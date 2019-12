A Star Wars IX. rendezője is csatlakozott ahhoz a Fortnite-eseményhez, amely a hétvégén zajlott le. A filmes nem érkezett üres kézzel.

A Fortnite rendkívül népszerű videojáték, amelyet számos cég, illetve előadó igyekszik kihasználni. Legutóbb egy érdekes koncert miatt keltett feltűnést a program, most pedig azért, mert ebben mutattak be egy részletet az új Star Wars-filmből. Nem egy újabb előzetesről van szó, amit a tévékben vagy a YouTube-on is látni, egy konkrét filmbéli pillanatot vetítettek le a felhasználóknak.

A fejlesztő Epic Games ezen kívül számos exkluzív tartalmat (fénykard, űrhajó) csempészett játékába, melyek mind a Csillagok háborúja új része körül forognak. A nagyjából 15 percig tartó esemény során a rendező J.J. Abrams karaktere is feltűnt: Han Solo legendás űrhajójával, az Ezeréves Sólyommal érkezett meg, és a jelenlévő játékosoknak tartott egy rövid előadást az új Star Wars-filmről.

Az eseményt bő egy hete népszerűsítette a fejlesztő Epic Games, méghozzá olyan módon, ahogy a valóságban is szokás: posztereket helyeztek el a Fortnite világában, melyeken a helyszín és a klip vetítésének időpontja is látható volt. Az Epic legutóbb az új John Wick, illetve az áprilisban játszott Bosszúállók: Végjáték kapcsán is szórakoztató új tartalmakkal bővítette a Fortnite-ot.

A játék legnépszerűbb eseménye még most is az amerikai DJ, Marshmello februári koncertje, amelyre az Epic Games közlése szerint több mint 10 millió felhasználó volt kíváncsi. Marshmello ugyanúgy bukkant fel, mint a rendező J.J. Abrams, vagyis a fejlesztők neki is készítettek egy játékbéli karaktert. Azt nem tudni, hogy a mostani esemény összesen hány játékost érdekelt.

