Kiderült, milyen telefont szeretnének kapni a magyarok

[{"available":true,"c_guid":"e3c07a3d-8cd5-433e-8359-0ffa1f043f26","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az új szabályozás szerint egy országos hatóság, az Oktatási Hivatal adhatja ki az engedélyeket a felmentésről szakértői vizsgálat alapján.","shortLead":"Az új szabályozás szerint egy országos hatóság, az Oktatási Hivatal adhatja ki az engedélyeket a felmentésről szakértői...","id":"20191122_Megjelent_a_rendelet_a_6_evesek_iskola_aloli_felmenteserol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3c07a3d-8cd5-433e-8359-0ffa1f043f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd3a6636-9de2-4435-9a6d-56a1c1e0574f","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Megjelent_a_rendelet_a_6_evesek_iskola_aloli_felmenteserol","timestamp":"2019. november. 22. 09:03","title":"Megjelent a rendelet a 6 évesek iskola alóli felmentéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f01019e-1a71-4882-a89d-f8a0e61b0fb1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fővárosban két kerületben van csak 500 ezer forint alatt az új lakások átlagos négyzetméterára. ","shortLead":"A fővárosban két kerületben van csak 500 ezer forint alatt az új lakások átlagos négyzetméterára. ","id":"20191121_Ezekben_a_budapesti_keruletekben_vannak_a_legolcsobb_uj_lakasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f01019e-1a71-4882-a89d-f8a0e61b0fb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed32ec2-e136-458f-8e1b-4684c7970d5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191121_Ezekben_a_budapesti_keruletekben_vannak_a_legolcsobb_uj_lakasok","timestamp":"2019. november. 21. 08:20","title":"Ezekben a budapesti kerületekben vannak a legolcsóbb új lakások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az izraeli miniszterelnök ellen csalás, vesztegetés és hivatali visszaélés miatt emeltek vádat. ","shortLead":"Az izraeli miniszterelnök ellen csalás, vesztegetés és hivatali visszaélés miatt emeltek vádat. ","id":"20191122_benjamin_netanjahu_izraeli_miniszterelnok_puccskiserlet_vademeles_csalas_hivatali_visszaeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08cc76b9-34ec-4f7e-8642-52d9822e388c","keywords":null,"link":"/vilag/20191122_benjamin_netanjahu_izraeli_miniszterelnok_puccskiserlet_vademeles_csalas_hivatali_visszaeles","timestamp":"2019. november. 22. 05:06","title":"Netanjahu szerint puccskísérlet a vádemelés, nem mond le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cfc7d62-5ea5-4597-980a-30f1ae4f5b73","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Azoknak a bölcsődei nevelőknek és gyógypedagógusoknak a díjazása is nő, akik sajátos nevelési igényű gyermekeket látnak el.","shortLead":"Azoknak a bölcsődei nevelőknek és gyógypedagógusoknak a díjazása is nő, akik sajátos nevelési igényű gyermekeket látnak...","id":"20191121_Jelentosen_emelik_a_bolcsodei_dolgozok_jovedelmet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cfc7d62-5ea5-4597-980a-30f1ae4f5b73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13cfb27-731c-42df-a190-5e014f45d083","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191121_Jelentosen_emelik_a_bolcsodei_dolgozok_jovedelmet","timestamp":"2019. november. 21. 09:48","title":"Jelentősen emelik a bölcsődei dolgozók jövedelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ef5e010-147a-439d-9bbd-aedaff7024b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Százezer forint pénzbüntetésre ítélték Kovács Gergelyt, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt elnökét, a párt Sorospénz-sorozatának készítése és birtoklása miatt.","shortLead":"Százezer forint pénzbüntetésre ítélték Kovács Gergelyt, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt elnökét, a párt...","id":"20191121_Megbuntette_a_NAV_a_Ketfarku_Kutya_Part_elnoket_a_Sorospenzek_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ef5e010-147a-439d-9bbd-aedaff7024b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"653f4bb7-8c08-4eeb-8795-51f23e47af2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191121_Megbuntette_a_NAV_a_Ketfarku_Kutya_Part_elnoket_a_Sorospenzek_miatt","timestamp":"2019. november. 21. 13:52","title":"Megbüntette a NAV a Kétfarkú Kutya Párt elnökét a \"Sorospénzek\" miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c61a341-4a13-4ed4-a5cc-f41799b7ce36","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Magabiztosan várhatja a jövő tavaszi parlamenti választást az Alekszandar Vucsics szerb államfő vezette Szerb Haladó Párt. Az ellenzéki egység megbomlott, a médiumok többsége kormányhű kezekben van, és a külföld is Vucsics mellett áll.","shortLead":"Magabiztosan várhatja a jövő tavaszi parlamenti választást az Alekszandar Vucsics szerb államfő vezette Szerb Haladó...","id":"201946__szerbia_valasztasra_keszul__vucsics_azorok__eltuno_magyarok__egyenlotlen_eselyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c61a341-4a13-4ed4-a5cc-f41799b7ce36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b34eb4-546f-4766-810c-c03f7864e22a","keywords":null,"link":"/360/201946__szerbia_valasztasra_keszul__vucsics_azorok__eltuno_magyarok__egyenlotlen_eselyek","timestamp":"2019. november. 21. 16:00","title":"Egyre kevésbé kell félnie a szerb kormánynak az ellenzéktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5520722-08b9-48ec-b817-fd9d49b72690","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Orbán Viktor inkább megnehezíti legalább hárommillió ember életét, csak nehogy az ellenzék a maga képére tudja formálni az irányítása alá került nagyvárosokat. Ezzel maga a miniszterelnök került kényszerpályára.","shortLead":"Orbán Viktor inkább megnehezíti legalább hárommillió ember életét, csak nehogy az ellenzék a maga képére tudja formálni...","id":"201947__kaloda_azellenzeknek__orbani_ravaszsagok__nepharag__onmegvezeto_autokrata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5520722-08b9-48ec-b817-fd9d49b72690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e31deaa-3a72-4d6d-b08c-c2837204a0c2","keywords":null,"link":"/360/201947__kaloda_azellenzeknek__orbani_ravaszsagok__nepharag__onmegvezeto_autokrata","timestamp":"2019. november. 21. 07:00","title":"Orbán keresi a fogást az ellenzéki városokon, de azok kicsusszanhatnak a szorításból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e29fb6db-f757-4c91-8435-68bbb08d2d1c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A feladat jobban érdekli, azon pedig nem gondolkodik, hogy van-e számára visszaút a médiába. ","shortLead":"A feladat jobban érdekli, azon pedig nem gondolkodik, hogy van-e számára visszaút a médiába. ","id":"20191122_Kalman_Olga_Nem_szamit_hogy_a_nevjegykartyamon_milyen_titulus_szerepel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e29fb6db-f757-4c91-8435-68bbb08d2d1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a93cdd-6fbb-4e94-ab40-3e33f3278b4e","keywords":null,"link":"/elet/20191122_Kalman_Olga_Nem_szamit_hogy_a_nevjegykartyamon_milyen_titulus_szerepel","timestamp":"2019. november. 22. 11:26","title":"Kálmán Olga: Nem számít, hogy a névjegykártyámon milyen titulus szerepel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]