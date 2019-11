Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Idén is a novemberi nyugdíjjal együtt érkezik a nyugdíjprémium és a nyugdíj-kiegészítés – közölte a Magyar Posta Zrt. hétfőn.","shortLead":"Idén is a novemberi nyugdíjjal együtt érkezik a nyugdíjprémium és a nyugdíj-kiegészítés – közölte a Magyar Posta Zrt...","id":"20191111_posta_nyugdij_kiegeszites_nyugdijpremium_november","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83bc46c1-602e-4aba-a842-f70309a32a0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191111_posta_nyugdij_kiegeszites_nyugdijpremium_november","timestamp":"2019. november. 11. 18:01","title":"Egyszerre érkezik a novemberi extrapénz a nyugdíjasoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2466814-a922-4e1a-a338-d69677e129a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Véget ért a japán Hajabusza–2 űrszonda küldetésének egyik fázisa, így a szerkezet rövidesen \"összecsomagol\" és megkezdi hazatérését. A tudósok már nagyon izgulnak, de nem csak emiatt.","shortLead":"Véget ért a japán Hajabusza–2 űrszonda küldetésének egyik fázisa, így a szerkezet rövidesen \"összecsomagol\" és megkezdi...","id":"20191113_jaxa_japan_urszonda_hajabusza_2_ryugu_szaguldo_aszteroida_kozetminta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2466814-a922-4e1a-a338-d69677e129a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"816e8336-94a7-4286-89ed-addd795d68ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_jaxa_japan_urszonda_hajabusza_2_ryugu_szaguldo_aszteroida_kozetminta","timestamp":"2019. november. 13. 11:03","title":"Hazatér a japán űrszonda, amely igen értékes dolgot hoz a Földre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b667fb0-07b8-4024-9292-195c0a25cc7a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2019 még jó év lesz, de utána jelentős visszaesés lesz tapasztalható.","shortLead":"2019 még jó év lesz, de utána jelentős visszaesés lesz tapasztalható.","id":"20191111_nemet_auto_magyar_gazdasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b667fb0-07b8-4024-9292-195c0a25cc7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ac7ba72-4785-4e04-9c81-e884cef7cf2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191111_nemet_auto_magyar_gazdasag","timestamp":"2019. november. 11. 15:42","title":"A német autóipar gyengélkedése a magyar gazdaságot is magával ránthatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ecab5b6-63dd-4708-9385-112818b3d984","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az USA-ban, Kanadában és Hollandiában már elérhető a Disney+.","shortLead":"Az USA-ban, Kanadában és Hollandiában már elérhető a Disney+.","id":"20191112_disney_streaming","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ecab5b6-63dd-4708-9385-112818b3d984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c3e9440-0db0-4fd1-bc0f-3a32463b058e","keywords":null,"link":"/kkv/20191112_disney_streaming","timestamp":"2019. november. 12. 12:35","title":"A Disney csatába indította jedi lovagjait és szuperhőseit a streamingháborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a190012-fd84-4c87-8eee-72af72b004cd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Befejezte tevékenységét a budapesti városnéző buszok egyik legnagyobb üzemeltetője, a City Tour Hop On Hop Off Kft., de máris újraindult a City Open Tour Kft.","shortLead":"Befejezte tevékenységét a budapesti városnéző buszok egyik legnagyobb üzemeltetője, a City Tour Hop On Hop Off Kft., de...","id":"201945_city_open_tour_hop_on_hop_off","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a190012-fd84-4c87-8eee-72af72b004cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fac43620-c968-4bf1-9501-139326f8acce","keywords":null,"link":"/360/201945_city_open_tour_hop_on_hop_off","timestamp":"2019. november. 11. 16:00","title":"Tulajdonosi vita miatt zárt be az egyik legnagyobb turistabuszos cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67297683-3023-47fa-992b-52195165f967","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy \"furcsa\", szokatlanul nagy állat mumifikált tetemét találták meg ásatások során egyiptomi régészek a Kairótól délre fekvő, nekropoliszáról és lépcsős piramisáról híres Szakkarában.","shortLead":"Egy \"furcsa\", szokatlanul nagy állat mumifikált tetemét találták meg ásatások során egyiptomi régészek a Kairótól délre...","id":"20191112_egyiptom_szakkara_nagy_mumia_allat_mumifikalt_teteme_dns_vizsgalat_oroszlan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67297683-3023-47fa-992b-52195165f967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a9bbbf8-5c26-4916-a5b4-a1b135e424b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_egyiptom_szakkara_nagy_mumia_allat_mumifikalt_teteme_dns_vizsgalat_oroszlan","timestamp":"2019. november. 12. 19:03","title":"Egy szokatlanul nagy állat múmiájára bukkantak Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"169e685f-48d6-4ee9-ac93-610006aeef02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem gondolkodik azon, hogy visszatérhet-e még a médiába. ","shortLead":"Nem gondolkodik azon, hogy visszatérhet-e még a médiába. ","id":"20191112_Kalman_Olga_Nemcsak_tanacsado_vagyok_hanem_a_DK_politikusa_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=169e685f-48d6-4ee9-ac93-610006aeef02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeeef684-32db-4ec5-9b6b-42c85b924d92","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_Kalman_Olga_Nemcsak_tanacsado_vagyok_hanem_a_DK_politikusa_is","timestamp":"2019. november. 12. 10:06","title":"Kálmán Olga: Nemcsak tanácsadó vagyok, hanem a DK politikusa is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f93dbde-39b5-4ef7-b03d-28899b468dda","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hagyományos helyszínek mellett falusi karácsonnyal, jurtával és vegán karácsonyi vásárral is készül az adventi időszakra az osztrák főváros. A messze földön híres Christkindlmarkt karácsonyfáján november 16-án ragyognak fel az ünnepi fények.



","shortLead":"A hagyományos helyszínek mellett falusi karácsonnyal, jurtával és vegán karácsonyi vásárral is készül az adventi...","id":"20191112_Iden_is_Becs_lesz_a_karacsonyi_vasarok_fovarosa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f93dbde-39b5-4ef7-b03d-28899b468dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9507a00e-1f02-49ac-9035-bf9ccb1815b0","keywords":null,"link":"/elet/20191112_Iden_is_Becs_lesz_a_karacsonyi_vasarok_fovarosa","timestamp":"2019. november. 12. 14:59","title":"Ez várja Bécsben, ha karácsonyi vásározni akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]