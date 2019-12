Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0275144a-f7b7-43a9-9889-d7054c4053d0","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nem véletlenül szenteltük idei utolsó lapszámunkat az életkedvnek, a belső energiának és a lelki ellenálló képességnek.","shortLead":"Nem véletlenül szenteltük idei utolsó lapszámunkat az életkedvnek, a belső energiának és a lelki ellenálló képességnek.","id":"20191205_Meg_ebbol_nyerhet_energiat_az_ev_vegere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0275144a-f7b7-43a9-9889-d7054c4053d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36da3c7e-b0b3-4ed4-b0a6-f761a61346b5","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191205_Meg_ebbol_nyerhet_energiat_az_ev_vegere","timestamp":"2019. december. 05. 12:15","title":"Még ebből nyerhet energiát az év végére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd6f0d7a-5a81-4d5c-8623-b5893981f528","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem ilyen példát akarok mutatni a fiamnak – írta a zenész.","shortLead":"Nem ilyen példát akarok mutatni a fiamnak – írta a zenész.","id":"20191205_Justin_Timberlake_bocsanatot_kert_a_felesegetol_a_rola_keszult_fotok_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd6f0d7a-5a81-4d5c-8623-b5893981f528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a5a106a-2b98-43b0-bd61-3a09941d0374","keywords":null,"link":"/elet/20191205_Justin_Timberlake_bocsanatot_kert_a_felesegetol_a_rola_keszult_fotok_miatt","timestamp":"2019. december. 05. 11:46","title":"Justin Timberlake néhány fotó miatt bocsánatot kért a feleségétől ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2c4808f-1030-40e5-8584-a27889bdded4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állam sokat veszít a kedvező hozamú MÁP+-on, a jegybank elemzői szerint ugyanakkor a pénz egy része adók formájában visszafolyik a költségvetésbe, és a szuperállampapírnak sok egyéb, nem számszerűsíthető előnye van.","shortLead":"Az állam sokat veszít a kedvező hozamú MÁP+-on, a jegybank elemzői szerint ugyanakkor a pénz egy része adók formájában...","id":"20191205_Az_MNB_bevedte_a_szuperallampapirt_amin_evi_27_milliardot_buknak_az_adofizetok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2c4808f-1030-40e5-8584-a27889bdded4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca68d727-d76f-409e-8ded-28678a7c2cec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_Az_MNB_bevedte_a_szuperallampapirt_amin_evi_27_milliardot_buknak_az_adofizetok","timestamp":"2019. december. 05. 11:53","title":"Az MNB bevédte a szuperállampapírt, amelyen évi 27 milliárdot buknak az adófizetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"679566ce-ae14-4d9a-841b-18abf353e9b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Városháza gépeiről korábban nem lehetett melegszervezetek oldalait elérni, sőt Tarlósék még pert is indítottak, amikor rajtakapták őket. ","shortLead":"A Városháza gépeiről korábban nem lehetett melegszervezetek oldalait elérni, sőt Tarlósék még pert is indítottak...","id":"20191205_karacsony_gergely_varoshaza_lmbtqi_weboldal_tarlos_istvan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=679566ce-ae14-4d9a-841b-18abf353e9b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b40c2e-8c98-469e-ac23-3ee537de8686","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_karacsony_gergely_varoshaza_lmbtqi_weboldal_tarlos_istvan","timestamp":"2019. december. 05. 12:59","title":"Karácsony feloldotta a melegoldalak blokkolását, amit még Tarlós vezetett be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb31ed1-14bf-4d73-979a-f096ea28fe1a","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Hazánk az Európai Unión belül a legalacsonyabb társasági adóval ösztönzi a cégeket arra, hogy nálunk vállalkozzanak, de létezik Magyarországon helyi iparűzési adó is, amelynek mértékét nem az állam, hanem az önkormányzatok határozzák meg. Megnéztük, miért és kinek jó ez.","shortLead":"Hazánk az Európai Unión belül a legalacsonyabb társasági adóval ösztönzi a cégeket arra, hogy nálunk vállalkozzanak, de...","id":"crystalgroup_20191205_Videken_terem_a_magyar_adopaprika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fb31ed1-14bf-4d73-979a-f096ea28fe1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0841aeb-5a28-4fc4-bb6c-8b85205e7bac","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20191205_Videken_terem_a_magyar_adopaprika","timestamp":"2019. december. 05. 12:30","title":"Vidéken terem a magyar adópaprika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"ece41a56-4aa7-4202-ae00-7845b57db483","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Miért van az, hogy míg az egyik önkéntes programon tömegek vesznek részt, a másikat le kell fújni érdeklődés hiányában? A Social Design Cookbook ígérete szerint egy-egy program sikere nemcsak megjósolható, hanem meg is tervezhető.","shortLead":"Miért van az, hogy míg az egyik önkéntes programon tömegek vesznek részt, a másikat le kell fújni érdeklődés hiányában...","id":"20191205_Hogyan_szervezzunk_sikeres_tarsadalmi_egyuttmukodeseket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ece41a56-4aa7-4202-ae00-7845b57db483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99cdb8d-f673-417f-8d9e-90ddf3dd70b2","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191205_Hogyan_szervezzunk_sikeres_tarsadalmi_egyuttmukodeseket","timestamp":"2019. december. 05. 14:15","title":"Hogyan szervezzünk sikeres társadalmi együttműködéseket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b782576-975a-4d15-8fe0-1b6321a46103","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ford kompakt divatterepjárójának új generációja körülbelül 1 millió forinttal kerül többe a gyengébb felszereltségű elődjénél.","shortLead":"A Ford kompakt divatterepjárójának új generációja körülbelül 1 millió forinttal kerül többe a gyengébb felszereltségű...","id":"20191206_magyarorszagon_a_vadonatuj_ford_kuga_amibol_mar_hibrid_is_kaphato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b782576-975a-4d15-8fe0-1b6321a46103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a87cae3-fb83-4801-a03c-43630648f8c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20191206_magyarorszagon_a_vadonatuj_ford_kuga_amibol_mar_hibrid_is_kaphato","timestamp":"2019. december. 06. 07:59","title":"Magyarországon a vadonatúj Ford Kuga, amiből már hibrid is kapható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca6181f5-5de0-4430-a98c-216865d9f524","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Luxus verzió készült a Focus enyhén divatterepjárósra faragott változatából.","shortLead":"Luxus verzió készült a Focus enyhén divatterepjárósra faragott változatából.","id":"20191205_uj_luxusvaltozat_erkezett_a_ford_focusbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca6181f5-5de0-4430-a98c-216865d9f524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54bc0a19-015c-40df-8844-141571efebbb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191205_uj_luxusvaltozat_erkezett_a_ford_focusbol","timestamp":"2019. december. 05. 11:21","title":"Új luxusváltozat jön a Ford Focusból, és érkezik a hibrid is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]