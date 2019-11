Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e99ebbe9-e22a-4720-92fc-12dce728b381","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB stratégiájával magyarázta a befektetési szakértő a 337 fölötti forint/euró árfolyamot.","shortLead":"Az MNB stratégiájával magyarázta a befektetési szakértő a 337 fölötti forint/euró árfolyamot.","id":"20191128_Zsiday_elmondta_mi_a_baj_a_forinttal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e99ebbe9-e22a-4720-92fc-12dce728b381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec231730-65bf-4fa2-9837-2ba96fefc7e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191128_Zsiday_elmondta_mi_a_baj_a_forinttal","timestamp":"2019. november. 28. 19:52","title":"Zsiday elmondta, mi a baj a forinttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c92806a5-bb8b-4f6a-8008-3ed7e9fcf633","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"862 ember halála szárad a volt elnök lelkén a vád szerint.","shortLead":"862 ember halála szárad a volt elnök lelkén a vád szerint.","id":"20191129_Megkezdodott_Iliescu_pere_Romaniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c92806a5-bb8b-4f6a-8008-3ed7e9fcf633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61d79ccc-7c3c-4b6e-add1-e580dad1aecf","keywords":null,"link":"/vilag/20191129_Megkezdodott_Iliescu_pere_Romaniaban","timestamp":"2019. november. 29. 11:29","title":"Megkezdődött Iliescu pere Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68556c39-7b7b-49bd-8922-7571c533f8f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fejes Zsolt amatőr csillagász látványos módon szemlélteti a műholdak okozta fényszennyezést. A jelenség miatt a Starlink eszközei is felelősek, pedig csak pár darab kering odafent. Egyelőre.","shortLead":"Fejes Zsolt amatőr csillagász látványos módon szemlélteti a műholdak okozta fényszennyezést. A jelenség miatt...","id":"20191129_fejes_zsolt_amator_csillagasz_starlink_projekt_muhold_fenyszennyezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68556c39-7b7b-49bd-8922-7571c533f8f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64c32b4-1494-4907-8c45-837b2bdaff23","keywords":null,"link":"/tudomany/20191129_fejes_zsolt_amator_csillagasz_starlink_projekt_muhold_fenyszennyezes","timestamp":"2019. november. 29. 20:03","title":"Ha megnézi ezt a képet, megérti, miért akkora baj, hogy Elon Musk műholdakat telepít fölénk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tűzoltók megkezdték a műszaki mentést.","shortLead":"A tűzoltók megkezdték a műszaki mentést.","id":"20191129_gazolas_3as_metro_corvin_negyed_katasztrofavedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"099556bf-38ff-46d6-b7f8-0393049399de","keywords":null,"link":"/cegauto/20191129_gazolas_3as_metro_corvin_negyed_katasztrofavedelem","timestamp":"2019. november. 29. 12:43","title":"Gázolt a 3-as metró a Corvin-negyednél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c06c6d5a-3e0b-4655-a82a-afb31c705fc5","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"A Négy Évszak egy háromszáz éves mestermű, de a hamburgi szimfonikusok most hozzányúltak a partitúrához. Nem tiszteletlenségből tették, az újítás mögött figyelemfelhívó szándék állt. ","shortLead":"A Négy Évszak egy háromszáz éves mestermű, de a hamburgi szimfonikusok most hozzányúltak a partitúrához. Nem...","id":"201948__hamburgi_elbphilharmonie__vivaldi_ujratoltve__evszakokert__hangfogyatkozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c06c6d5a-3e0b-4655-a82a-afb31c705fc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6930705a-a451-490a-b799-5355697c5084","keywords":null,"link":"/360/201948__hamburgi_elbphilharmonie__vivaldi_ujratoltve__evszakokert__hangfogyatkozas","timestamp":"2019. november. 28. 19:00","title":"Átírták Vivaldi legismertebb művét, hogy felhívják a figyelmet a klímaváltozásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1faadcfc-d9c7-40a0-9816-991866a07811","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A drónjairól ismert kínai vállalat, a DJI még tavaly nyújtott be egy szabadalmat egy különleges okosóráról. Hogy a szabadalom meg is valósul, azt már valós fotók bizonyítják.","shortLead":"A drónjairól ismert kínai vállalat, a DJI még tavaly nyújtott be egy szabadalmat egy különleges okosóráról...","id":"20191130_dji_dronvezerlo_okosora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1faadcfc-d9c7-40a0-9816-991866a07811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fac093d-db6d-446b-8d74-11bcafba5584","keywords":null,"link":"/tudomany/20191130_dji_dronvezerlo_okosora","timestamp":"2019. november. 30. 16:03","title":"Mutatjuk a spéci órát, amellyel már drónt is lehet vezérelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aa5a7b-35a8-477c-85be-ba7efdb73549","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Áll a forgalom az M3-as autópályán Nyíregyháza felé, mert Kál térségében több gépkocsi karambolozott - közölte az Útinform szombat délben a honlapján.","shortLead":"Áll a forgalom az M3-as autópályán Nyíregyháza felé, mert Kál térségében több gépkocsi karambolozott - közölte...","id":"20191130_Sulyos_baleset_az_M3ason_all_a_sztrada","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20aa5a7b-35a8-477c-85be-ba7efdb73549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b6db70-473f-4ae5-9ec6-b03c46b622d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191130_Sulyos_baleset_az_M3ason_all_a_sztrada","timestamp":"2019. november. 30. 12:51","title":"Súlyos baleset az M3-ason, áll a sztráda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06252f07-c198-4619-ac8c-631c7a096278","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Kibervédelmi Intézete szerint kellő körültekintéssel megúszható, hogy az internetes csalók áldozatává váljunk.","shortLead":"A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Kibervédelmi Intézete szerint kellő körültekintéssel megúszható, hogy az internetes...","id":"20191129_black_friday_learazas_akcio_kiberbiztonsag_kibervedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06252f07-c198-4619-ac8c-631c7a096278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0588f644-4c75-4530-b379-97e987e7a9ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20191129_black_friday_learazas_akcio_kiberbiztonsag_kibervedelem","timestamp":"2019. november. 29. 09:33","title":"5 tipp, hogy átverés nélkül ússzuk meg a Black Fridayt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]