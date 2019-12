Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"862cc492-fb55-4d00-bba5-729c79795d57","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba: népmeséket, mítoszokat, legendákat szerte a nagyvilágból. Járja velünk végig ezt a fénnyel és sötétséggel, reménnyel és örömmel szegélyezett utat karácsonyig!","shortLead":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba...","id":"20191201_Adventi_mesenaptar__december_1","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=862cc492-fb55-4d00-bba5-729c79795d57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c62794-ab25-4922-ba89-84a128b90737","keywords":null,"link":"/kultura/20191201_Adventi_mesenaptar__december_1","timestamp":"2019. december. 01. 08:01","title":"Adventi mesenaptár - december 1.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d4d8f1f-64bd-42d4-92c2-9b47bf36471c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Varjas Sarolta ezúttal több befektetővel állt össze. ","shortLead":"Varjas Sarolta ezúttal több befektetővel állt össze. ","id":"201948_hamptons_2020_a_milliardosno_vagyonkezeloje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d4d8f1f-64bd-42d4-92c2-9b47bf36471c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30c532d8-78cd-44fb-a8fc-b0548714614e","keywords":null,"link":"/360/201948_hamptons_2020_a_milliardosno_vagyonkezeloje","timestamp":"2019. december. 01. 09:00","title":"Vagyonkezelőt alapított a borászatával ismertté vált milliárdosnő ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ec70de9-dd94-40f1-8b17-e8d0a0b69136","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A repülőtérre közvetlenül beérkező utaknál épül egy új csomópont, ahol úgy tűnik, el lehet tévedni.","shortLead":"A repülőtérre közvetlenül beérkező utaknál épül egy új csomópont, ahol úgy tűnik, el lehet tévedni.","id":"20191202_Epul_a_ferhihegyi_korforgalom_meg_is_van_az_elo_video_hogy_szembol_jon_egy_autos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ec70de9-dd94-40f1-8b17-e8d0a0b69136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bea86d3f-a776-43f9-a526-ccc0a2eaa6cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20191202_Epul_a_ferhihegyi_korforgalom_meg_is_van_az_elo_video_hogy_szembol_jon_egy_autos","timestamp":"2019. december. 02. 09:02","title":"Épül a ferihegyi turbókörforgalom, itt is van az első videó, hogy szemből jön egy autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89336a17-3bc3-4eaa-944a-14c196ee7487","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világbajnok francia és a címvédő portugál válogatott is a részben budapesti rendezésű csoportba került szombaton a jövő évi labdarúgó Európa-bajnokság bukaresti sorsolásán, azaz mindkettő a Puskás Arénában játssza két mérkőzését.","shortLead":"A világbajnok francia és a címvédő portugál válogatott is a részben budapesti rendezésű csoportba került szombaton...","id":"20191130_A_franciakkal_es_a_portugalokkal_jatszhatunk_a_Puskasban_ha_kijutunk_az_Ebre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89336a17-3bc3-4eaa-944a-14c196ee7487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e86869-7e6e-4d8d-9088-54e7f4f7d951","keywords":null,"link":"/sport/20191130_A_franciakkal_es_a_portugalokkal_jatszhatunk_a_Puskasban_ha_kijutunk_az_Ebre","timestamp":"2019. november. 30. 19:17","title":"A franciákkal és a portugálokkal játszhatunk a Puskásban, ha kijutunk az Eb-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45d7496c-b658-42ff-969f-677b2a820137","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Rendhagyó módon csupán egyhetes üléssel folytatja munkáját az Országgyűlés. A képviselők hétfőn a kormány tagjait interpellálhatják, majd kedden tizennyolc előterjesztésről dönthetnek.\r

","shortLead":"Rendhagyó módon csupán egyhetes üléssel folytatja munkáját az Országgyűlés. A képviselők hétfőn a kormány tagjait...","id":"20191201_parlament_orszaggyules_oszi_ulesszak_kepviselo_eskutetel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45d7496c-b658-42ff-969f-677b2a820137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec8949f-e4d4-4a8c-b67b-5f904e815265","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_parlament_orszaggyules_oszi_ulesszak_kepviselo_eskutetel","timestamp":"2019. december. 01. 19:46","title":"Két új képviselő esküszik fel hétfőn a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d82cb8f5-663c-488d-b3b1-dc18ba882649","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Elza gyakorlatilag megállíthatatlan. ","shortLead":"Elza gyakorlatilag megállíthatatlan. ","id":"20191201_Rekordbevetelt_hozott_a_Jegvarazs_2_az_otnapos_unnep_alatt_Amerikaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d82cb8f5-663c-488d-b3b1-dc18ba882649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae0095ca-a546-49d4-9939-bc0906511859","keywords":null,"link":"/kultura/20191201_Rekordbevetelt_hozott_a_Jegvarazs_2_az_otnapos_unnep_alatt_Amerikaban","timestamp":"2019. december. 01. 20:49","title":"Rekordbevételt hozott a Jégvarázs 2 az ötnapos ünnep alatt Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f291dc-a764-43c0-9468-0948d506a10b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány az utolsó pillanatban 5 évvel eltolta a vonaton utazók egyes jogainak érvényesítési lehetőségét. ","shortLead":"A kormány az utolsó pillanatban 5 évvel eltolta a vonaton utazók egyes jogainak érvényesítési lehetőségét. ","id":"20191201_Kitoltak_a_vonatozokkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4f291dc-a764-43c0-9468-0948d506a10b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"293f5412-e1e7-44ad-859a-63eb040448df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191201_Kitoltak_a_vonatozokkal","timestamp":"2019. december. 01. 13:55","title":"Kitolt a kormány a vonatozókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649945df-b168-4d43-98d7-4cc32388c9c7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sürgősséggel felülvizsgálja brit kormány a súlyos bűncselekményekért elítéltek próbaidős szabadlábra helyezésének szabályozását. Kiderült ugyanis, hogy a pénteki, londoni késeléses terrortámadás tettesét terrorcselekmények előkészülete miatt korábban 16 év börtönbüntetésre ítélték, nyolc év után azonban szabadult.\r

\r

","shortLead":"Sürgősséggel felülvizsgálja brit kormány a súlyos bűncselekményekért elítéltek próbaidős szabadlábra helyezésének...","id":"20191201_Felulvizsgalja_a_brit_kormany_a_probaidos_szabadlabra_helyezes_szabalyozasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=649945df-b168-4d43-98d7-4cc32388c9c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c917f51e-78f5-4543-9f63-e5b1d34813b7","keywords":null,"link":"/vilag/20191201_Felulvizsgalja_a_brit_kormany_a_probaidos_szabadlabra_helyezes_szabalyozasat","timestamp":"2019. december. 01. 12:16","title":"Szigorítana a brit kormány a londoni terrortámadás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]