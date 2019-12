Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5410ac89-5266-49e4-857a-1ac4d3ea2d13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péterffy Attila polgármester bizalma megrendült Szentgyörgyi Dávidban, akinek már meg is választották az utódát.","shortLead":"Péterffy Attila polgármester bizalma megrendült Szentgyörgyi Dávidban, akinek már meg is választották az utódát.","id":"20191210_menesztettek_a_pecsi_vagyonhasznosito_vezerigazgatojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5410ac89-5266-49e4-857a-1ac4d3ea2d13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4f62df9-a44e-4259-804e-7fb670092e40","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_menesztettek_a_pecsi_vagyonhasznosito_vezerigazgatojat","timestamp":"2019. december. 10. 14:07","title":"Azonnali hatállyal menesztették a pécsi vagyonhasznosító vezérigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mihályi Győző tagad, Gothár Pétert kirúgták, Alföldi Róbert bírált. Úgy még nem ajándékozott karácsonyra senki, mint most Banksy, a világhírű, de inkognitóban dolgozó graffitis. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Mihályi Győző tagad, Gothár Pétert kirúgták, Alföldi Róbert bírált. Úgy még nem ajándékozott karácsonyra senki, mint...","id":"20191209_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0d77ffb-b13a-420f-b75f-406852daf2f0","keywords":null,"link":"/360/20191209_Radar360","timestamp":"2019. december. 09. 17:30","title":"Radar360: Színházi dráma törvénnyel és zaklatással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c470001a-8562-4fdd-afd2-05514e66af82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A héten mutatja be a Samsung a Galaxy A51-et, népszerű középkategóriás családjának legújabb darabját. A készülék dizájnja a Galaxy S11-ét idézi.","shortLead":"A héten mutatja be a Samsung a Galaxy A51-et, népszerű középkategóriás családjának legújabb darabját. A készülék...","id":"20191210_samsung_galaxy_a51_dizajn_specifikaciok_galaxy_s11e","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c470001a-8562-4fdd-afd2-05514e66af82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af24e66-6d36-4c80-8de6-2546c662558d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191210_samsung_galaxy_a51_dizajn_specifikaciok_galaxy_s11e","timestamp":"2019. december. 10. 12:33","title":"Kíváncsi, milyen lesz a Galaxy S11? Akkor nézze meg azt a Samsung-telefont, amit a héten mutatnak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a3f75c-9cd6-4a93-b025-ebc5abc44bc3","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Postánál lezajlott az elmúlt évek legnagyobb digitalizációs projektje, az elektronikus kézbesítő rendszer bevezetése.","shortLead":"A Magyar Postánál lezajlott az elmúlt évek legnagyobb digitalizációs projektje, az elektronikus kézbesítő rendszer...","id":"20191209_A_Magyar_Posta_ujabb_lepest_tett_a_hatekony_mukodes_erdekeben_majd_kibocsatott_175_ezer_belyeget_errol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35a3f75c-9cd6-4a93-b025-ebc5abc44bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74bac1b-5307-40d9-95ac-1c386cce6e3b","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_A_Magyar_Posta_ujabb_lepest_tett_a_hatekony_mukodes_erdekeben_majd_kibocsatott_175_ezer_belyeget_errol","timestamp":"2019. december. 09. 15:37","title":"A posta újabb lépést tett a hatékonyság felé, ki is adtak 175 ezer bélyeget erről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a93fbb07-a2d2-4ed2-80a7-e2e37a1e5064","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kár, hogy a testületnek Magyarország is a tagja. ","shortLead":"Kár, hogy a testületnek Magyarország is a tagja. ","id":"20191210_kovacs_zoltan_eu_tanacs_soros_gyorgy_zenekar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a93fbb07-a2d2-4ed2-80a7-e2e37a1e5064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a764f7b2-dc66-43a2-880f-f662960beeb5","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_kovacs_zoltan_eu_tanacs_soros_gyorgy_zenekar","timestamp":"2019. december. 10. 12:55","title":"Kovács Zoltán értelmezésében az EU Tanácsa egy Soros-zenekar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42585fc-cefb-4799-9e03-b3a3f26e2249","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kitört a fehér-szigeti vulkán hétfőn Új-Zélandon, a rendőrség legfrissebb tájékoztatása szerint a természeti csapásban legalább öt ember meghalt, és kétszámjegyűre tehető az eltűntek száma.","shortLead":"Kitört a fehér-szigeti vulkán hétfőn Új-Zélandon, a rendőrség legfrissebb tájékoztatása szerint a természeti csapásban...","id":"20191209_Mar_5_halottja_van_az_ujzelandi_vulkankitoresnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a42585fc-cefb-4799-9e03-b3a3f26e2249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74520974-d223-418d-8990-a21e9ba49c8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_Mar_5_halottja_van_az_ujzelandi_vulkankitoresnek","timestamp":"2019. december. 09. 20:17","title":"Új-zélandi vulkánkitörés: nem tudnak mentőcsapatokat küldeni, pedig többen a szigeten rekedtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5a6e479-9e30-4d31-a543-521ce1a9ea4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei szóvivője szerint 2020-ban Kínán kívül is kapni lehet majd a Harmony OS-t futtató termékeket.","shortLead":"A Huawei szóvivője szerint 2020-ban Kínán kívül is kapni lehet majd a Harmony OS-t futtató termékeket.","id":"20191210_huawei_harmony_os_operacios_rendszer_android","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5a6e479-9e30-4d31-a543-521ce1a9ea4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c21d5927-2d5e-41dd-b126-a210eeeed475","keywords":null,"link":"/tudomany/20191210_huawei_harmony_os_operacios_rendszer_android","timestamp":"2019. december. 10. 09:33","title":"Több készülékéről is leváltja az Androidot a Huawei jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e0479e6-f990-4532-ae29-1a3827accd02","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem kelt el Diana walesi hercegnő kék bársonyruhája, amelyet akkor viselt, amikor 1985-ben John Travoltával táncolt a washingtoni Fehér Házban. ","shortLead":"Nem kelt el Diana walesi hercegnő kék bársonyruhája, amelyet akkor viselt, amikor 1985-ben John Travoltával táncolt...","id":"20191209_Nem_vettek_meg_Diana_hercegno_barsonyruhajat_amelyben_John_Travoltaval_tancolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e0479e6-f990-4532-ae29-1a3827accd02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"938429a4-f8fe-4ced-b458-f51baafe1863","keywords":null,"link":"/elet/20191209_Nem_vettek_meg_Diana_hercegno_barsonyruhajat_amelyben_John_Travoltaval_tancolt","timestamp":"2019. december. 09. 21:45","title":"Nem vették meg Diana hercegnő bársonyruháját, amelyben John Travoltával táncolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]