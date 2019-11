Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c005cc2e-e2e8-437c-a388-f5e002fae723","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szigorítaná a diplomáciai események biztosításának engedélyezését.","shortLead":"A főpolgármester szigorítaná a diplomáciai események biztosításának engedélyezését.","id":"20191107_Karacsony_Gergely_Budapest_Erdogan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c005cc2e-e2e8-437c-a388-f5e002fae723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d60ed56-c5c2-4e4a-9d9b-920a42c38849","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Karacsony_Gergely_Budapest_Erdogan","timestamp":"2019. november. 07. 19:30","title":"Karácsony Gergely: Elfogadhatatlan, ami Budapesten történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nagy pénzt nyert játékosok kitölthetnek egy önkéntes kérdőívet, amiben elmondhatják, hogyan nyertek. Sok érdekesség van válaszokban. ","shortLead":"A nagy pénzt nyert játékosok kitölthetnek egy önkéntes kérdőívet, amiben elmondhatják, hogyan nyertek. Sok érdekesség...","id":"20191109_Ilyen_a_legutobb_lotto_otos_nyertesenek_profilkepe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cab5c75-13b8-4d98-91d6-eff8a444be1f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191109_Ilyen_a_legutobb_lotto_otos_nyertesenek_profilkepe","timestamp":"2019. november. 09. 15:14","title":"Ilyen a legutóbbi lottó ötös nyertesének profilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"445b88d5-4928-4b57-89f2-e52b83f16a06","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Népszava értesülései szerint egyfajta felkészítő osztályt illesztenének be az óvoda és az általános iskola közé.","shortLead":"A Népszava értesülései szerint egyfajta felkészítő osztályt illesztenének be az óvoda és az általános iskola közé.","id":"20191108_Bevezethetik_a_nulladik_orat_az_altalanos_iskolakban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=445b88d5-4928-4b57-89f2-e52b83f16a06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"328ffd35-57f9-4105-9f6d-7aef5fea899b","keywords":null,"link":"/elet/20191108_Bevezethetik_a_nulladik_orat_az_altalanos_iskolakban","timestamp":"2019. november. 08. 07:06","title":"Bevezethetik a nulladik évfolyamot az általános iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d176c0de-f7d5-4cd7-aec6-7b733ef8e6d2","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Óriási káoszt hozott Recep Tayyip Erdogan török elnök látogatása Budapesten, érthetetlenül hosszú ideig blokkolták az emberek és járművek szabad mozgását. Szakértőkkel folytatott beszélgetések alapján úgy tűnik, hirtelen döntés eredménye volt a Batthyány téri metróállomás lezárása, túllihegés és szervezési problémák okozhatták a bajt. ","shortLead":"Óriási káoszt hozott Recep Tayyip Erdogan török elnök látogatása Budapesten, érthetetlenül hosszú ideig blokkolták...","id":"20191108_Most_hogy_Karacsony_van_osszeomlott_egesz_Budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d176c0de-f7d5-4cd7-aec6-7b733ef8e6d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f9bf1a-3f0c-42ec-8b65-38155e0daf1b","keywords":null,"link":"/itthon/20191108_Most_hogy_Karacsony_van_osszeomlott_egesz_Budapest","timestamp":"2019. november. 08. 17:45","title":"\"A rendőrök ezredszerre mondták el, nem tudják, meddig tart és merre lehet menni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2e7875-5ca5-4e4e-ad9d-018fd2e22472","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az LMP szerint a többi piaci szereplővel ellentétben Hosszú Katinka klubja ingyenesen, gazdasági tevékenység keretében használhatta a létesítményt.\r

","shortLead":"Az LMP szerint a többi piaci szereplővel ellentétben Hosszú Katinka klubja ingyenesen, gazdasági tevékenység keretében...","id":"20191108_Feljelentes_Duna_Arena_Hosszu_Katinka_LMP","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e2e7875-5ca5-4e4e-ad9d-018fd2e22472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69dbcf40-23a4-4698-974d-6b6eb5ec3cda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191108_Feljelentes_Duna_Arena_Hosszu_Katinka_LMP","timestamp":"2019. november. 08. 11:10","title":"Feljelentést tett a Duna Aréna ingyenes használata miatt az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07bd41b1-97bc-4c7d-8a5a-d2e1f5a725b7","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Nemrég megjelent naplójából kiderül, hogy szellemi lincselésként élte meg Csoóri Sándor azt a felháborodás-sorozatot, amit az 1990-es Nappali hold című esszéfüzérével író- és költőtársaiból annak idején kiváltott. ","shortLead":"Nemrég megjelent naplójából kiderül, hogy szellemi lincselésként élte meg Csoóri Sándor azt a felháborodás-sorozatot...","id":"201945__csoori_sandor__cunamiessze__jonasi_beszoritottsag__nappali_holdfogyatkozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07bd41b1-97bc-4c7d-8a5a-d2e1f5a725b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28fb3a91-2c50-4291-9458-9a1c02ba06d8","keywords":null,"link":"/360/201945__csoori_sandor__cunamiessze__jonasi_beszoritottsag__nappali_holdfogyatkozas","timestamp":"2019. november. 09. 12:00","title":"Harminc éve botrány volt a szalonzsidózás, \"ráment Csoóri egész további élete\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02c7fdcd-cc54-4602-b650-9d2184d0f374","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A felmérésben 77 nagyvárost vizsgáltak, ezen sikerült a magyar fővárosnak az utolsó tíz helyezett közé kerülni.","shortLead":"A felmérésben 77 nagyvárost vizsgáltak, ezen sikerült a magyar fővárosnak az utolsó tíz helyezett közé kerülni.","id":"20191108_Budapest_a_tizedik_legkevesbe_LMBTQIbarat_nagyvaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02c7fdcd-cc54-4602-b650-9d2184d0f374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65867244-19e0-45cd-9952-7cfd1e15ab09","keywords":null,"link":"/elet/20191108_Budapest_a_tizedik_legkevesbe_LMBTQIbarat_nagyvaros","timestamp":"2019. november. 08. 20:16","title":"Budapest a tizedik legkevésbé LMBTQI-barát nagyváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383db353-57da-4012-8f0c-5179227e641e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Merkel és Stoltenberg is cáfolta a francia elnök mondatait, az oroszok szerint viszont minden szava aranyból van.","shortLead":"Merkel és Stoltenberg is cáfolta a francia elnök mondatait, az oroszok szerint viszont minden szava aranyból van.","id":"20191107_Macronnak_sikerult_jokora_botranyt_kirobbantania_azzal_hogy_a_NATO_agyhalalarol_beszelt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=383db353-57da-4012-8f0c-5179227e641e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"368ebbfe-f1d0-496e-9957-719738223e60","keywords":null,"link":"/vilag/20191107_Macronnak_sikerult_jokora_botranyt_kirobbantania_azzal_hogy_a_NATO_agyhalalarol_beszelt","timestamp":"2019. november. 07. 21:07","title":"Macronnak sikerült jókora botrányt kirobbantania azzal, hogy a NATO agyhaláláról beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]