynák magára a kisbabát.","shortLead":"Szerencsére az olaszok nem hagynák magára a kisbabát.","id":"20191108_Ritka_borbetegsegben_szenved_a_csecsemo_ezert_otthagytak_egy_olasz_korhazban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9de0fc45-e927-4a93-a44b-bd599e5ee0c3","keywords":null,"link":"/elet/20191108_Ritka_borbetegsegben_szenved_a_csecsemo_ezert_otthagytak_egy_olasz_korhazban","timestamp":"2019. november. 08. 11:47","title":"Ritka bőrbetegségben szenved egy csecsemő, ezért a szülei otthagyták egy kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c077ed-d636-4d49-88d4-eb73c9deb69e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folyamatos bekiabálásokkal, sípolással, fújolással zavarták meg tüntetők a győri közgyűlés ünnepélyesnek szánt alakuló ülését. Az ülésre nem sikerült bejutniuk – ezt biztonsági őrök akadályozták meg –, végül rendőrök is kiszálltak. Borkainál is elszakadt a cérna.","shortLead":"Folyamatos bekiabálásokkal, sípolással, fújolással zavarták meg tüntetők a győri közgyűlés ünnepélyesnek szánt alakuló...","id":"20191107_Tuntetok_vartak_az_eskutetele_elott_Borkai_Zsolt_polgarmestert_hamar_botranyba_fulladt_a_gyori_kozgyules_alakulo_ulese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9c077ed-d636-4d49-88d4-eb73c9deb69e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b63177dd-a960-4862-9d8b-ff050cf76069","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Tuntetok_vartak_az_eskutetele_elott_Borkai_Zsolt_polgarmestert_hamar_botranyba_fulladt_a_gyori_kozgyules_alakulo_ulese","timestamp":"2019. november. 07. 16:43","title":"Borkai Zsolt a botrányba fulladt győri közgyűlésen: Kuplerájt csinálnak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123f6407-8547-4924-9c17-d9cabe7bf1c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt önkormányzati frakcióvezetője nem érti, miért kellett megzavarni az ünnepi alakuló ülést. ","shortLead":"A párt önkormányzati frakcióvezetője nem érti, miért kellett megzavarni az ünnepi alakuló ülést. ","id":"20191108_Botranypolitizalast_emleget_a_gyori_Fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=123f6407-8547-4924-9c17-d9cabe7bf1c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8ada48-1f33-4756-b7f6-07c81b8674d7","keywords":null,"link":"/itthon/20191108_Botranypolitizalast_emleget_a_gyori_Fidesz","timestamp":"2019. november. 08. 07:52","title":"Botránypolitizálást emleget a győri Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb49230-3e46-4da7-bb33-2a7f0d1ae255","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A berlini fal leomlása 30. évfordulója előtt tiszteleg ma különleges főoldali logóval a Google.","shortLead":"A berlini fal leomlása 30. évfordulója előtt tiszteleg ma különleges főoldali logóval a Google.","id":"20191109_a_berlini_fal_leomlasa_30_evfordulo_tortenet_videok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6eb49230-3e46-4da7-bb33-2a7f0d1ae255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"991f944b-130b-4d27-b4bc-c7d932ef0cf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191109_a_berlini_fal_leomlasa_30_evfordulo_tortenet_videok","timestamp":"2019. november. 09. 07:03","title":"Miért látható ma a berlini fal leomlása a Google kereső főoldalán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d815e91f-c6a9-412c-a31e-5dffd5b2c73a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ha a dolgozók napi negyedórával többet sétálnának, az akár évente 100 milliárd dollárral (30 ezer milliárd forinttal) is többet hozhatna a világ gazdaságának egy új elemzés szerint.","shortLead":"Ha a dolgozók napi negyedórával többet sétálnának, az akár évente 100 milliárd dollárral (30 ezer milliárd forinttal...","id":"20191108_tobb_seta_egeszseges_eletmod_vilaggazdasag_fellenditese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d815e91f-c6a9-412c-a31e-5dffd5b2c73a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"405e7b73-23fb-4189-a37b-94021e2d92c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_tobb_seta_egeszseges_eletmod_vilaggazdasag_fellenditese","timestamp":"2019. november. 08. 07:33","title":"Tudósok állítják: ha minden dolgozó napi 15 perccel többet sétálna, berobbanna a világgazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]