Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2c4808f-1030-40e5-8584-a27889bdded4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állam sokat veszít a kedvező hozamú MÁP+-on, a jegybank elemzői szerint ugyanakkor a pénz egy része adók formájában visszafolyik a költségvetésbe, és a szuperállampapírnak sok egyéb, nem számszerűsíthető előnye van.","shortLead":"Az állam sokat veszít a kedvező hozamú MÁP+-on, a jegybank elemzői szerint ugyanakkor a pénz egy része adók formájában...","id":"20191205_Az_MNB_bevedte_a_szuperallampapirt_amin_evi_27_milliardot_buknak_az_adofizetok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2c4808f-1030-40e5-8584-a27889bdded4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca68d727-d76f-409e-8ded-28678a7c2cec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_Az_MNB_bevedte_a_szuperallampapirt_amin_evi_27_milliardot_buknak_az_adofizetok","timestamp":"2019. december. 05. 11:53","title":"Az MNB bevédte a szuperállampapírt, amelyen évi 27 milliárdot buknak az adófizetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f773749-0412-4f03-a9b7-2459a2c93a05","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Geekbench a számok szintjén is megmutatja, mennyire lehet hinni a Qualcomm fejlesztőinek a Snapdragon 865-öt illetően. Spoiler: nagyon.","shortLead":"A Geekbench a számok szintjén is megmutatja, mennyire lehet hinni a Qualcomm fejlesztőinek a Snapdragon 865-öt...","id":"20191205_qualcomm_snapdragon_865_processzor_geekbench_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f773749-0412-4f03-a9b7-2459a2c93a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b1be3c-d996-4d91-9a85-9f0ce2582ade","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_qualcomm_snapdragon_865_processzor_geekbench_teszt","timestamp":"2019. december. 05. 20:03","title":"Megnézték, mire képes a Qualcomm új csúcsprocesszora, a Snapdragon 865","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecde36f8-e4fa-43de-aaa2-70ed3cdc465f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz oldalakon terjed egy videó, amelyen egy összefestékezett jegesmedve látható. A szakértők úgy tartják, a \"vicc\" az állat életébe kerülhet.","shortLead":"Az orosz oldalakon terjed egy videó, amelyen egy összefestékezett jegesmedve látható. A szakértők úgy tartják, a \"vicc\"...","id":"20191204_jegesmedve_oroszorszag_t34_harckocsi_szoveg_festek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecde36f8-e4fa-43de-aaa2-70ed3cdc465f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596c07da-fa72-481a-870c-81d98167201b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_jegesmedve_oroszorszag_t34_harckocsi_szoveg_festek","timestamp":"2019. december. 04. 13:03","title":"Lényegében halálra ítélték a jegesmedvét, amelyiknek feliratot festettek a bundájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb1cccad-c586-4377-b3cb-f6af80f68677","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A globális felmelegedés számlájára írható súlyos aszály miatt szinte teljesen kiszáradt a Zambia és Zimbabwe határán található Viktória-vízesés.","shortLead":"A globális felmelegedés számlájára írható súlyos aszály miatt szinte teljesen kiszáradt a Zambia és Zimbabwe határán...","id":"20191205_viktoria_vizeses_aszaly_szarazsag_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb1cccad-c586-4377-b3cb-f6af80f68677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df2d110-ce14-4011-b68e-f7d146120c01","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_viktoria_vizeses_aszaly_szarazsag_klimavaltozas","timestamp":"2019. december. 05. 15:03","title":"Aggasztó a helyzet, szinte teljesen eltűnt a Viktória-vízesés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fdad356-603d-49dd-9eeb-b26a74bfab88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség az elkövetőt elfogta, a tanárt kórházba szállították.","shortLead":"A rendőrség az elkövetőt elfogta, a tanárt kórházba szállították.","id":"20191205_Megkeseltek_egy_tanart_egy_gyori_kozepiskolaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fdad356-603d-49dd-9eeb-b26a74bfab88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3920cf64-d076-48eb-ab6b-c908c509d1d1","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Megkeseltek_egy_tanart_egy_gyori_kozepiskolaban","timestamp":"2019. december. 05. 13:19","title":"Megkéseltek egy tanárt egy győri középiskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"487f71c1-0803-4751-9e4f-01afa33a8604","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Menjünk hógolyózni!","shortLead":"Menjünk hógolyózni!","id":"20191205_Telefonokkal_forgatott_dogos_filmecsket_a_John_Wick_rendezoje_egy_hocsatarol_video_iPhone11","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=487f71c1-0803-4751-9e4f-01afa33a8604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aac1f1b-39b3-4f61-9457-1f80905da2a0","keywords":null,"link":"/kultura/20191205_Telefonokkal_forgatott_dogos_filmecsket_a_John_Wick_rendezoje_egy_hocsatarol_video_iPhone11","timestamp":"2019. december. 05. 10:05","title":"Telefonokkal forgatott dögös kisfilmet a John Wick rendezője egy hócsatáról (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59858ae-2438-4016-892e-4dbdf4d1245c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Rövidfilm is készült a naptár mellé.","shortLead":"Rövidfilm is készült a naptár mellé.","id":"20191204_Romeo_es_Julia_tortenete_ihlette_a_Pirelli_2020as_naptarat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f59858ae-2438-4016-892e-4dbdf4d1245c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55965a85-e147-4371-9b8b-32a457485344","keywords":null,"link":"/kultura/20191204_Romeo_es_Julia_tortenete_ihlette_a_Pirelli_2020as_naptarat","timestamp":"2019. december. 04. 15:13","title":"Rómeó és Júlia története ihlette a Pirelli 2020-as naptárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Még mindig a nagyobb címletek hamisítása a jellemző.","shortLead":"Még mindig a nagyobb címletek hamisítása a jellemző.","id":"20191205_hamis_penz_mnb_jegybank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c1199fc-35ef-487a-a499-a56a63021953","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_hamis_penz_mnb_jegybank","timestamp":"2019. december. 05. 08:30","title":"Jóval kevesebb a hamis pénz az MNB szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]