[{"available":true,"c_guid":"808ea6ef-9988-41a7-b54c-ba3b3abe51d0","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Mészáros Lőrinc és Csányi Sándor cégei, Pintér Sándor egykori vállalkozása, és a 4iG is nagyot nyert, amikor az állam 55 milliárd forintot szétosztott innovációra.","shortLead":"Mészáros Lőrinc és Csányi Sándor cégei, Pintér Sándor egykori vállalkozása, és a 4iG is nagyot nyert, amikor az állam...","id":"20191213_kf_innovacio_meszaros_csanyi_pinter_4ig_nkfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=808ea6ef-9988-41a7-b54c-ba3b3abe51d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"735eb8e1-0980-411b-98e2-f7641b1d68c9","keywords":null,"link":"/kkv/20191213_kf_innovacio_meszaros_csanyi_pinter_4ig_nkfi","timestamp":"2019. december. 14. 14:30","title":"Állami milliárdok mennek tudományra, a NER persze ezzel is jól jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4e04a7-805c-4bb6-8bc2-b9f7f58995a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vuk és Szaffi után Grabowskiékat is házra festették.","shortLead":"Vuk és Szaffi után Grabowskiékat is házra festették.","id":"20191213_A_Macskafogo_hosei_elfoglaltak_egy_panelhaz_oldalat_a_Corvinnegyedben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd4e04a7-805c-4bb6-8bc2-b9f7f58995a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37aa61be-82b9-436d-8218-d36a9647c148","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_A_Macskafogo_hosei_elfoglaltak_egy_panelhaz_oldalat_a_Corvinnegyedben","timestamp":"2019. december. 13. 20:15","title":"A Macskafogó hősei elfoglalták egy panelház oldalát a Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"639c07f9-89b2-4eb7-8783-3ac8d4c94b94","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A lány a gyámszüleivel él Kanadában, a hatóságok szerint el kell hagynia az országot.","shortLead":"A lány a gyámszüleivel él Kanadában, a hatóságok szerint el kell hagynia az országot.","id":"20191213_Haza_akarnak_toloncolni_egy_16_eves_magyar_lanyt_a_kanadai_hatosagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=639c07f9-89b2-4eb7-8783-3ac8d4c94b94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc85c4d1-1a16-4837-aea8-48794ecc5e92","keywords":null,"link":"/vilag/20191213_Haza_akarnak_toloncolni_egy_16_eves_magyar_lanyt_a_kanadai_hatosagok","timestamp":"2019. december. 13. 20:08","title":"Haza akarnak toloncolni egy 16 éves magyar lányt a kanadai hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c91b85-e3f1-444f-a212-779a57d0a70f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. 2015. óta nem írt ki pályázatot.","shortLead":"Az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. 2015. óta nem írt ki pályázatot.","id":"20191214_Egyre_tobb_a_palyazat_nelkul_odaadott_trafik_mikozben_nagyjabol_felezer_faluban_nem_arulnak_cigit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32c91b85-e3f1-444f-a212-779a57d0a70f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a455993-7ee1-457a-bab8-0b2f659cd119","keywords":null,"link":"/kkv/20191214_Egyre_tobb_a_palyazat_nelkul_odaadott_trafik_mikozben_nagyjabol_felezer_faluban_nem_arulnak_cigit","timestamp":"2019. december. 14. 12:57","title":"Egyre több a pályázat nélkül odaadott trafik, miközben nagyjából félezer faluban nem árulnak cigit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7d02c50-0eba-483a-b23b-6bb699637a1a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Január 27. és február 2. között a Cinema City Aréna moziban hatodik alkalommal rendezik meg BIDF-et, a Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivált, a világ legfrissebb, nemzetközi sikereket elért, egészestés, kreatív dokumentumfilmjeinek magyarországi ünnepét és versenyét.



","shortLead":"Január 27. és február 2. között a Cinema City Aréna moziban hatodik alkalommal rendezik meg BIDF-et, a Budapest...","id":"20191213_Oscarra_nevezett_filmmel_indul_a_BIDF","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7d02c50-0eba-483a-b23b-6bb699637a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"585d804a-980b-4a99-ade0-6a61f1c45969","keywords":null,"link":"/kultura/20191213_Oscarra_nevezett_filmmel_indul_a_BIDF","timestamp":"2019. december. 13. 20:35","title":"Oscarra nevezett filmmel indul a BIDF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"070ea079-c9e9-4d0e-91a1-387543d2e333","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Daniel C. több mint három éve bujkált a magyar fővárosban, a VI. kerületben bérelt lakást, kiadásait pedig abból fedezte, hogy angolt tanított.","shortLead":"Daniel C. több mint három éve bujkált a magyar fővárosban, a VI. kerületben bérelt lakást, kiadásait pedig abból...","id":"20191214_gyermekpornografia_korozes_ir_ferfi_rendorseg_elfogas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=070ea079-c9e9-4d0e-91a1-387543d2e333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97867f0c-673d-4e7a-a36e-27b5e72a5a56","keywords":null,"link":"/itthon/20191214_gyermekpornografia_korozes_ir_ferfi_rendorseg_elfogas","timestamp":"2019. december. 14. 07:17","title":"Gyermekpornográfia miatt körözött ír férfit kaptak el Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f44f9d6-94b2-43bd-bc3e-8e659d5b888c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy látványos, szórakoztató, mindamellett elgondolkodtató vizualizáció fogad az alábbi weboldalon. A cél, hogy némi fogalmunk legyen a világűr, illetve objektumai méretéről.","shortLead":"Egy látványos, szórakoztató, mindamellett elgondolkodtató vizualizáció fogad az alábbi weboldalon. A cél, hogy némi...","id":"20191215_vizualizacio_a_vilagur_relativ_mereterol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f44f9d6-94b2-43bd-bc3e-8e659d5b888c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4ec1138-4f3f-4ad2-bae0-f5117811dd43","keywords":null,"link":"/tudomany/20191215_vizualizacio_a_vilagur_relativ_mereterol","timestamp":"2019. december. 15. 09:03","title":"Ha ezt megnézi, meg fogja érteni, mennyire kicsik is vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2928a12b-b84c-4b18-88f8-da89c3737ecd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hét lövéssel terítették le.","shortLead":"Hét lövéssel terítették le.","id":"20191213_Kessel_ment_a_rendoroknek_egy_ferfi_Parizsban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2928a12b-b84c-4b18-88f8-da89c3737ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e9609e0-8fca-4b8c-a166-35af6c0783e9","keywords":null,"link":"/vilag/20191213_Kessel_ment_a_rendoroknek_egy_ferfi_Parizsban","timestamp":"2019. december. 13. 17:35","title":"Késsel támadt a rendőrökre egy férfi Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]