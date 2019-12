Hosszú évek óta most először lépett egy olyat a YouTube, ami valóban segíthet visszaszorítani a gyűlöletbeszédet és a zaklató, sértő videókat, megjegyzéseket.

Ahogyan más platformok, úgy a YouTube számára is komoly fejfájást okoz, hogy miként tudnának megszabadulni a sértő, zaklató vagy mások ellen gyűlöletet keltő tartalmak ellen. A döntéshozók ezért most léptek: olyan szigorú szabályozást vezetnek be a videómegosztón, amelytől azt várják, jelentősen visszaszoríthatja ezeket a tartalmakat.

A hivatalos bejelentés szerint mostantól nem tűrik meg a platformon az olyan anyagokat, amelyek nemi identitás, faji hovatartozás vagy szexuális irányultság miatt sértenek meg másokat. Fontos, hogy emellett

a burkolt fenyegetéseket és zaklatást sem tűrik meg tovább az oldalon,

vagyis nemcsak azok ellen tesznek, amellyel nyíltan támadnak be valakit.

Szintén büntetésre számíthat az, aki erőszakot "szimulál" valaki felé – például az illető fényképével ellátott bábut kezdi el verni – vagy akár csak megfenyegeti az illetőt. Azokat a csatornákat, amelyek ezeket a határokat feszegetik, előbb a YouTube Partner Programból teszik ki, majd később akár le is tilthatják azokat.

A cég szerint hamarosan elkészül majd egy olyan eszköz is, amellyel a videósok előzetesen szűrhetik meg a bántó, zaklató vagy fenyegető hozzászólásokat. Az ezt lehetővé tévő eszköz 2019 végére minden csatorna számára rendelkezésre áll majd.

Bár a kezdeményezés a működés szempontjából fontos lépés lehet a jó irányba, még mindig van egy olyan terület, ahol szabad az erőszak bemutatása.

