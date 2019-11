Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0645d74-39c8-415a-a976-e221f93cead3","c_author":"Bedő Iván","category":"kultura","description":"Európa egyik leggazdagabb kincstárát rabolták ki hajnalban. A felbecsülhetetlennek mondott kár ezúttal tényleg felbecsülhetetlen.","shortLead":"Európa egyik leggazdagabb kincstárát rabolták ki hajnalban. A felbecsülhetetlennek mondott kár ezúttal tényleg...","id":"20191125_drezdai_muzeum_betores_mukincsrablas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0645d74-39c8-415a-a976-e221f93cead3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26a2447a-6488-40e4-8d48-82b349badd45","keywords":null,"link":"/kultura/20191125_drezdai_muzeum_betores_mukincsrablas","timestamp":"2019. november. 25. 18:17","title":"A drezdai múzeum apró betörői pontosan tudták, hogy mit keressenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a14b37b5-a1ca-4128-901c-db58edf9cdee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vélhetően szennyezett víz egy közeli érbe ömlik. A helyiek bejelentést tettek a vezeték miatt.","shortLead":"A vélhetően szennyezett víz egy közeli érbe ömlik. A helyiek bejelentést tettek a vezeték miatt.","id":"20191125_Meszaros_Visonta_gaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a14b37b5-a1ca-4128-901c-db58edf9cdee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"940e84e2-4d3c-48a1-9268-8ac405c90a5b","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Meszaros_Visonta_gaz","timestamp":"2019. november. 25. 15:01","title":"Műanyag tömlőből árad a szúrós szagú folyadék a Mátrai Erőműnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f95f444-9a02-4c36-9767-014b398200da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A második helyezett csapat alaposan le van maradva mögöttük, csak a harmadát ítélték meg neki.","shortLead":"A második helyezett csapat alaposan le van maradva mögöttük, csak a harmadát ítélték meg neki.","id":"20191125_Egymilliard_forint_TAOpenzt_mar_jova_is_hagyott_az_MLSZ_a_Felcsutnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f95f444-9a02-4c36-9767-014b398200da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fe663bf-4681-46b6-918f-5c1030c4ac19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191125_Egymilliard_forint_TAOpenzt_mar_jova_is_hagyott_az_MLSZ_a_Felcsutnak","timestamp":"2019. november. 25. 11:59","title":"Egymilliárd forint TAO-pénzt már jóvá is hagyott az MLSZ a Felcsútnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00da6971-dd7b-4392-933a-883fe160b95b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A levélíró egy 7 éves gyermek, aki nem vágyik ajándékra. Meleg otthont és élelmet szeretne.","shortLead":"A levélíró egy 7 éves gyermek, aki nem vágyik ajándékra. Meleg otthont és élelmet szeretne.","id":"20191125_level_kislany_liverpool_mikulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00da6971-dd7b-4392-933a-883fe160b95b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da38054f-c37a-476d-927d-c9f95e7dedf5","keywords":null,"link":"/elet/20191125_level_kislany_liverpool_mikulas","timestamp":"2019. november. 25. 21:10","title":"Szívszorító levelet írt egy brit kislány a Mikulásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a558af-1ae7-4c99-aac7-5429cdd17751","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A massachusettsi rendőrség augusztustól novemberig tesztelte a Spot nevű robotot.","shortLead":"A massachusettsi rendőrség augusztustól novemberig tesztelte a Spot nevű robotot.","id":"20191126_boston_dynamics_massachusetts_rendorseg_spot_robotkutya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23a558af-1ae7-4c99-aac7-5429cdd17751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30dce1fb-b0ee-47df-bb38-58ecc4f26200","keywords":null,"link":"/tudomany/20191126_boston_dynamics_massachusetts_rendorseg_spot_robotkutya","timestamp":"2019. november. 26. 15:03","title":"Bombakeresőként kaphat munkát a Boston Dynamics félelmetesen okos robotkutyája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411f826b-751c-498a-9593-4d80cf779800","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A vese méretei még az operációt végző orvosokat is meglepte. Akár Guinness-rekord is lehet.","shortLead":"A vese méretei még az operációt végző orvosokat is meglepte. Akár Guinness-rekord is lehet.","id":"20191126_vese_india_orvos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=411f826b-751c-498a-9593-4d80cf779800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01844a74-aa82-4fd6-88c6-f21fc60b2ed6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191126_vese_india_orvos","timestamp":"2019. november. 26. 12:03","title":"7 kilós vesét szedtek ki egy betegből indiai orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6da3ae8-2974-45b3-9de4-af4d57c06678","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Különös csavar, hogy a szolgáltató és gyártó, amely kifejezetten arra specializálódott, hogy a filmeket elvigye az otthonunkba, visszalép egyet az időben, és mozit bérel magának, hogy legyen hol bemutatni a filmjeit. ","shortLead":"Különös csavar, hogy a szolgáltató és gyártó, amely kifejezetten arra specializálódott, hogy a filmeket elvigye...","id":"20191126_Mozit_berel_maganak_a_Netflix_New_Yorkban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6da3ae8-2974-45b3-9de4-af4d57c06678&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45d675bc-6bb4-47b9-993e-09216b67c103","keywords":null,"link":"/kultura/20191126_Mozit_berel_maganak_a_Netflix_New_Yorkban","timestamp":"2019. november. 26. 10:19","title":"Vissza az időben: mozit bérel magának a Netflix ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a25a8247-4a6a-4b43-b8f1-fb4d6b573db5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ahelyett, hogy Sandringhambe utazna, a parlamentben kell majd beszédet tartania a brit uralkodónak.","shortLead":"Ahelyett, hogy Sandringhambe utazna, a parlamentben kell majd beszédet tartania a brit uralkodónak.","id":"20191126_Boris_Johnson_megzavarhatja_Erzsebet_kiralyno_karacsonyat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a25a8247-4a6a-4b43-b8f1-fb4d6b573db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e470a2-da69-4634-8739-49970d111d3b","keywords":null,"link":"/elet/20191126_Boris_Johnson_megzavarhatja_Erzsebet_kiralyno_karacsonyat","timestamp":"2019. november. 26. 09:40","title":"Boris Johnson megzavarhatja Erzsébet királynő karácsonyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]