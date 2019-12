Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy trélerről leesett rámpa rongált meg több mint tíz autót az M0-s autóúton szombat délután - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.","shortLead":"Egy trélerről leesett rámpa rongált meg több mint tíz autót az M0-s autóúton szombat délután - közölte a Pest Megyei...","id":"20191207_Egy_roman_trelerrol_leesett_rampa_rongalt_meg_14_autot_az_M0son","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73f03f81-d6b3-4409-b879-05bc163f4a9b","keywords":null,"link":"/itthon/20191207_Egy_roman_trelerrol_leesett_rampa_rongalt_meg_14_autot_az_M0son","timestamp":"2019. december. 07. 20:15","title":"Egy román trélerről leesett rámpa rongált meg 14 autót az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37095554-ae7c-4dcd-a5d0-22b48edfcbc8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez derült ki egy nem reprezentatív felmérésből, amelyet a legnagyobb magyar használt autós oldal készített.","shortLead":"Ez derült ki egy nem reprezentatív felmérésből, amelyet a legnagyobb magyar használt autós oldal készített.","id":"20191209_A_noi_autotulajdonosok_harmada_meg_mindig_az_elso_kocsijaval_jar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37095554-ae7c-4dcd-a5d0-22b48edfcbc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ca2809d-9e46-4e24-aa4f-a0643e227e54","keywords":null,"link":"/cegauto/20191209_A_noi_autotulajdonosok_harmada_meg_mindig_az_elso_kocsijaval_jar","timestamp":"2019. december. 09. 12:22","title":"A női autótulajdonosok harmada még mindig az első kocsijával jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormány a kulturális finanszírozást teljesen átalakító, így a színházakat is érintő tervezetéről a színész és rendező azt mondta: ez az utolsó lépés, amellyel teljesen kivonják a szakmaiságot. ","shortLead":"A kormány a kulturális finanszírozást teljesen átalakító, így a színházakat is érintő tervezetéről a színész és rendező...","id":"20191209_Alfoldi_aki_benyal_a_rendszernek_azt_tamogatjak_aki_pedig_nem_az_pusztuljon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48d9c6dd-b6ab-4e0c-85cb-4243589ea484","keywords":null,"link":"/kultura/20191209_Alfoldi_aki_benyal_a_rendszernek_azt_tamogatjak_aki_pedig_nem_az_pusztuljon","timestamp":"2019. december. 09. 11:37","title":"Alföldi: \"Aki benyal a rendszernek, azt támogatják, aki pedig nem, az pusztuljon\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Új hét, új lehetőségek.","shortLead":"Új hét, új lehetőségek.","id":"20191208_Ezt_a_hat_szamot_nem_talalta_el_senki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4de35f-6807-4bb0-adaa-e7270f01cc16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191208_Ezt_a_hat_szamot_nem_talalta_el_senki","timestamp":"2019. december. 08. 17:24","title":"Ezt a hat számot nem találta el senki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14a950e6-aa25-4501-b0f1-d8027ecd5bb3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vevő visszamondta a foglalást.","shortLead":"A vevő visszamondta a foglalást.","id":"20191208_Veletlenul_vettek_meg_20_millioert_a_Rambo_keseket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14a950e6-aa25-4501-b0f1-d8027ecd5bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"affee8e6-09ab-4869-b57f-9cc188cf0ebe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191208_Veletlenul_vettek_meg_20_millioert_a_Rambo_keseket","timestamp":"2019. december. 08. 20:24","title":"Véletlenül vették meg 20 millióért a Rambo késeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ec68305-4a40-4f06-995f-55a34d66fc83","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem biztos, hogy ez a jármű ugrana be először, ha tippelni kellene.","shortLead":"Nem biztos, hogy ez a jármű ugrana be először, ha tippelni kellene.","id":"20191209_Eloszor_kapott_csillagot_egy_auto_a_hiressegek_setanyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ec68305-4a40-4f06-995f-55a34d66fc83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf64b01-dfaa-4d78-9f26-4a1b50d2d769","keywords":null,"link":"/cegauto/20191209_Eloszor_kapott_csillagot_egy_auto_a_hiressegek_setanyan","timestamp":"2019. december. 09. 09:06","title":"Először kapott csillagot egy autó a hírességek sétányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0a036db-d635-4bf7-adcb-9f09b8611150","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már ötödik napja tart a tiltakozás a tervezett nyugdíjreform ellen.","shortLead":"Már ötödik napja tart a tiltakozás a tervezett nyugdíjreform ellen.","id":"20191209_Tovabbra_is_teljes_a_kaosz_Parizsban_a_tuntetesek_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0a036db-d635-4bf7-adcb-9f09b8611150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32bd41c2-5299-473e-9e19-a279bd5157da","keywords":null,"link":"/vilag/20191209_Tovabbra_is_teljes_a_kaosz_Parizsban_a_tuntetesek_miatt","timestamp":"2019. december. 09. 14:05","title":"Továbbra is teljes a káosz Párizsban a tüntetések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be5c80fd-4006-40f1-a557-5d1b51573149","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A V12-es erőforrású luxusautó egyesen a 90-es évekbe repíti majd vissza új tulajdonosát.","shortLead":"A V12-es erőforrású luxusautó egyesen a 90-es évekbe repíti majd vissza új tulajdonosát.","id":"20191206_elado_egy_7_literes_motorral_szerelt_szuperritka_balna_merci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be5c80fd-4006-40f1-a557-5d1b51573149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8f6dd0a-e419-41fe-9783-13aa3aba415c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191206_elado_egy_7_literes_motorral_szerelt_szuperritka_balna_merci","timestamp":"2019. december. 09. 06:41","title":"Eladó egy 7 literes motorral szerelt szuperritka bálna Merci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]