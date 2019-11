Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c04c0022-ac15-4af0-b70d-7edba0618ea8","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Évszázadokon át elképzelhetetlen volt, hogy országok lemondjanak a saját pénzről, ma már sejtjük, hogy a legsikeresebb út a közös deviza használata. De egyáltalán nem mindegy, mely államok állnak össze, hogy közös pénzük legyen, és az sem, milyen feltételekkel vezetik be azt.","shortLead":"Évszázadokon át elképzelhetetlen volt, hogy országok lemondjanak a saját pénzről, ma már sejtjük, hogy a legsikeresebb...","id":"20191120_kozos_penz_monetaris_unio_euro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c04c0022-ac15-4af0-b70d-7edba0618ea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf17cc1-b8f6-4831-bd1a-65b5933fd28a","keywords":null,"link":"/360/20191120_kozos_penz_monetaris_unio_euro","timestamp":"2019. november. 20. 07:01","title":"Eurázsiai közös pénz? Moszkva és Peking beleköphet Matolcsy levesébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"373fdcbc-a381-4d18-bc49-347f4121d712","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott szövetségi kapitánya szerint Magyarország és Wales válogatottja kenyértörésre viszi majd dolgot az utolsó Európa-bajnoki selejtezőmeccsen. Ő legalábbis mindenképpen el akarja kerülni, hogy a szlovákok lehetőséget kapjanak a kijutásra.","shortLead":"A magyar válogatott szövetségi kapitánya szerint Magyarország és Wales válogatottja kenyértörésre viszi majd dolgot...","id":"20191118_marco_rossi_nagy_adam_walesi_magyar_valogatott_sajtotajekoztato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=373fdcbc-a381-4d18-bc49-347f4121d712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d76e241-5684-4530-baa8-8fa53daac248","keywords":null,"link":"/sport/20191118_marco_rossi_nagy_adam_walesi_magyar_valogatott_sajtotajekoztato","timestamp":"2019. november. 18. 20:29","title":"Rossi: Ha a walesiek sárkányok lesznek, nekünk oroszlánokká kell válnunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f93de1e-bddf-4d51-8d97-9144427008f8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A válogatott szövetségi kapitány szerint képességbéli hiányok vannak Magyarországon.","shortLead":"A válogatott szövetségi kapitány szerint képességbéli hiányok vannak Magyarországon.","id":"20191120_Rossi_Ha_akarjak_akkor_elmegyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f93de1e-bddf-4d51-8d97-9144427008f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31efa704-d2d8-41a5-abe7-bc1ec32c5cbf","keywords":null,"link":"/sport/20191120_Rossi_Ha_akarjak_akkor_elmegyek","timestamp":"2019. november. 20. 06:21","title":"Rossi: \"Ha akarják, akkor elmegyek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b614606-ff6e-4612-aafc-81c24c557a90","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Karácsony Gergelynek saját bevallása szerint kocsija sincs, de Tarlós István se szedte meg magát túlságosan főpolgármestersége alatt. ","shortLead":"Karácsony Gergelynek saját bevallása szerint kocsija sincs, de Tarlós István se szedte meg magát túlságosan...","id":"20191120_karacsony_gergely_tarlos_istvan_budapesti_polgarmesterek_vagyonnyilatkozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b614606-ff6e-4612-aafc-81c24c557a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6319bf0-53a4-40d1-b153-ff00cb45af8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_karacsony_gergely_tarlos_istvan_budapesti_polgarmesterek_vagyonnyilatkozat","timestamp":"2019. november. 20. 11:20","title":"Belenéztek Karácsony, Tarlós és társaik zsebébe és ezt találták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669080d7-64dd-4c5b-96c9-c12ace71d7dc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Van 14,5 milliós és 1,74 milliárdos ingatlancsomag is. ","shortLead":"Van 14,5 milliós és 1,74 milliárdos ingatlancsomag is. ","id":"20191118_Elarverezik_az_allami_vagyonkezelo_balatoni_uduloit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=669080d7-64dd-4c5b-96c9-c12ace71d7dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adae2700-53a1-4253-9482-ba5889df10d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191118_Elarverezik_az_allami_vagyonkezelo_balatoni_uduloit","timestamp":"2019. november. 18. 18:34","title":"Elárverezik az állami vagyonkezelő balatoni üdülőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Súlyos sebezhetőségre bukkantak a WhatsApp kódsorában, amelyet egy megfelelően átalakított MP4 fájl segítségével lehet kihasználni. A hiba miatt az appban tárolt összes információhoz hozzáférhet a támadó.","shortLead":"Súlyos sebezhetőségre bukkantak a WhatsApp kódsorában, amelyet egy megfelelően átalakított MP4 fájl segítségével lehet...","id":"20191118_whatsapp_sebezhetoseg_mp4_videofajl","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096a3ad5-e7ad-4f75-9d5f-fb7eacab5b33","keywords":null,"link":"/tudomany/20191118_whatsapp_sebezhetoseg_mp4_videofajl","timestamp":"2019. november. 18. 19:03","title":"Ha rajta van a WhatsApp a telefonján, akkor sürgősen frissítse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7462c91b-e64e-48b1-adf3-7531f8c9cb90","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kapával ment szarvasgombát keresni, több fehér madársisakot is elpusztított.","shortLead":"Kapával ment szarvasgombát keresni, több fehér madársisakot is elpusztított.","id":"20191119_Karteritest_kell_fizetnie_egy_ferfinak_vedett_viragok_elpusztitasaert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7462c91b-e64e-48b1-adf3-7531f8c9cb90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b83d364-4efe-4d18-9579-43e2f409ca02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191119_Karteritest_kell_fizetnie_egy_ferfinak_vedett_viragok_elpusztitasaert","timestamp":"2019. november. 19. 11:34","title":"Kártérítést kell fizetnie egy férfinak védett virágok elpusztításáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c82bc835-9a63-4c97-a651-de72cc3371bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy jótékonysági szervezet akart segíteni a HIV-vel sújtott országnak, ám a minőségellenőrzés közbeszólt. ","shortLead":"Egy jótékonysági szervezet akart segíteni a HIV-vel sújtott országnak, ám a minőségellenőrzés közbeszólt. ","id":"20191119_Egymillio_Ugandanak_szant_ovszert_kellett_visszahivni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c82bc835-9a63-4c97-a651-de72cc3371bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa24eafb-f8e3-4a34-8c52-7fbf3cdcd661","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191119_Egymillio_Ugandanak_szant_ovszert_kellett_visszahivni","timestamp":"2019. november. 19. 17:27","title":"Egymillió Ugandának szánt óvszert kellett visszahívni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]