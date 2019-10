Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76f46336-adb5-4979-808b-cc9ce96a5ef3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Horvátország elkezdte építeni a cseppfolyósított földgáz (LNG) fogadására alkalmas kikötőt, amelyet 2021 januárjára fejeznek be, így akkortól fizikai lehetőség lesz arra, hogy Magyarország cseppfolyósított földgázt vásároljon Katartól. A horvátok felől már idén év végétől lehetőség lesz gázt szállítani Magyarországra.","shortLead":"Horvátország elkezdte építeni a cseppfolyósított földgáz (LNG) fogadására alkalmas kikötőt, amelyet 2021 januárjára...","id":"20191022_katari_foldgaz_lng_horvatorszag_szijjarto_peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76f46336-adb5-4979-808b-cc9ce96a5ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07116a4e-c7b4-4240-803e-9e33ceffa56e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191022_katari_foldgaz_lng_horvatorszag_szijjarto_peter","timestamp":"2019. október. 22. 13:21","title":"Szijjártó: 2021 januárjától érkezhet katari földgáz Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ae9d7b-e895-448e-add3-d4e998ed35c6","c_author":"D.A","category":"itthon","description":"A kormány egyetért azzal, hogy a NATO Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokságot telepítsen Magyarországra – áll egy kedden késő este közzétett határozatban.","shortLead":"A kormány egyetért azzal, hogy a NATO Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokságot telepítsen Magyarországra –...","id":"20191023_Uj_NATOparancsnoksag_telepul_Magyarorszagra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5ae9d7b-e895-448e-add3-d4e998ed35c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0859ea-5d11-4365-9469-b93d267b0ec6","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_Uj_NATOparancsnoksag_telepul_Magyarorszagra","timestamp":"2019. október. 23. 13:53","title":"Új NATO-parancsnokság települ Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82dc62b6-86da-4d0b-a95c-200d50dc1ff1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb, kriptotermékekre fókuszáló telefonnal rukkolt ki a HTC, ezúttal a vékonyabb pénztárcájú felhasználókra gondolván.","shortLead":"Újabb, kriptotermékekre fókuszáló telefonnal rukkolt ki a HTC, ezúttal a vékonyabb pénztárcájú felhasználókra gondolván.","id":"20191023_htc_exodus_s1_olcsobb_kriptovalutala_kezelo_telefon_blockchain_bitcoin_ethereum_litecoin_banyaszat_telefonnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82dc62b6-86da-4d0b-a95c-200d50dc1ff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af7f59c-f0b2-4761-8bf0-995b60055ac8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191023_htc_exodus_s1_olcsobb_kriptovalutala_kezelo_telefon_blockchain_bitcoin_ethereum_litecoin_banyaszat_telefonnal","timestamp":"2019. október. 23. 14:03","title":"Megérkezett a HTC olcsó androidos mobilja, egy igazi kriptotelefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25e48c3e-2453-4aba-87e4-7a4570238698","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ítélet szerint bebizonyosodott, hogy a Fidesz politikai marketingcéllal jogellenesen is kezel személyes adatokat.","shortLead":"Az ítélet szerint bebizonyosodott, hogy a Fidesz politikai marketingcéllal jogellenesen is kezel személyes adatokat.","id":"20191022_Pert_nyert_a_Fidesz_ellen_egy_ferfi_mert_a_part_nem_tudta_igazolni_honnan_szerezte_az_email_cimet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25e48c3e-2453-4aba-87e4-7a4570238698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f59e50e-f2c0-4d54-a0cb-d58d830e727e","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Pert_nyert_a_Fidesz_ellen_egy_ferfi_mert_a_part_nem_tudta_igazolni_honnan_szerezte_az_email_cimet","timestamp":"2019. október. 22. 14:25","title":"Pert nyert a Fidesz ellen egy férfi, mert a párt nem tudta igazolni, honnan szerezte az e-mail-címét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Csongrád megyében 30 fokhoz közelített a hőmérséklet. ","shortLead":"Csongrád megyében 30 fokhoz közelített a hőmérséklet. ","id":"20191022_Ujabb_melegrekord_dolt_meg_julius_veget_idezte_a_mai_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82049061-00f2-4afc-a04d-41a5a9cd873e","keywords":null,"link":"/elet/20191022_Ujabb_melegrekord_dolt_meg_julius_veget_idezte_a_mai_idojaras","timestamp":"2019. október. 22. 17:25","title":"Újabb melegrekord dőlt meg, július végét idézte a mai időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b9de159-56d5-4ceb-b6ee-c6f8a71d37ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A leköszönő fideszes polgármester azt írta, jó anyagi helyzetben adja át a kerületet. ","shortLead":"A leköszönő fideszes polgármester azt írta, jó anyagi helyzetben adja át a kerületet. ","id":"20191022_Piko_Korrekt_hangulatu_volt_az_atadasatvetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b9de159-56d5-4ceb-b6ee-c6f8a71d37ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"004d1365-b3a4-4c27-848b-9aafc7512143","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Piko_Korrekt_hangulatu_volt_az_atadasatvetel","timestamp":"2019. október. 22. 16:07","title":"Pikó: „Korrekt hangulatú” volt az átadás-átvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"718abe74-a048-438e-8752-4c2f423d758b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A józsefvárosi Baross utca 109. szám alatti ház falára festették fel Dargay Attila karaktereit.","shortLead":"A józsefvárosi Baross utca 109. szám alatti ház falára festették fel Dargay Attila karaktereit.","id":"20191022_tuzfal_jozsefvaros_vuk_szines_varos_csoport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=718abe74-a048-438e-8752-4c2f423d758b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4566db80-1d75-4621-a8d6-018ddbde53ca","keywords":null,"link":"/kultura/20191022_tuzfal_jozsefvaros_vuk_szines_varos_csoport","timestamp":"2019. október. 22. 09:41","title":"Vuk, a kisróka felköltözött egy pesti tűzfalra – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9f22b70-7bea-4c3f-9845-d5185ee8e630","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először mutatták ki, hogy a kongói óriásvarangy Afrika legnagyobb és legveszélyesebb viperájának álcázza magát, hogy ne támadják meg – számolt be róla a Phys.org.","shortLead":"Először mutatták ki, hogy a kongói óriásvarangy Afrika legnagyobb és legveszélyesebb viperájának álcázza magát, hogy ne...","id":"20191022_kongoi_oriasvarangy_vipera_alcazas_kigyo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9f22b70-7bea-4c3f-9845-d5185ee8e630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c413ac-caf4-4103-bcb8-e3ec1ed9bffc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191022_kongoi_oriasvarangy_vipera_alcazas_kigyo","timestamp":"2019. október. 22. 13:03","title":"Ilyet még nem láttak a kutatók: egy varangy magát kígyónak álcázva rázza le a támadóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]