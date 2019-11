Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e81886f-19aa-4257-9609-96d321142dd3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Peter Scott-Morgannél 2017-ben Lou Gehrig-betegséget, más néven a Stephen Hawkingnál is jelentkező amiotrófiás laterálszklerózist diagnosztizáltak az orvosok. Már csak néhány hete maradt, ám ő ez idő alatt is dolgozik: biológiai és gépi elemek együttműködésével a világ legfejlettebb kiborgjává változtatja magát.","shortLead":"Peter Scott-Morgannél 2017-ben Lou Gehrig-betegséget, más néven a Stephen Hawkingnál is jelentkező amiotrófiás...","id":"20191120_peter_scott_morgan_kiborg_als_lou_gehrig_betegseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e81886f-19aa-4257-9609-96d321142dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c832fd5-0367-4190-ab33-a4fde36b51b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_peter_scott_morgan_kiborg_als_lou_gehrig_betegseg","timestamp":"2019. november. 20. 10:33","title":"Egy halálos beteg tudós elhatározta, hogy legyőzi a halált: kiborggá alakítja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzati választás eredménye kihathat a választási szabályok átalakítására is.","shortLead":"Az önkormányzati választás eredménye kihathat a választási szabályok átalakítására is.","id":"20191120_Blikk_Ujra_atirhatjak_a_valasztasi_szabalyokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4680fb19-65d9-4b21-870a-19a569d5fadc","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_Blikk_Ujra_atirhatjak_a_valasztasi_szabalyokat","timestamp":"2019. november. 20. 07:33","title":"Blikk: Újra átírhatják a választási szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f2fd5d6-f481-47e3-a869-083f49537f93","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyermekjogi világnap miatt borult kékbe a Lánchíd és több épület is. ","shortLead":"A gyermekjogi világnap miatt borult kékbe a Lánchíd és több épület is. ","id":"20191120_Kekbe_borult_tobb_epulet_Budapesten_a_gyerekek_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f2fd5d6-f481-47e3-a869-083f49537f93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b141863a-b80b-43f6-8738-11ee88169b88","keywords":null,"link":"/elet/20191120_Kekbe_borult_tobb_epulet_Budapesten_a_gyerekek_miatt","timestamp":"2019. november. 20. 22:02","title":"Kékbe borult több épület Budapesten a gyerekek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6159cc7-30e7-40a6-83bf-46a2ac923623","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes is meglépte, így már SUV kategóriában is van luxusautója. ","shortLead":"A Mercedes is meglépte, így már SUV kategóriában is van luxusautója. ","id":"20191121_MercedesMaybach_GLS_600","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6159cc7-30e7-40a6-83bf-46a2ac923623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72fe694f-3ef2-4c3c-b4b1-19cfaf560724","keywords":null,"link":"/cegauto/20191121_MercedesMaybach_GLS_600","timestamp":"2019. november. 21. 14:57","title":"Bemutatkozott a 62 millió forintos Mercedes-Maybach szabadidő-autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef6cd4d-09d5-4c6c-9f1c-44d4d239a0fc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A megütött idős férfi koponyatörést szenvedett, de végül nem ebbe halt bele. ","shortLead":"A megütött idős férfi koponyatörést szenvedett, de végül nem ebbe halt bele. ","id":"20191121_Vadat_emeltek_egy_ferfi_ellen_mert_megutott_egy_utcan_vizelo_ferfit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fef6cd4d-09d5-4c6c-9f1c-44d4d239a0fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6b68950-3001-44a3-b84d-50855de53372","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_Vadat_emeltek_egy_ferfi_ellen_mert_megutott_egy_utcan_vizelo_ferfit","timestamp":"2019. november. 21. 10:30","title":"Vádat emeltek egy férfi ellen, mert megütött egy utcán vizelő férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55340a00-d783-4018-961c-b2fac3590c0f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem változott az alapkamat.","shortLead":"Nem változott az alapkamat.","id":"20191119_mnb_kamatdontes_alapkamat_forintarfolyam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55340a00-d783-4018-961c-b2fac3590c0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b050fc5-95a3-4883-9250-cfa1bb34f203","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191119_mnb_kamatdontes_alapkamat_forintarfolyam","timestamp":"2019. november. 19. 15:59","title":"Matolcsyékat nem zavarja a 334 forintos euró, azt is elmondták, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"479a3e09-23e7-446b-9ce5-5cfa64d859a1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fuvarozók szerint érthetetlen, hogy Magyarországon biztosítási adóval terhelik a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást is. A Pénzügyminisztériumtól kérnek segítséget.","shortLead":"A fuvarozók szerint érthetetlen, hogy Magyarországon biztosítási adóval terhelik a kötelező...","id":"20191120_kgfb_biztositasi_ado_fuvarozo_cegek_magyar_kozuti_fuvarozok_egyesulete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=479a3e09-23e7-446b-9ce5-5cfa64d859a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5ca5b6a-807b-4fc5-9da3-5a78b4d1c3f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_kgfb_biztositasi_ado_fuvarozo_cegek_magyar_kozuti_fuvarozok_egyesulete","timestamp":"2019. november. 20. 16:17","title":"Ha ez átmegy, jóval olcsóbb lehet a kgfb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01e4fad2-8cd5-4fcd-81ca-46398ba0f07f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A családi harmónia nem magától jön létre, meg kell érte dolgozni. Néha könnyebb, néha nehezebb, és attól, hogy egyszer összejött, nem biztos, hogy a jövőben is össze fog jönni. De még ha a gyerekek nem a szülők klónjai, és ha a közös halmaz kicsi is, értő odafigyeléssel megtalálható és megőrizhető a harmónia.","shortLead":"A családi harmónia nem magától jön létre, meg kell érte dolgozni. Néha könnyebb, néha nehezebb, és attól, hogy egyszer...","id":"20191121_Ha_nagyon_mas_a_szulo_es_a_gyerek_szemelyisege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01e4fad2-8cd5-4fcd-81ca-46398ba0f07f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4add72a8-72aa-4cfe-83be-af160d0d8c2d","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191121_Ha_nagyon_mas_a_szulo_es_a_gyerek_szemelyisege","timestamp":"2019. november. 21. 08:30","title":"Ha nagyon más a szülő és a gyerek személyisége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]