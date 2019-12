Jelenlegi értékén számolva legalább 6000 dollárba (több mint 1,5 millió forintba) került az a 33 pár AirPods fülhallgató, amelyet a BTS nevű koreai fiúcsapat vezetőénekese veszített el. A vitathatatlanul remek eszköz marketingjében külön is kiemelik, hogy kicsi, hordozható és persze kényelmes, mert nincsenek vezetékek, csakhogy épp ezen tulajdonságai miatt könnyen el is lehet veszíteni, és a csere nem olcsó mulatság.

A BTS együttes © Guinness World Record

Persze nem valószínű, hogy ez gondot okozna az említett énekesnek, és amúgy az is érthető, hogy hektikus, turnékkal zsúfolt életvitele mellett miért is sikerül folyton elhagynia a füleseket. Azonban – mutat rá az Ubergizmo – van ezzel egy kis gond, amit már korábban is felvetettek az Airpodsok javíthatatlanságával kapcsolatban (az eszköz rendre nulla pontot ér el az iFixit vizsgálatain). Ezek az eszközök pont emiatt igen környezetszennyezők, és ugyancsak ez a helyzet, ha valahol elhagyottan hevernek. Korábban például a New York-i metrónál jelentett kifejezett gondot a sok, sínek közé esett AirPods.

Miután az Apple szívesen tünteti fel magát olyan vállalatként, amelyiknek szívügye a fenntarthatóság, érdemes volna erre gondolnia a következő generációs Airpodsoknál – jegyzi még meg az Ubergizmo.

