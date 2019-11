Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f836a0e-b767-4fdf-8649-b97f615b0139","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mire észrevesszük vélhetően már el is tűnt a távolban. ","shortLead":"Mire észrevesszük vélhetően már el is tűnt a távolban. ","id":"20191123_Hova_menekuljunk_ha_354gyel_feltunik_egy_Golf_7es_az_Autobahnon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f836a0e-b767-4fdf-8649-b97f615b0139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac8b5a9-de5d-4736-9815-60186f032fb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191123_Hova_menekuljunk_ha_354gyel_feltunik_egy_Golf_7es_az_Autobahnon","timestamp":"2019. november. 23. 10:27","title":"Hova meneküljünk, ha 354-gyel feltűnik egy Golf 7-es az Autobahnon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"811b3b13-6a06-4836-9688-58636992ec08","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Térkép eddig sem szűkölködött fotókból és visszajelzésekből, ám a jövőben sokkal nagyobb hangsúlyt kap a funkció. A felhasználók követhetik is majd a számukra érdekes úti célokról, látnivalókról írókat.","shortLead":"A Google Térkép eddig sem szűkölködött fotókból és visszajelzésekből, ám a jövőben sokkal nagyobb hangsúlyt kap...","id":"20191124_google_maps_local_guides_utikalauz_idegenvezeto_felfedezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=811b3b13-6a06-4836-9688-58636992ec08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf4e577-fc3b-4ed0-b147-7ee8c938f01a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_google_maps_local_guides_utikalauz_idegenvezeto_felfedezes","timestamp":"2019. november. 24. 10:03","title":"Erre érdemes lesz rányomnia a Google Maps alkalmazásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42bdd5e6-6f19-440b-9e34-481185723683","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Baleset okoz bonyadalmat a budapesti közösségi közlekedésben.","shortLead":"Baleset okoz bonyadalmat a budapesti közösségi közlekedésben.","id":"20191123_Baleset_miatt_szenved_a_fonodo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42bdd5e6-6f19-440b-9e34-481185723683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590078a6-56fd-4c69-b91f-62597cdd557d","keywords":null,"link":"/itthon/20191123_Baleset_miatt_szenved_a_fonodo","timestamp":"2019. november. 23. 14:03","title":"Baleset miatt szenved a fonódó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe80d50-fef4-4dc6-8347-76b35a6bcc9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik biztonsági cég egy olyan ingyenes eszközt adott ki, amellyel visszanyerhetők a hírhedt Jigsaw zsarolóvírus által titkosított fájlok. Jó előre bekészíteni.","shortLead":"Az egyik biztonsági cég egy olyan ingyenes eszközt adott ki, amellyel visszanyerhetők a hírhedt Jigsaw zsarolóvírus...","id":"20191123_ingyenes_dekodolo_eszkoz_jigsaw_zsarolovirus_ellen_letoltes_emisoft","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afe80d50-fef4-4dc6-8347-76b35a6bcc9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66b9894a-3a4f-4b36-8357-36dd4575689e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191123_ingyenes_dekodolo_eszkoz_jigsaw_zsarolovirus_ellen_letoltes_emisoft","timestamp":"2019. november. 23. 11:03","title":"Tegye fel most a gépére: itt az ingyenes megoldás a horrorisztikus zsarolóvírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc397b4f-c445-42ef-a3ed-702e774e469a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mikrofarmokat építene egy befektetői csoport Budakeszin abban az Álomvölgyben, ahol évezredes szakrális kaptárkövek maradványai vannak, ez ellen tiltakoztak helyiek és szimpatizánsok.\r

\r

","shortLead":"Mikrofarmokat építene egy befektetői csoport Budakeszin abban az Álomvölgyben, ahol évezredes szakrális kaptárkövek...","id":"20191123_Alomvolgy_vedett_teruleten_zajlo_beruhazas_ellen_tiltakoztak_Budakeszin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc397b4f-c445-42ef-a3ed-702e774e469a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fd73af3-d2e1-4865-9ac7-afc7de3bf1eb","keywords":null,"link":"/elet/20191123_Alomvolgy_vedett_teruleten_zajlo_beruhazas_ellen_tiltakoztak_Budakeszin","timestamp":"2019. november. 23. 10:48","title":"Álomvölgy: védett területen zajló beruházás ellen tiltakoztak Budakeszin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a9231bd-0302-4f7a-b552-b338d0609cdf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20191123_Donald_Tusk_beleborzong_a_KDNP_kilepessel_fenyegette_meg_az_Europai_Neppartot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a9231bd-0302-4f7a-b552-b338d0609cdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2754d03-7ea7-465a-ba8f-dc0cfa5f3fac","keywords":null,"link":"/itthon/20191123_Donald_Tusk_beleborzong_a_KDNP_kilepessel_fenyegette_meg_az_Europai_Neppartot","timestamp":"2019. november. 23. 11:04","title":"Donald Tusk beleborzong: a KDNP kilépéssel fenyegette meg az Európai Néppártot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b20eb9b4-a89b-41e9-b4e7-9c666839da00","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha még nincs elege politikusainkból, most játszhat általuk.","shortLead":"Ha még nincs elege politikusainkból, most játszhat általuk.","id":"20191123_Stadionmanias__Uj_tarsasjatek_jelent_meg_politikusokrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b20eb9b4-a89b-41e9-b4e7-9c666839da00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a7af645-0786-408b-89ca-3cb22046459a","keywords":null,"link":"/kkv/20191123_Stadionmanias__Uj_tarsasjatek_jelent_meg_politikusokrol","timestamp":"2019. november. 23. 11:30","title":"\"Stadionmániás?\" - Új társasjáték jelent meg politikusokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c2a505-6f55-491f-9db4-8ab06e27c049","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Másodjára is ugyanazt tapasztalták magyar kutatók egy kísérletben, ez egy új részecske létezését jelentheti. ","shortLead":"Másodjára is ugyanazt tapasztalták magyar kutatók egy kísérletben, ez egy új részecske létezését jelentheti. ","id":"20191124_Ujabb_bizonyitekot_talaltak_magyar_kutatok_egy_nevtelen_reszecske_letezesere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18c2a505-6f55-491f-9db4-8ab06e27c049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac19238-5fe3-4e35-9c7b-c2a73f711276","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_Ujabb_bizonyitekot_talaltak_magyar_kutatok_egy_nevtelen_reszecske_letezesere","timestamp":"2019. november. 24. 11:20","title":"Újabb bizonyítékot találtak magyar kutatók egy névtelen részecske létezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]