Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a72d191-1b9f-4e1a-9519-a80e98b8861d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple szabadalmi terve szerint a jövőben a cég okosórája már képes lenne különbséget tenni az edzőtermi és a szabadtéri mozgás között.","shortLead":"Az Apple szabadalmi terve szerint a jövőben a cég okosórája már képes lenne különbséget tenni az edzőtermi és...","id":"20191209_apple_watch_mozgas_szabadalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a72d191-1b9f-4e1a-9519-a80e98b8861d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b375b8b6-cc6b-4d7f-b6fb-808ad67ebbfb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_apple_watch_mozgas_szabadalom","timestamp":"2019. december. 09. 11:33","title":"Egy egyszerű képpel magyarázza el az Apple, milyen funkció jöhet az Apple Watch-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37cf8dcd-454c-41ee-94c6-6303ff1293f0","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Évekkel a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban történt zaklatási botrány után sikerült kialakítani egy olyan védelmi hálót az iskolában, amellyel elviekben megelőzhető, hogy még egyszer bármilyen érzelmi, verbális vagy fizikai erőszak megtörténhessen az intézmény falai között. Vagy ha meg is történik, annak azonnal legyenek következményei. A pannonhalmi gyermekvédelmi programért most kitüntetést kapott a gimnázium igazgatója, Dr. Juhász-Laczik Albin. ","shortLead":"Évekkel a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban történt zaklatási botrány után sikerült kialakítani egy olyan védelmi hálót...","id":"20191209_pannonhalma_oktatas_gyermekvedelem_molesztalas_hintalovon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37cf8dcd-454c-41ee-94c6-6303ff1293f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"965c493b-d991-475b-b990-4266a60a08ef","keywords":null,"link":"/elet/20191209_pannonhalma_oktatas_gyermekvedelem_molesztalas_hintalovon","timestamp":"2019. december. 09. 14:30","title":"Az iskola nem lehet az a hely, ahol a gyerekek félnek – Pannonhalmán ezt már tudják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy apró változtatással majdnem teljes értékű üzenetküldőt csinált Fotók szolgáltatásából a Google. A fejlesztés néhány helyen már elérhető.","shortLead":"Egy apró változtatással majdnem teljes értékű üzenetküldőt csinált Fotók szolgáltatásából a Google. A fejlesztés néhány...","id":"20191209_google_fotok_uzenetkuldo_kepek_mentese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b1e67d-8222-4073-90d6-a7a56587f286","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_google_fotok_uzenetkuldo_kepek_mentese","timestamp":"2019. december. 09. 07:03","title":"Új funkció bukkant fel a Google Fotókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be99fcd-2318-484d-a098-4d9bd0227b61","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyelőre feltételesen sem szabadulhat az olaszliszkai emberölési ügy 15 év fegyházbüntetésre ítélt harmadrendű vádlottja, mivel a Szegedi Törvényszék megváltoztatta az elsőfokú döntést.","shortLead":"Egyelőre feltételesen sem szabadulhat az olaszliszkai emberölési ügy 15 év fegyházbüntetésre ítélt harmadrendű...","id":"20191209_Egyelore_nem_szabadulhat_feltetelesen_sem_az_olaszliszkai_gyilkossag_harmadrendu_vadlottja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5be99fcd-2318-484d-a098-4d9bd0227b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c65505ca-47e2-458f-96f0-570ae2ed72d0","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Egyelore_nem_szabadulhat_feltetelesen_sem_az_olaszliszkai_gyilkossag_harmadrendu_vadlottja","timestamp":"2019. december. 09. 17:06","title":"Börtönben marad az olaszliszkai gyilkosság harmadrendű vádlottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9073d7fe-95b8-45b2-8c7c-fb58b45bee14","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az új politikai helyzetet még szokni kell, de egyenrangú félnek tekintik Karácsonyt – állítja a Budapestért és a fővárosi agglomerációért felelős államtitkár. Fürjes Balázs a hvg.hu-nak adott interjúban azt mondta, a kormánynak esze ágában sincs kiszállni a BKV finanszírozásából, szerinte a Puskás Arénában nem lett volna értelme atlétika pályának, 2032-re pedig nem pályázunk olimpiára. Nem tagadta: műemlékek ügyében (beleértve a Budai Várat is) beleállnak a vitákba a nemzetközi szervezetekkel. Fürjes Balázzsal még a színházakat érintő változás előtt beszéltünk.","shortLead":"Az új politikai helyzetet még szokni kell, de egyenrangú félnek tekintik Karácsonyt – állítja a Budapestért és...","id":"20191209_Furjes_Balazs_interju_budapest_karacsony_liget_stadion_atletika_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9073d7fe-95b8-45b2-8c7c-fb58b45bee14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b570e2-a56c-4ce4-9ef9-2da2b2170016","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Furjes_Balazs_interju_budapest_karacsony_liget_stadion_atletika_korhaz","timestamp":"2019. december. 09. 06:30","title":"Fürjes Balázs: Ne a kinek a micsodája hosszabb játékot játsszuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28bebfb0-c72d-4c7e-8bc7-8380b1e731e6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pedig először fognak össze kőszínháziak és függetlenek. ","shortLead":"Pedig először fognak össze kőszínháziak és függetlenek. ","id":"20191209_Szinhazi_torveny_Lengyel_Anna_Panodrama_Vigszinhaz_egyeztetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28bebfb0-c72d-4c7e-8bc7-8380b1e731e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5218dc3-677b-4d9e-86a1-333d04e501fe","keywords":null,"link":"/kultura/20191209_Szinhazi_torveny_Lengyel_Anna_Panodrama_Vigszinhaz_egyeztetes","timestamp":"2019. december. 09. 13:56","title":"A tüntetés szervezői a Vígszínházat is hívták az egyeztetésre, de nem kaptak visszajelzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d065ff1b-cc1f-4034-bb57-010cccca0aa2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy új kamerarendszer miatt kerül ennyivel többe a projekt.","shortLead":"Egy új kamerarendszer miatt kerül ennyivel többe a projekt.","id":"20191209_Ujabb_250_millio_forinttal_dragul_a_Ligetprojekt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d065ff1b-cc1f-4034-bb57-010cccca0aa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18bee2cd-f0bd-48be-9a07-93e2caca20be","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191209_Ujabb_250_millio_forinttal_dragul_a_Ligetprojekt","timestamp":"2019. december. 09. 13:06","title":"250 millió forinttal drágul a Liget-projekt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a48fcb32-0ff0-4dc9-ab9c-049aaeb97fae","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Gy. Németh Erzsébet nyilvánosságra hozta Dörner György levelét is.\r

","shortLead":"Gy. Németh Erzsébet nyilvánosságra hozta Dörner György levelét is.\r

","id":"20191210_felugyelobizottsagi_vizsgalat_fovaros_ujszinhaz_zaklatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a48fcb32-0ff0-4dc9-ab9c-049aaeb97fae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42ecf37a-4f95-4ee2-aa1d-f91bebc9eb5f","keywords":null,"link":"/kultura/20191210_felugyelobizottsagi_vizsgalat_fovaros_ujszinhaz_zaklatas","timestamp":"2019. december. 10. 13:44","title":"Felügyelőbizottsági vizsgálatot rendelt el a főváros az Újszínház ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]