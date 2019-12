Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ef7fd3b-c1eb-470b-a047-f765537ea279","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Ricardo Teixeira a világbajnokság tévéközvetítéseivel és a reklámszerződésekkel trükközött.","shortLead":"Ricardo Teixeira a világbajnokság tévéközvetítéseivel és a reklámszerződésekkel trükközött.","id":"20191129_Orokre_eltiltottak_korrupcio_miatt_a_focitol_a_2014es_vb_foszervezojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ef7fd3b-c1eb-470b-a047-f765537ea279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bb2e651-ed75-47b6-a337-b095bb0ed956","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191129_Orokre_eltiltottak_korrupcio_miatt_a_focitol_a_2014es_vb_foszervezojet","timestamp":"2019. november. 29. 17:29","title":"Örökre eltiltották korrupció miatt a focitól a 2014-es vb főszervezőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aa8a153-a352-480e-b730-4210bd3f9a6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár összekeverte a neveket, most bocsánatot kért.","shortLead":"Az államtitkár összekeverte a neveket, most bocsánatot kért.","id":"20191201_Tevedesbol_tolvajozta_le_az_egyik_DKs_politikust_Soltesz_Miklos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5aa8a153-a352-480e-b730-4210bd3f9a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85866bc9-f9e1-40a0-8812-e4563ab0f113","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_Tevedesbol_tolvajozta_le_az_egyik_DKs_politikust_Soltesz_Miklos","timestamp":"2019. december. 01. 11:03","title":"Tévedésből tolvajozta le az egyik DK-s politikust Soltész Miklós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84eb9af4-d17d-456e-b411-194144d257e7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kötényben, sütikkel körülvéve.","shortLead":"Kötényben, sütikkel körülvéve.","id":"20191201_Igy_meg_biztosan_nem_latta_Vilmos_herceget_es_Katalin_hercegnet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84eb9af4-d17d-456e-b411-194144d257e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f6add7c-723a-4859-b701-88bed4613ee7","keywords":null,"link":"/kultura/20191201_Igy_meg_biztosan_nem_latta_Vilmos_herceget_es_Katalin_hercegnet","timestamp":"2019. december. 01. 16:46","title":"Így még biztosan nem látta Vilmos herceget és Katalin hercegnét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ef846a0-6844-478e-bfc5-149774ad1695","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sorozatunkban a HVG 10, 20, 30, 40 éve megjelent cikkeiből válogatunk.","shortLead":"Sorozatunkban a HVG 10, 20, 30, 40 éve megjelent cikkeiből válogatunk.","id":"201948__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__az_igentol_anemig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ef846a0-6844-478e-bfc5-149774ad1695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44956ee-f3a4-44c0-a63d-5e6f09b1945c","keywords":null,"link":"/360/201948__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__az_igentol_anemig","timestamp":"2019. december. 01. 13:00","title":"HVG 40 – Magyar miniszter fürdőnadrágban? Ez már történelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc1c8e41-be65-45ef-9922-f2ad13e42467","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Izrael képtelen kormányt alakítani, így harmadszor is választást tarthatnak, miközben vádat emeltek Netanjahu ellen. A belpolitikai káosszal párhuzamosan nőtt a háború veszélye Iránnal.","shortLead":"Izrael képtelen kormányt alakítani, így harmadszor is választást tarthatnak, miközben vádat emeltek Netanjahu ellen...","id":"201948__izraeli_politikai_valsag__vademeles__irani_fenyegetes__ismeretlen_vizeken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc1c8e41-be65-45ef-9922-f2ad13e42467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6990ddee-b5e8-4afc-86af-0d13295afa9e","keywords":null,"link":"/360/201948__izraeli_politikai_valsag__vademeles__irani_fenyegetes__ismeretlen_vizeken","timestamp":"2019. november. 30. 16:00","title":"A vád alatt álló Netanjahu kapaszkodik a hatalomba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1075fc0d-7371-4e87-8846-a7f96f3be412","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az özvegy nevén lévő vállalkozás kilépett egy reklámszervezésre és kommunikációra létrehozott cégből. ","shortLead":"Az özvegy nevén lévő vállalkozás kilépett egy reklámszervezésre és kommunikációra létrehozott cégből. ","id":"201948_skyboard_media_tavozott_avajnaoroksegbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1075fc0d-7371-4e87-8846-a7f96f3be412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8072cda8-024b-4c3d-a84c-6df600114fa7","keywords":null,"link":"/360/201948_skyboard_media_tavozott_avajnaoroksegbol","timestamp":"2019. november. 30. 09:00","title":"Reklámmal már nem foglalkozik a Vajna-örökség központi cége ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970d0a8e-407a-4498-8945-20be139cffb3","c_author":"HVG","category":"360","description":"A globális éghajlatváltozás, különösen a hőhullámok és a túlságosan párás levegő miatt egyre több gondot okoz a szabad téren zajló sportversenyek szervezőinek a helyszín és az időpont kiválasztása. ","shortLead":"A globális éghajlatváltozás, különösen a hőhullámok és a túlságosan párás levegő miatt egyre több gondot okoz a szabad...","id":"201948_klimavaltozas_es_sport_fohet_afejuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=970d0a8e-407a-4498-8945-20be139cffb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34c8a566-61d1-4c3c-af98-c7d2f9d16f37","keywords":null,"link":"/360/201948_klimavaltozas_es_sport_fohet_afejuk","timestamp":"2019. november. 30. 15:00","title":"Nem túl sportszerű: ott is fájni fog a klímaváltozás, ahol sokan nem is gondolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45923c9-ba2a-49b3-84d3-9872a0b03af1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bagdi Enikő és Burai Renátó számára véget ért a tehetségkutató.","shortLead":"Bagdi Enikő és Burai Renátó számára véget ért a tehetségkutató.","id":"20191201_Ismet_ketten_bucsuztak_az_XFaktortol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f45923c9-ba2a-49b3-84d3-9872a0b03af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a2d2eab-4886-47b1-a97f-6688b8f9119a","keywords":null,"link":"/kultura/20191201_Ismet_ketten_bucsuztak_az_XFaktortol","timestamp":"2019. december. 01. 12:57","title":"Ismét ketten búcsúztak az X-Faktortól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]